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Jiřího Korna jsme lákali čtyři roky, říká organizátor Holešovské Regaty

Petr Skácel
  9:54
Šéf festivalu Holešovská Regata Michal Žáček v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o letošním ročníku, honorářích kapel nebo prostředí zámeckých zahrad. Do Holešova přiveze Jiřího Korna, Tata Bojs, No Name či MIG 21. Festival se koná v pátek a sobotu.
Holešovská Regata (červen 2023)

Holešovská Regata (červen 2023) | foto: Jan Salač MAFRAMAFRA

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„Jsem spokojený s tím, kam se Regata dostala, ale nechci, aby ustrnula. Je potřeba pořád přicházet s něčím novým a vylepšovat, protože jinak by to lidi přestalo bavit,“ říká šéf agentury Velryba.

Díváte se teď často na předpověď počasí?
Sleduju až moc často už měsíc a vypadá to, že bude, zaplaťpánbůh, hezky. I když vím, že s počasím nic neuděláte a nezbývá než v koutku duše doufat. Měli jsme dvě deštivé Regaty, na návštěvnosti se to nijak dramaticky neprojevilo, jen nás potrápily podmáčené plochy nebo nevsakující kaluže. Letos by to snad mohlo být dobré, tedy se sluníčkem.

Holešovská Regata se koná od roku 2011. Kdyby vám tehdy někdo řekl, že za patnáct let bude mít takovou podobu, jako je tomu dnes, byl byste spokojený?
Chtěli jsme tenkrát, aby šlo o festival pro celou rodinu, kde si každý přijde na svoje a také aby se stal důležitým datem v kalendáři nejen pro Holešov, Zlín a celý Zlínský kraj. To se nám splnilo, jezdí sem návštěvníci z celé Moravy, Slovenska nebo dokonce z Austrálie. Měl jsem představu vybudovat festival s jasnou ambicí: když se vysloví jeho jméno, budou lidé hned vědět, o co jde a co tam najdou.

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Což se díky prostředí zámeckých zahrad podařilo.
Ano, ty jsou každoročně největší hvězdou celé akce. Zámecké vodní plochy a název Regata jdou k sobě, navíc festival pořádá naše agentura Velryba. (úsměv) Díky tomu jsme unikátní a jiní. Zároveň ale platí, že chceme být k zahradám šetrní a opatrní. Od začátku cítím velkou morální odpovědnost a snažíme se prostředí chránit, aby ani nebylo poznat, že se tam něco konalo. Myslím, že se podle toho chovají i diváci. Když jsme před lety pořádali koncert Iron Maiden v Ostravě na Bazalech, po odchodu fanoušků zůstala na ploše či jinde spousta kelímků a nepořádku. Tady se to nestává, prostředí lidi kultivuje. Neříkám, že nikdo žádný odpadek neodhodí, ale cítím, že návštěvníci vnímají kouzlo prostředí a chovají se podle toho.

Dá se vůbec koncepce festivalu někam posouvat?
Jsem spokojený s tím, kam se Regata dostala, ale nechci, aby ustrnula. Je potřeba pořád přicházet s něčím novým a vylepšovat, protože jinak by to lidi přestalo bavit. Snažíme se hned po skončení každého ročníku sednout si, udělat brainstorming a zapisovat nápady, co by mohlo být lepší. Často se pak k tomu během roku vracíme.

Zlínský promotér a ředitel Agentury Velryba Michal Žáček (květen 2025)

A mění se i honoráře kapel, které zvete?
Od covidu vzrostly v řádu desítek procent, možná i víc. Máme skupiny, které u nás před lety hrály odpoledne a za pár korun, dnes z nich jsou hvězdy a je problém je finančně utáhnout. Zároveň vyrostla nová generace kapel, které zaujaly mladší publikum. Jiné je i technické zázemí, už nestačí obyčejné pódium o rozměrech 12 krát 10 metrů. Naštěstí už jsou v Česku možnosti pronájmu kvalitní techniky, která i zapadá do prostředí zahrad. Nejlepší kulisou je ale stejně zámek, který stojí za hlavním pódiem.

