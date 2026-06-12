„Byl jsem velmi mile překvapený, že takový titul dostal venkovský farář,“ prozradil Sedláček. „Nevím, kdo to navrhl. Nevím, jak se papež mohl dozvědět o mně a o tom, co dělám. Myslím, že to je asi za ten můj věk, že jsem tady ve Štípě vydržel tak dlouhou dobu. Jsem hrdý na místní lidi i na celé poutní místo,“ prohlásil.
Oficiální dekret převzal v tomto týdnu na svatém Hostýně při kněžské pouti z rukou olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka. Dopředu o tom nevěděl.
„Většinou se to předává v soukromí, tady to bylo přede všemi. To mne trochu zaskočilo,“ doplnil Sedláček.
Titul monsignore neboli Kaplan jeho Svatosti pochází z italského slova a v překladu znamená „můj pane“. Jde o čestný titul, tedy oficiální papežské uznání a poděkování z Vatikánu.
„Ocenění je výrazem jeho věrné a obětavé kněžské služby na všech místech, kde působil,“ zdůvodnil arcibiskup Nuzík.
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František Sedláček se narodil v roce 1951 ve Veselí nad Moravou. Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu Strážnice a poté začal studovat teologii v Litoměřicích. V roce 1975 byl vysvěcen na kněze a v minulém roce oslavil 50 let kněžství. Za tu dobu působil na mnoha místech – v Přerově, v Tatenicích, v Moravské Třebové a na Vsetíně.
Na důchod farář nemyslí
Ve Štípě působí od roku 2005. Letos v listopadu oslaví 75. narozeniny, což je věk, kdy se každý kněz má oficiálně zříci svého úřadu.
„Na důchod nepomýšlím, ale v 75 letech napíši žádost, jak velí kodex. Zbytek nechávám na otci arcibiskupovi. Uvidím, jestli mě nechá dál sloužit, nebo ne,“ naznačil Sedláček.
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Ve Štípě a ve Hvozdné působí nejen jako duchovní správce. „Je především takovým tmelem místních společenství. Ještě aby ne, když za jeho působení došlo k rozvoji a modernizaci prostorů farnosti, které jsou v dnešní době hojně využívané pro setkávání nejen místních farníků,“ připomněl varhaník Lubomír Hnilica.
Charakteristický je Sedláčkův vztah ke sportu. Do svých 39 let hrával jako kněz každou neděli fotbal a věnoval se i hokeji.