„Bude to velká událost. Judas Priest jsou obrovské jméno a metalová legenda,“ řekl ředitel vizovického festivalu Jiří Daron.
„Nyní se chystají do studia, kde bude tvořit další řadové album, a příští rok k ní pojede turné. Jsem rád, že ji představí právě na Masters of Rock. Nikdo navíc neví, zda nepůjde o poslední řadové album Judas Priest,“ dodal.
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Judas Priest naposledy ovládli hlavní pódium Masters of Rock v červenci 2024. Tehdy dorazili představit materiál z alba Invincible Shield a jejich koncert poznamenala bouřka a prudký déšť.
Kvůli bleskům museli vystoupení na čas přerušit, po návratu na pódium však pokračovali s ještě větší energií. Jejich předchozí vizovické vystoupení se uskutečnilo v roce 2022 a konalo se k výročí 50 let existence skupiny.
Fanoušci se nyní podle Darona mohou těšit na novou koncertní show a jinak složený setlist. „Velkou výhodou je, že už Judas Priest na Masters of Rock hráli a pamatují si, jaké zázemí a komfort festival nabízí,“ podotkl.
„Při posledním vystoupení jim sice počasí příliš nepřálo, přesto na něj zůstaly mimořádné vzpomínky. Záběry a fotky s blesky na obloze nad pódiem během koncertu Judas Priest obletěly svět a na sociálních sítích vyvolaly ohlas. Události si všiml také největší hudební server v USA, byla to pro nás velká reklama,“ vzpomíná Daron.
Nová deska bude jubilejní dvacátou studiovou nahrávkou Judas Priest. Práce začaly už letos v únoru, kdy se kapela sešla v americkém Nashvillu a položila základy nových skladeb.
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Podle kytaristy Richieho Faulknera jsou hotové bicí, baskytara i rytmické kytary, sám už nahrával také sóla. Rob Halford mezitím pracuje na vokálech.
Kapela zároveň zveřejnila změnu v sestavě. Baskytarista a nejdéle sloužící člen Judas Priest Ian Hill oficiálně oznámil svůj odchod do muzikantského důchodu.
Po 57 letech strávených v čele heavymetalové legendy se rozhodl ukončit kariéru především ze zdravotních důvodů, které ho pronásledovaly delší dobu, a nemohl kvůli nim dokončit ani podzimní evropské turné. Jeho nástupcem bude Davey Rimmer ze skupiny Uriah Heep.
Další hvězdou bude Slash
Masters of Rock již odkryl značnou část programu pro příští rok. Dalším velkým jménem bude americký kytarista Slash, člen slavných Guns N’ Roses, který dorazí se svou kapelou Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators.
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Představí se také Bruce Dickinson, zpěvák legendárních Iron Maiden, Skillet, Amaranthe, Lord of the Lost, Therion, DArtagnan, Septicflesh, Freedom Call, Gaerea a další. „Letos budeme mít pět headlinerů, posledního oznámíme zřejmě během listopadu,“ doplnil Daron.
Prodej vstupenek už byl zahájen, čtyřdenní lístek stojí 3750 korun, k dispozici jsou také místa na sezení.
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16. července 2026