Holešovská Regata

Kdy: pátek 19. a sobota 20. června
Kde: zámecké zahrady, Holešov
Účinkující: Jiří Korn, Tomáš Klus, Jana Kirschner, MIG 21, No Name, PSH, Tata Bojs, Mňága a Žďorp a další
Vstupenky: permanentka dospělý 1 490 Kč, jednodenní dospělý 990 Kč, sobotní rodinná (2+2) 2 100 Kč, děti 7–15 let permanentka 600 Kč, jednodenní 400 Kč
Více na holesovskaregata.cz

Loni jste přivezli Ewu Farnou, která teď vyprodává Eden a je v životní formě. Neušili jste si na sebe velký bič?
Je úžasné sledovat, jakou cestu Ewa ušla. Stále si ji pamatuji jako patnáctiletou puberťačku s jedním hitem, která přijela na vánoční turné s Čechomorem a doprovázela ji její maminka. Teď je z ní sebevědomá mladá žena, má kolem sebe skvělý tým profesionálů a v kariéře se systematicky posunuje dál. Hlavní jména jsou otázkou nejen kvality, ale i momentálního vkusu širokého publika. A pro každého je top kapela otázkou jeho osobního vkusu. Musí se to vybalancovat. Když zveřejníme program, vždycky někdo napíše, že je nespokojený, ale v drtivé většině vnímáme pozitivní reakce. A nejvyšší level důvěry fanoušků je fakt, že vstupenky si někteří lidé kupují dopředu, aniž by znali jména vystupujících interpretů.

Na koho z letošní soupisky byste upozornil?
Nejtěžší bylo získat Jiřího Korna. Měli jsme ho v hledáčku čtyři roky, ale vždy něco stálo v cestě, protože měl jiné závazky. Měl jsem radost, když teď jeho manažer napsal, že přijede. Poslal jsem mu předtím video z Regaty a Jiří Korn po jeho zhlédnutí sám řekl, že tady chce vystoupit. Letos se hodně povedl pátek, kde máme Mňágu a Žďorp, což je kapela roku z Andělů. Mají skvělou poslední desku, personálně i hudebně prošli restartem a dostali novou šťávu. Jejich koncert, to je čistá radost. A já jako jejich bývalý manažer mám z toho radost dvojnásobnou. Přijedou také Tata Bojs, kteří letos vydali nové album a taky k nim mám blízko i osobně. Líbí se mi, že se obě kapely posouvají a nestojí na místě.

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V sobotu vystoupí No Name, Sebastian, Tomáš Klus a další, celý festival pak zakončí MIG 21.
MIG 21 je festivalové jméno v tom nejlepším slova smyslu. Když jsme jejich účast oznámili, měli na sítích nejvíce ohlasů. Po jejich koncertu chceme sobotní večer umocnit překvapením pro diváky, které se odehraje těsně po poslední písni. To překvapení souvisí trošku s velrybou a jejím světem pod hladinou. Více prozrazovat nebudu, ať se diváci mají na co těšit.

Jaké budou novinky a doprovodný program?
Lidé se pokaždé těší na soutěž netradičních plavidel, kde máme přihlášených třináct posádek, což je slušný počet. Vyplují opět krásné kousky, zapojují se školy, kamarádi i firmy, které jsou partnery festivalu. Nebude chybět ani oblíbený přejezd vodní lávky na kole. Velkou novinkou letos bude bezhotovostní placení u všech stánků na Regatě. Dlouho jsme to zvažovali, ale nelíbilo se mi, že by fanoušci museli mít speciální náramek s dobíjecím čipem. Nakonec se našlo sofistikované řešení, kdy bude možné platit běžnými platebními kartami stejně jako v obchodě. Výrazně to zvýší rychlost odbavení u stánků.

22. června 2025
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