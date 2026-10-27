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Holešovská regata ohlásila hlavní hvězdy, poprvé přijedou Bílá i Müller

Petr Skácel
  9:19
Festival Holešovská Regata. (červen 2023)

Festival Holešovská Regata. (červen 2023) | foto: Jan Salač MAFRAMAFRA

Lucie Bílá na turné Obyčejná holka v říjnu 2026.
Lucie Bílá na turné Obyčejná holka v říjnu 2026.
Lucie Bílá na turné Obyčejná holka v říjnu 2026.
Lucie Bílá v muzikálu Obyčejná holka.
35 fotografií
S více než půlročním předstihem zveřejnil oblíbený rodinný festival Holešovská Regata svůj hudební program. Velkou atrakcí budou Lucie Bílá a Richard Müller, kteří přijedou poprvé. Zahrají také Adam Ďurica, Kateřina Marie Tichá, Vypsaná fiXa, Jelen, O5 a Radeček nebo Jamaron.

„Mám radost, že se nám opět podařilo seskládat hosty ze špičkových českých i slovenských muzikantů,“ netají ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.

Jedno jméno hvězdného interpreta přitom pořadatelé tají. „Na základě domluvy s jeho managementem toto jméno odtajníme na začátku prosince,“ poznamenal Žáček.

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„Zatím mu pracovně říkáme Mikulášské překvapení. Tento host na našem festivalu ještě nehrál a určitě z něj bude nadšená i mladá generace.“

Patnáctý ročník festivalu se uskuteční 18. a 19. června 2027 tradičně v zahradách holešovského zámku. Podtitul nadcházející Regaty je Roztančená.

Opět nabídne bohatý doprovodný program v čele s populární soutěží netradičních plavidel, zábavou pro malé i velké diváky nebo talk show 7 pádů Honzy Dědka se zajímavými hosty.

Festival Holešovská Regata. (červen 2023)
Lucie Bílá na turné Obyčejná holka v říjnu 2026.
Lucie Bílá na turné Obyčejná holka v říjnu 2026.
Lucie Bílá na turné Obyčejná holka v říjnu 2026.
35 fotografií

„Chceme se s návštěvníky bavit a roztančit celou zámeckou zahradu, abychom náležitě oslavili půlkulaté výročí,“ uvedl Žáček.

Organizátoři chystají i tematická překvapení. „V zámeckých zahradách vyroste velký taneční stan s parketem, na němž budou v čase mezi koncerty další vystoupení a příležitosti pro diváky užít si tanec ve všech podobách,“ popsal Žáček.

Vstupenky jsou v prodeji do konce roku za výrazně zvýhodněnou cenu. Například rodinná sobotní vstupenka pro dva dospělé a dvě děti do 15 let vyjde na 1 600 Kč.

22. června 2025
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