Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Festival Masters Of Rock oznámil hlavní hvězdu, je to kapela Judas Priest

Petr Skácel
  8:18
Koncert Judas Priest ve Vizovicích provázela bouřka a silný déšť, kvůli němuž...

Koncert Judas Priest ve Vizovicích provázela bouřka a silný déšť, kvůli němuž muselo být vystoupení z bezpečnostních důvodů na krátkou dobu dokonce přerušeno. Zážitku to však pranic neubralo. Britská heavymetalová legenda v čele se zpěvákem Robem Halfordem odehrála největší hity i písně z nové desky Invincible Shield. Scénu ozdobila velkoplošná obrazovka za zády muzikantů či velký zavěšený kříž, který je pro kapelu typický. (2024) | foto: Jan Salač, MAFRA

Ředitel metalového festivalu Masters of Rock ve Vizovicích Jiří Daron ukazuje...
Britská kapela Judas Priest
Rob Halford, frontman Judas Priest, na festivalu Masters of Rock
Kapela Judas Priest na Masters of Rock
11 fotografií
Britská heavymetalová kapela Judas Priest bude hlavní hvězdou hudebního festivalu Masters of Rock, který se uskuteční od 8. do 11. července 2027 ve Vizovicích. Pořadatelé ji oficiálně oznámili v pátek.

„Bude to velká událost. Judas Priest jsou obrovské jméno a metalová legenda,“ řekl ředitel vizovického festivalu Jiří Daron.

„Nyní se chystají do studia, kde bude tvořit další řadové album, a příští rok k ní pojede turné. Jsem rád, že ji představí právě na Masters of Rock. Nikdo navíc neví, zda nepůjde o poslední řadové album Judas Priest,“ dodal.

OBRAZEM: Judas Priest přerušila bouře, festival Masters of Rock završili Accept

Judas Priest naposledy ovládli hlavní pódium Masters of Rock v červenci 2024. Tehdy dorazili představit materiál z alba Invincible Shield a jejich koncert poznamenala bouřka a prudký déšť.

Kvůli bleskům museli vystoupení na čas přerušit, po návratu na pódium však pokračovali s ještě větší energií. Jejich předchozí vizovické vystoupení se uskutečnilo v roce 2022 a konalo se k výročí 50 let existence skupiny.

Fanoušci se nyní podle Darona mohou těšit na novou koncertní show a jinak složený setlist. „Velkou výhodou je, že už Judas Priest na Masters of Rock hráli a pamatují si, jaké zázemí a komfort festival nabízí,“ podotkl.

Britská kapela Judas Priest

„Při posledním vystoupení jim sice počasí příliš nepřálo, přesto na něj zůstaly mimořádné vzpomínky. Záběry a fotky s blesky na obloze nad pódiem během koncertu Judas Priest obletěly svět a na sociálních sítích vyvolaly ohlas. Události si všiml také největší hudební server v USA, byla to pro nás velká reklama,“ vzpomíná Daron.

Nová deska bude jubilejní dvacátou studiovou nahrávkou Judas Priest. Práce začaly už letos v únoru, kdy se kapela sešla v americkém Nashvillu a položila základy nových skladeb.

Chtěli jsme zpomalit, ale bez kapely neumíme žít, tvrdí Judas Priest

Podle kytaristy Richieho Faulknera jsou hotové bicí, baskytara i rytmické kytary, sám už nahrával také sóla. Rob Halford mezitím pracuje na vokálech.

Kapela zároveň zveřejnila změnu v sestavě. Baskytarista a nejdéle sloužící člen Judas Priest Ian Hill oficiálně oznámil svůj odchod do muzikantského důchodu.

Koncert Judas Priest ve Vizovicích provázela bouřka a silný déšť, kvůli němuž muselo být vystoupení z bezpečnostních důvodů na krátkou dobu dokonce přerušeno. Zážitku to však pranic neubralo. Britská heavymetalová legenda v čele se zpěvákem Robem Halfordem odehrála největší hity i písně z nové desky Invincible Shield. Scénu ozdobila velkoplošná obrazovka za zády muzikantů či velký zavěšený kříž, který je pro kapelu typický. (2024)
Ředitel metalového festivalu Masters of Rock ve Vizovicích Jiří Daron ukazuje obal desky British Steel od kapely Judas Priest, která je hlavním tahákem známé vizovické hudební přehlídky. Ta se kvůli koronavirové pandemii musela přesunout na červenec 2021.
Britská kapela Judas Priest
Rob Halford, frontman Judas Priest, na festivalu Masters of Rock
11 fotografií

Po 57 letech strávených v čele heavymetalové legendy se rozhodl ukončit kariéru především ze zdravotních důvodů, které ho pronásledovaly delší dobu, a nemohl kvůli nim dokončit ani podzimní evropské turné. Jeho nástupcem bude Davey Rimmer ze skupiny Uriah Heep.

