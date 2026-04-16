Festival Literární jaro nabízí baťovskou literaturu a tvorbu ze Slovenska

  12:11
Krajská knihovna Františka Bartoše hostí sedmnáctý ročník festivalu Literární jaro. Letos se věnuje dvěma tématům. Prvním je 150. výročí narození Tomáše Bati, jeho vztah ke knihám a literatura s baťovskou tematikou, tím druhým je současná slovenská literární tvorba.
Literární historička Barbora Svobodová působící na univerzitě v Bruselu zahájila festival Literární jaro besedou Baťa mezi řádky: Literatura baťovského Zlína.

Čtenářský vkus Tomáše Bati hodně ovlivňovala jeho manželka Marie.
Herečka Magda Vašáryová před světovou premiérou digitálně restaurované kopie...
Tomáš Baťa byl nadšeným čtenářem a velkým obdivovatelem literatury. I o tom byla řeč na prvním pořadu festivalu Literární květen, který v těchto dnech pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Literární historička Barbora Svobodová působící na univerzitě v Bruselu festival zahájila besedou Baťa mezi řádky: Literatura baťovského Zlína.

Četba byla součástí Baťova života od dětství. „Kniha mne uchvátila. Pozvolna počal jsem chápati ty nadšené řeči, které ke mně kdosi z knihy mluvil. Plakal a smál jsem se při čtení. Leže v polední přestávce na lukách v trávě, neviděl jsem ani bratra, ani tovaryše, jak dovádějí a jak se baví,“ vzpomínal později podnikatel.

Nejžádanější autoři míří na Literární jaro, číst budou Lednická, Szántó či Šebek

Četbu doručoval i ostatním, preferoval ale především literaturu, která ukazuje pozitivní vzory, vychovává čtenáře k odvaze, k lásce k práci a k činu.

„A to v době, kdy české literatuře kraloval Haškův Švejk nebo první romány a divadelní hry Karla Čapka. Tyto soudobé knihy ale podle Bati nebyly dostatečně motivující a chybělo jim pozitivní poselství,“ podotkla Barbora Svobodová.

„Bavme se jen knihami, které nás povzbuzují k činům. Povídka sebekrásněji vyprávěná o neúspěšném životě, nenaučí nás vítězit. Naopak taková povídka bere nám radost ze života a odvahu k činům,“ řekl Baťa.

Čtenářský vkus Tomáše Bati hodně ovlivňovala jeho manželka Marie.

Prosazoval hlavně anglickou a americkou literaturu, která nabízela zábavu i poučení. A hlavně přinášela pozitivní vzory. „Často se vyznával z velké lásky k Jacku Londonovi, který byl jedním z jeho nejoblíbenějších autorů. Mimo jiné právě proto, že jeho dílo podporuje odvahu a lásku k činu,“ upozornila Svobodová.

Z českých autorů rád četl Svatopluka Čecha, dokonce údajně uměl nazpaměť recitovat celé dlouhé pasáže z jeho díla. Stejně tak obdivoval texty velkých amerických průmyslníků, jako by Henry Ford. Četl i knihy Ralpha Waldo Emersona nebo Uptona Sinclaira.

Ruskou literaturu Baťa nedoporučoval

„Ve vzpomínkách se Baťa zmiňuje, že v mládí byl hodně ovlivněný Tolstým. Ruskou literaturu jako takovou ale neoceňoval, protože pro něj byla příliš depresivní a neposkytovala pozitivní vzory,“ připomněla Svobodová.

V četbě Tomáše Bati hrála důležitou roli jeho manželka Marie, která mu často knihy doporučovala, vybírala a dokonce někdy i předčítala. V literatuře se orientovala mimořádně.

Jak by taky ne. Marie pocházela z velmi intelektuální rodiny, její tatínek Ferdinand Menčík byl ředitelem císařské dvorské knihovny, přednášel český jazyk a literaturu na vídeňské univerzitě a později spravoval knihovnu hraběte Harracha.

