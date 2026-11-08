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Fanatický komunista, který zlikvidoval Baťu. Vyloučení z KSČ pak Kijonka obrečel

Petr Skácel
  15:00
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Stranická legitimace Josefa Kijonka. | foto: Repro z knihy: V objetí zrady Zlín v časech okupace a převratů

Před 120 lety se narodil významný funkcionář KSČ a odborový předák Josef Kijonka, který po válce veřejně vystupoval proti Baťovi a stal se klíčovým mužem ve vedení znárodněného podniku. V 50. letech v rámci vyřizování účtů ve straně ale byl zatčen, vyloučen a dožil v zapomnění.

Začátek května 1945, krátce po osvobození Zlína. Z reproduktorů rozhlasu ve firmě Baťa najednou zaznívá výzva, aby se zaměstnanci shromáždili na nádvoří a vyslechli si slova nových představitelů vedení továrny: soudruhů Ivana Holého a Josefa Kijonky.

Když jim pak tito dva začali vysvětlovat, že nastal konec kapitalistických vydřiduchů a nastupuje socialistický řád, působilo to vtipně.

„Nebylo zřejmé, co měl znamenat řehot na více místech shromáždění, když jeden z těch dvou prohlásil, že napříště budou pracovat jen polovinu doby a za dvojnásobné mzdy – aniž by mu překáželo, že se při tom s námahou udržuje na troskách vybombardovaných budov, pod nimiž jsou pohřbeny pracoviště, technika i materiály, jež musejí být nahrazeny, aby se s tím slibovaným rájem mohlo začít,“ líčil očitý svědek a zlínský novinář Josef Vaňhara.

Jakkoliv veřejně budil Kijonka posměch, v zákulisí se vyznal. Ve znárodněném podniku si spolu s Holým vybudovali tajnou zpravodajskou síť udavačů, kteří jim donášeli na nepohodlné zaměstnance.

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