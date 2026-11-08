Začátek května 1945, krátce po osvobození Zlína. Z reproduktorů rozhlasu ve firmě Baťa najednou zaznívá výzva, aby se zaměstnanci shromáždili na nádvoří a vyslechli si slova nových představitelů vedení továrny: soudruhů Ivana Holého a Josefa Kijonky.
Když jim pak tito dva začali vysvětlovat, že nastal konec kapitalistických vydřiduchů a nastupuje socialistický řád, působilo to vtipně.
„Nebylo zřejmé, co měl znamenat řehot na více místech shromáždění, když jeden z těch dvou prohlásil, že napříště budou pracovat jen polovinu doby a za dvojnásobné mzdy – aniž by mu překáželo, že se při tom s námahou udržuje na troskách vybombardovaných budov, pod nimiž jsou pohřbeny pracoviště, technika i materiály, jež musejí být nahrazeny, aby se s tím slibovaným rájem mohlo začít,“ líčil očitý svědek a zlínský novinář Josef Vaňhara.
Jakkoliv veřejně budil Kijonka posměch, v zákulisí se vyznal. Ve znárodněném podniku si spolu s Holým vybudovali tajnou zpravodajskou síť udavačů, kteří jim donášeli na nepohodlné zaměstnance.