Knihovny bojují o návrat čtenářů, vsázejí na kulturu i lidský kontakt

O Baťově vztahu k četbě a knížkám hodně vypovídá i to, že polygrafie a tisk byly v roce 1909 jedním z prvních oborů mimo výrobu bot, do kterých se jeho firma pustila.

Od roku 1918 začal tisknout vlastní noviny Sdělení, od roku 1926 pak vydával i knihy. „Mezi nimi samozřejmě nemohla chybět celá edice dvanácti románu Baťova oblíbence Jacka Londona. Nakladatelství Tisk Zlín za první republiky patřilo k nejvýkonnějším v republice,“ dodala Svobodová.

Hlavním zaměřením letošního Literárního jara je ovšem prezentace současné slovenské literární tvorby. Na 16. dubna od 17 hodin je připraveno představení slovenského prozaika Pavola Rankova.

„Jeho prózy dlouhodobě oscilují mezi historickou zkušeností a fikcí. Autor představí česká vydání svých románů a přiblíží způsoby, jakými literárně pracuje s pamětí, dějinami i jejich interpretací,“ popsala zástupkyně knihovny Klára Kmošková.

Herečka Magda Vašáryová před světovou premiérou digitálně restaurované kopie filmu Markéta Lazarová, vlevo Milan Lasica. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2011
Na Rankova naváže 22. dubna Juraj Červenák, známý především jako autor historické fantasy a dobrodružné literatury. Ve Zlíně uvede svůj nový román Prokletá kniha a otevře témata spojená s žánrovým psaním, historickou inspirací i čtenářským zájmem o příběhy zasazené do minulosti.

Závěrečný večer bude 14. května patřit někdejší herečce a diplomatce Magdě Vášáryové a novináři a publicistovi Petru Šabatovi, kteří představí knihu Než zmizím.

Láska, napětí i poučení. Užijte si jaro s knížkou

„Dramaturgii jsme letos vystavěli tak, aby vedle připomínky baťovského fenoménu systematicky představila i současnou slovenskou literaturu jako svébytný a inspirativní proud,“ uvedl ředitel knihovny Jan Kaňka.

„Vnímáme ji jako přirozenou součást společného kulturního prostoru, která má českému publiku co nabídnout.“ zdůraznil ředitel. Výběr autorů není náhodný.

„Každý z pozvaných hostů reprezentuje jiný přístup k literatuře, a sice od historické reflexe přes žánrové psaní až po osobní výpověď,“ vysvětlila Kmošková. „Společně ale ukazují šíři a aktuálnost slovenské literární scény, kterou chceme cíleně přiblížit českému publiku.“

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Dálnice D49 z Česka na Slovensko je priorita, shodli se premiéři Babiš a Fico

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Dálnice D49 může pomoci městům a obcím, kolem nichž povede, ale je také důležitým spojením mezi Českou republikou a Slovenskem. Proto je součástí memoranda, které premiéři obou zemí Andrej Babiš a...

Dálnice u Fryštáku se může otevřít v červnu. Dokončení opět ohrožuje žaloba spolku

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Na okraji Fryštáku začala opět jezdit těžká technika po 180 metrů dlouhém rozestavěném úseku silnice, z něhož bude provizorní napojení dálnice D49 na silnici do Zlína. Tento úsek by mohl být otevřený...

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

Žádný střelec, strážníci po týdnech rozluštili záhadu podivných hlučných zvuků

Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Žádný zákeřný střelec, který chtěl v noci terorizovat hlukem obyvatele sídliště. Příčinou obtěžujícího hlasitého zvuku, který v minulých týdnech opakovaně rušil obyvatele čtvrti Mojmír v Uherském...

Zlín nabízí pozemky pod halou. Vítěz soutěže tam postaví osm výškových domů

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...

Ve Zlíně se podobně rozsáhlá zástavba nechystala už pár desítek let. Brzy se ale má stát skutečností. Město nabízí k prodeji za minimálně 205 milionů korun bez DPH přibližně devět tisíc metrů...