Další hvězdou bude Slash

Masters of Rock již odkryl značnou část programu pro příští rok. Dalším velkým jménem bude americký kytarista Slash, člen slavných Guns N’ Roses, který dorazí se svou kapelou Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators.

Hvězdná premiéra na Masters of Rock. Ve Vizovicích vystoupí Slash z Guns N’ Roses

Představí se také Bruce Dickinson, zpěvák legendárních Iron Maiden, Skillet, Amaranthe, Lord of the Lost, Therion, DArtagnan, Septicflesh, Freedom Call, Gaerea a další. „Letos budeme mít pět headlinerů, posledního oznámíme zřejmě během listopadu,“ doplnil Daron.

Prodej vstupenek už byl zahájen, čtyřdenní lístek stojí 3750 korun, k dispozici jsou také místa na sezení.

16. července 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlín - Slavia 0:1, vítězný návrat po dlouhé pauze, jediný gól vstřelil Ayaosi

Sestřih zápasu
Emmanuel Ayaosi slaví gól Zlínu.

Slávističtí fotbalisté v páteční předehrávce 10. kola Chance Ligy zvítězili ve Zlíně 1:0, zůstávají v aktuálním ročníku neporažení a nadále vedou tabulku. Jedinou branku zápasu vstřelil po...

Místo jednání o mzdách jim řekli, že Baťa zavírá. V továrně znají termíny propouštění

Výroba obuvi v závodě firmy Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku

Zhruba polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku by měla skončit na konci letošního roku. Zbývající část příští rok na konci března. V tiskové zprávě to sdělili zástupci...

Nechceme bydlet mezi dvěma silnicemi, odmítají v Jarošově obchvat Hradiště

Řeku Moravu v Uherském Hradišti by v budoucnu měly překlenout tři mosty. Povede...

Někteří obyvatelé se do této lokality nastěhovali teprve nedávno, jiní už zde mají své domky desítky let, další na své byty teprve čekají. Plánovaný obchvat Jarošova v Uherském Hradišti se z pohledu...

Hradiště otevřelo nový zimní stadion za půl miliardy. Má dvě ledové plochy

Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion za 447 milionů korun. Sloužit bude...

Rodiče mladých hokejistů se potkali v neděli o půl deváté ráno. V automatu ve vestibulu nového zimního stadionu si koupili kávu a dvě hodiny, které zbývaly do zápasu mladších žáků Uherského Hradiště...

Bezplatnému parkování u zlínské zoo zřejmě brzy odzvoní, politici chtějí změnu

U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je...

Zoologická zahrada ve Zlíně je nejnavštěvovanější atrakcí v kraji, loni do ní přišlo přes 800 tisíc lidí. Řada z nich sem přijede autem a parkuje na velkokapacitních parkovištích patřících městu,...

Festival Masters Of Rock oznámil hlavní hvězdu, je to kapela Judas Priest

Koncert Judas Priest ve Vizovicích provázela bouřka a silný déšť, kvůli němuž...

Britská heavymetalová kapela Judas Priest bude hlavní hvězdou hudebního festivalu Masters of Rock, který se uskuteční od 8. do 11. července 2027 ve Vizovicích. Pořadatelé ji oficiálně oznámili v...

10. října 2026  8:18

Odvolali penaltu pro Slavii správně? Podle mě byl kontakt uvnitř vápna, tvrdí Provod

Slávista Provod se snaží vymanit se z držení zlínského Černína.

Sudí Marek Radina byl při odpískání pokutového kopu poměrně rezolutní, opakované záběry ale ukázaly, že celá situace byla dost těsná. Lukáš Provod upadl na hranici vápna po souboji s Cletusem...

9. října 2026  21:12

Zlín - Slavia 0:1, vítězný návrat po dlouhé pauze, jediný gól vstřelil Ayaosi

Sestřih zápasu
Emmanuel Ayaosi slaví gól Zlínu.

