„Mám radost, že se nám opět podařilo seskládat hosty ze špičkových českých i slovenských muzikantů,“ netají ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.
Jedno jméno hvězdného interpreta přitom pořadatelé tají. „Na základě domluvy s jeho managementem toto jméno odtajníme na začátku prosince,“ poznamenal Žáček.
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„Zatím mu pracovně říkáme Mikulášské překvapení. Tento host na našem festivalu ještě nehrál a určitě z něj bude nadšená i mladá generace.“
Patnáctý ročník festivalu se uskuteční 18. a 19. června 2027 tradičně v zahradách holešovského zámku. Podtitul nadcházející Regaty je Roztančená.
Opět nabídne bohatý doprovodný program v čele s populární soutěží netradičních plavidel, zábavou pro malé i velké diváky nebo talk show 7 pádů Honzy Dědka se zajímavými hosty.
„Chceme se s návštěvníky bavit a roztančit celou zámeckou zahradu, abychom náležitě oslavili půlkulaté výročí,“ uvedl Žáček.
Organizátoři chystají i tematická překvapení. „V zámeckých zahradách vyroste velký taneční stan s parketem, na němž budou v čase mezi koncerty další vystoupení a příležitosti pro diváky užít si tanec ve všech podobách,“ popsal Žáček.
Vstupenky jsou v prodeji do konce roku za výrazně zvýhodněnou cenu. Například rodinná sobotní vstupenka pro dva dospělé a dvě děti do 15 let vyjde na 1 600 Kč.
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22. června 2025