16. dubna 2026  9:21

Škola získala humanoidního robota. Při uvedení předvedl Jacksona, Elvise i kung-fu

Zlínská škola Orbis představila humanoidního robota, který se zapojí do výuky....

Humanoidního robota vysokého asi 135 centimetrů pořídila zlínská mateřská, základní a střední škola Orbis. Studenti ho budou programovat a učit novým dovednostem, pro menší děti bude zpestřením výuky...

15. dubna 2026  15:07

Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti...

Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z...

15. dubna 2026  14:26

Návrat po šesti letech. Festival dokumentárních filmů Jeden svět míří do Zlína

David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faberová a Alžběta Karásková přebírají...

Týdenní program na zlínském zámku v podobě filmových projekcí, besed i koncertu nabídne mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět. Zatímco v okresních městech v kraji měli obyvatelé...

15. dubna 2026  14:05

Hrad Malenovice má novou archeologickou expozici, láká i na unikátní sbírku zbraní

Po rok a půl trvající rekonstrukci se znovu otevírá hrad Malenovice. Nabízí...

Zlín si každý spojuje s moderními baťovskými stavbami, ale někdy se zapomíná na to, že na území města lidé najdou i středověký hrad. Shlíží z kopce na místní část Malenovice a pochází z poloviny 14....

15. dubna 2026  9:17

Další český rodinný olympijský klan? Míša se nebojí, říká maminka Juřičková o dceři

Petra Juřičková, dříve Vachníková, účastnice OH 2000 při historické premiéře...

V posledních desetiletích tu byli otec a syn Špačkovi v hokeji a Bauerovi v běhu na lyžích. Či matka a dcera Horáčkovy na lukostřeleckém kolbišti. Nebo Soukalovy v lyžování a biatlonu. Od her v Los...

15. dubna 2026

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Zubaři mizí z odlehlých měst. Kraj poslal na dvě nové ordinace milion korun

ilustrační snímek

Počty stomatologů ve Zlínském kraji převyšují republikový průměr, přesto odcházejícího lékaře nemá kdo nahradit. Kraj dotačně podporuje vznik nových ambulancí i ve větších okresních městech.

14. dubna 2026  16:02

Ve zlínské kovárně si pochutnali. Obědové menu jim uvařil michelinský šéfkuchař

Július Löffler (vpravo), držitel prestižního ocenění michelinská hvězda a...

Obvykle připravuje čtyřchodové menu pro 30 hostů čtyři až pět hodin. Teď musel zvládnout čtyřnásobek porcí během mnohem kratší doby. I tak si Július Löffler, držitel prestižního ocenění michelinská...

14. dubna 2026  12:25

Finále mě baví, v nefér baráži nemá vítěz šanci, říká bývalý útočník Ondráček

Už když v závěru základní části hrál Jiří Ondráček (vpravo) proti Zlínu, věřil,...

Přestože hokejisté Zlína v neděli neproměnili doma první finálový mečbol, bývalý útočník Beranů Jiří Ondráček věří, že v úterním sedmém zápase v Jihlavě si jeho někdejší klub přece jen vybojuje účast...

14. dubna 2026

Povodí Moravy kvůli ekologům stáhlo žádost o přístav na Pahrbku v Napajedlích

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Příprava plánovaného přístavu Pahrbek v Napajedlích na Baťově kanále se vrátila o krok zpět. Zatímco napajedelská radnice tam chce letos začít stavět sportovní halu, což by mělo podpořit cestovní...

14. dubna 2026  8:56

Zlín není jenom Baťa, zdůrazňuje historik Pokluda. Od města dostal cenu

Zlínský historik Zdeněk Pokluda v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. (březen 2026)

V souvislosti s historií Zlína se většině lidí vybaví jméno Tomáše Bati a fenomén, který z malého moravského města vytvořil moderní průmyslovou metropoli. Méně viditelná, ale velmi důležitá je práce...

13. dubna 2026  15:45

