Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

  10:44
Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se stává neformální soutěží o nejlepší masku.
K vidění byly pestrobarevné, jedinečné a často až bizarní převleky potápěče, japonského samuraje, kaktusu, lahve plzeňského piva, šaška, smrtky či maska inspirovaná malířkou Fridou Kahlo.

„Loni jsme slavili pětadvacet let fungování fašanku a masky jsme měli na výstavě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Teď se nám vrátily a právě ty nejlepší chceme ukázat,“ uvedl zástupce pořadatelů Jiří Ambrož.

V předchozích letech se fašank zaměřil na témata jako punk, aviatici či John Lennon. K Ambrožovým oblíbeným maskám patřila tramvaj s dětmi, která zvonila přes celou ulici. „Nebo John Lennon a Yoko Ono, kteří jeli na posteli. Krásné masky jsou akrobaté na kolech, chodila tady i Veřejná bezpečnost s obušky,“ dodal.

Nejstarší novodobá městská masopustní veselice

Ulicí vedoucí k Hospůdce U Kovárny, která je neformálním centrem fašanku, procházel průvod masek a lidé mu nadšeně tleskali. Viděli i obřad pochovávání basy, který symbolizuje konec masopustního veselí a začátek postního období, ukázku tradičních řemesel, hudební vystoupení nebo průvod místních folklorních souborů, což byla letošní novinka

„Fašank na Lešetíně patří mezi nejstarší novodobé městské masopustní veselice svého druhu na Moravě. Nese v sobě spojení tradičních prvků s moderním pojetím zábavy, přičemž základní forma masopustní obchůzky zůstává zachována,“ uvedla kurátorka krajského muzea Jana Koštuříková, která měla na starosti zmíněnou výstavu.