Slávističtí fotbalisté v páteční předehrávce 10. kola Chance Ligy zvítězili ve Zlíně 1:0, zůstávají v aktuálním ročníku neporažení a nadále vedou tabulku. Jedinou branku zápasu vstřelil po...

9. října 2026  17:03,  aktualizováno  20:25

Volby ve Zlíně rozhodnou o otázkách modrých zón, zimního stadionu i náměstí

Ve zlínské části Obeciny si obyvatelé stěžují na nedostatek parkovacích míst....

Komunální volby odpoví na otázku, kdo bude řídit město Zlín další čtyři roky. Ať už bude koalice jakákoliv, bude muset řešit několik věcí, jež jsou pro rozvoj města zásadní. Jak se staví lídři...

9. října 2026  17:56

Senátní volby 2026: Hnutí ANO má zálusk na křesla za Zlín a Uherské Hradiště

Tomáš Goláň, Alena Schillerová a Marek Benda v Poslanecké sněmovně, kde se...

Senátní volby se o víkendu konají ve dvou okrscích ve Zlínském kraji. Zjednodušeně lze možná říci, že je rozhodnou voliči ANO. Vládní hnutí chce uspět na Zlínsku i Uherskohradišťsku, kde dosud...

9. října 2026  15:31

Vystrašený srnec se vřítil do budovy školy, studentka mu ještě podržela dveře

Srnec uvízl v gymnáziu, zachránili ho myslivci

Velmi neobvyklou návštěvu měli ve středu na gymnáziu v Uherském Hradišti. Do budovy u nejrušnější ulice v centru města vběhl vystrašený srnec, jedna ze studentek mu dokonce podržela otevřené vstupní...

9. října 2026  12:17

Klubový song a růžová na podporu onkologických pacientů. Zlín jde na mistra

Fotbalisté Zlína se radují z gólu Jakuba Černína v utkání proti Baníku.

„Ševci, vzhůru na Letnou!“ Nový klubový song doprovodí fotbalisty Zlína poprvé do pátečního šlágru 10. ligového kola proti Slavii. Stadion se při něm symbolicky oblékne do růžové, která je barvou...

9. října 2026  10:52

Koalice schválila velké akce těsně před volbami, vadí zlínské opozici

Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026)

Jen pár dní před volbami dokončila zlínská radnice bytový dům Na Slanici a jednatřicet bytů začala nabízet občanům. Původně to mělo být o několik měsíců dříve, ale podle města se čekalo na dodavatele...

9. října 2026  9:17

Účet současné koalice na zlínské radnici: velké projekty se stihly jen připravit

Dohodu o spolupráci podepsali ve Zlíně zleva: Jiří Robenek (Piráti), Miroslav...

Osm let stojí v čele zlínské radnice Jiří Korec z hnutí ANO. Město se pod jeho vedením postupně posunulo od jednotlivých oprav a menších investic až k plánování projektů, které mohou Zlín změnit na...

8. října 2026  15:42

Porušil jsem předpisy, připustil svářeč obžalovaný ze zapálení střechy školy

Svářeč Libor Jurčík obžalovaný z neúmyslného zapálení střechy školy na sídlišti...

Svářeč Libor Jurčík obžalovaný z loňského neúmyslného zapálení střechy školy na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně ve čtvrtek u zlínského okresního soudu připustil, že při její opravě porušil předpisy....

8. října 2026  12:02,  aktualizováno  12:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Svému šéfovi dupal na hlavu, brutálně ho ubil. Soud Moldavanovi snížil trest

Vrchní soud v Olomouci ve čtvrtek snížil o 1,5 roku na 16,5 let trest...

Vrchní soud v Olomouci ve čtvrtek snížil o 1,5 roku na 16,5 let trest třiadvacetiletému Moldavanovi Dumitru Vacarciucovi za brutální vraždu muže v Zubří na Vsetínsku. Soud zohlednil jeho doznání...

8. října 2026  11:39

Spor o rušení základní školy v Holešově na čas utichl. Ovlivní volby?

Lidé v Holešově demonstrují proti sloučení první a druhé základní školy. (17....

Bylo to zásadní téma, které řešilo celé město. Když vedení Holešova v čele se starostou Milanem Fritzem (ANO) loni oznámilo záměr sloučit 1. a 2. základní školu, které stojí v těsném sousedství ve...

8. října 2026  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.