Krizové obory lákají hasiče i policisty, zájem o fakultu pořád roste

„Ve společnosti stoupá uvědomění si toho, že vlastní bezpečnost nebo bezpečnost společnosti je hodně důležitá. Středoškoláci najednou rozumí tomu, co znamená, když se řekne krize, evakuace, rouška nebo krizový plán. A právě to u nás mohou studovat,“ vysvětlila děkanka fakulty (FLKŘ) Zuzana Tučková.

Zvýšený zájem o dříve neznámé obory způsobily hlavně krizové události v podobě covidové epidemie, tornáda, povodní, afrického moru prasat, explozí v muničních skladech nebo uprchlické krize a války na Ukrajině.

Na fakultě, která sídlí v Uherském Hradišti, mohou zájemci studovat obory, které je na zvládnutí takových událostí připraví. Největší zájem je o obor Ochrana obyvatelstva. Před vypuknutím pandemie jej v kombinované formě studovalo asi 200 zájemců, teď je jich jednou tolik. V denní formě jich bylo asi 150, teď 250.

„Část našich studentů se rekrutuje z řad pracovníků policie a záchranného systému, armády nebo hasičů. Máme velkou základnu studentů, kteří jsou dobrovolní hasiči. Chtějí studovat tento typ školy, protože se už ve svém volném čase dlouho a vědomě věnují pomoci společnosti,“ doplnila děkanka.

Dohromady studuje v Hradišti kolem 1 200 studentů v bakalářských i magisterských programech, 40 procent z nich přitom žije mimo Zlínský kraj.

Některé z oborů navíc fungují jako profesní, což znamená, že nezanedbatelnou část studia absolvují studenti ve firmách a institucích. Tedy tam, kde pak najdou uplatnění na pozici krizových manažerů, v oddělení logistiky, bezpečnosti a podobně.

Praxi by v budoucnu mohli získávat třeba ve zlínské firmě Ego, která se 30 let specializuje na komplexní systémy biologické ochrany a vyváží své výrobky do 60 zemí světa. Vyrábí například biovaky, které slouží k transportu osob s velmi nebezpečnou nákazou. I oni sledují extrémní nárůst zájmu o tuto oblast. „Během covidu vzrostla naše produkce téměř o tisíc procent. Poptávka byla hlavně ze zahraničí,“ potvrdila vedoucí inovačního a projektového centra firmy Jana Skřivánková.

FLKŘ od letoška nabízí také nový obor Environmentální bezpečnost „Organizace, se kterými spolupracujeme, se nás často ptají, jestli máme lidi, kteří jim v tomto směru dokážou poradit,“ zdůvodnila děkanka vznik oboru, který je v Česku ojedinělý. V prvním ročníku do něj nastoupí asi tři desítky studentů.