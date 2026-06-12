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Takový titul pro venkovského faráře? diví se ocenění od papeže kněz ze Štípy

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  9:58
Papež Lev XIV. udělil čestný titul monsignore dlouholetému faráři Františku Sedláčkovi ze Štípy u Zlína. V kněžské službě je více než půl století, z toho posledních 20 let působí jako duchovní správce Římskokatolické farnosti a známého mariánského poutního místa ve Štípě. Ocenění papež uděluje kněžím za jejich dlouholetou, obětavou a příkladnou službu církvi a věřícím.

„Byl jsem velmi mile překvapený, že takový titul dostal venkovský farář,“ prozradil Sedláček. „Nevím, kdo to navrhl. Nevím, jak se papež mohl dozvědět o mně a o tom, co dělám. Myslím, že to je asi za ten můj věk, že jsem tady ve Štípě vydržel tak dlouhou dobu. Jsem hrdý na místní lidi i na celé poutní místo,“ prohlásil.

Oficiální dekret převzal v tomto týdnu na svatém Hostýně při kněžské pouti z rukou olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka. Dopředu o tom nevěděl.

„Většinou se to předává v soukromí, tady to bylo přede všemi. To mne trochu zaskočilo,“ doplnil Sedláček.

Farář poutní baziliky ve Štípě František Sedláček (prosinec 2022)
Otec František Sedláček ze Štípy dostal od papeže významný titul monsignor. (červen 2026)
Otec František Sedláček ze Štípy (vpravo) dostal od papeže významný titul monsignor. Ocenění mu předal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. (červen 2026)
Poutní kostel ve Štípě
Farář poutní baziliky ve Štípě František Sedláček (prosinec 2022)
9 fotografií

Titul monsignore neboli Kaplan jeho Svatosti pochází z italského slova a v překladu znamená „můj pane“. Jde o čestný titul, tedy oficiální papežské uznání a poděkování z Vatikánu.

„Ocenění je výrazem jeho věrné a obětavé kněžské služby na všech místech, kde působil,“ zdůvodnil arcibiskup Nuzík.

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František Sedláček se narodil v roce 1951 ve Veselí nad Moravou. Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu Strážnice a poté začal studovat teologii v Litoměřicích. V roce 1975 byl vysvěcen na kněze a v minulém roce oslavil 50 let kněžství. Za tu dobu působil na mnoha místech – v Přerově, v Tatenicích, v Moravské Třebové a na Vsetíně.

Na důchod farář nemyslí

Ve Štípě působí od roku 2005. Letos v listopadu oslaví 75. narozeniny, což je věk, kdy se každý kněz má oficiálně zříci svého úřadu.

„Na důchod nepomýšlím, ale v 75 letech napíši žádost, jak velí kodex. Zbytek nechávám na otci arcibiskupovi. Uvidím, jestli mě nechá dál sloužit, nebo ne,“ naznačil Sedláček.

Poutní kostel ve Štípě částečně zakrývá lešení. Restauruje se i boční oltář

Ve Štípě a ve Hvozdné působí nejen jako duchovní správce. „Je především takovým tmelem místních společenství. Ještě aby ne, když za jeho působení došlo k rozvoji a modernizaci prostorů farnosti, které jsou v dnešní době hojně využívané pro setkávání nejen místních farníků,“ připomněl varhaník Lubomír Hnilica.

Charakteristický je Sedláčkův vztah ke sportu. Do svých 39 let hrával jako kněz každou neděli fotbal a věnoval se i hokeji.

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