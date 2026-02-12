Krajský podnikatel roku vyrábí kabely a elektroniku pro Boeing či Airbus

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje ve středu převzal v sále zlínské radnice Jakub Gabriel, generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města. Porotci z řad vítězů minulých ročníků ocenili jeho schopnost transformovat regionální technologickou firmu v uznávaného partnera největších globálních hráčů ve vojenském a leteckém průmyslu.

„Jakub Gabriel je příkladem lídra, který dokáže spojit úctu k rodinné tradici s odvážnou globální expanzí. Porotu zaujal nejen technologickou vyspělostí své firmy, ale také pevnými hodnotami, díky nimž Ray Service staví na dlouhodobých partnerstvích místo rychlých zisků,“ vysvětlila Martina Kneiflová, která řídí kanceláře EY v Česku.

„Jeho aktivní podpora technického vzdělávání a rozvoje regionu Slovácka ukazuje, jaký má mít úspěšné podnikání přínos pro celou společnost,“ dodala.

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje převzal Jakub Gabriel (vlevo), generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města. Vedle je zakladatel firmy Petr Gabriel. (únor 2026)
Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje převzal Jakub Gabrie (uprostřed)l, generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města. Vlevo je vedoucí partnerka EY ČR Martina Kneiflová, vpravo zakladatel firmy Petr Gabriel. (únor 2026)
Společnost Ray Service se sídlem ve Starém Městě, je mezinárodním výrobcem kabelových svazků, elektromechanických celků a elektronických zařízení. Firmu vede generální ředitel Jakub Gabriel. (prosinec 2025)
Společnost Ray Service se sídlem ve Starém Městě, je mezinárodním výrobcem kabelových svazků, elektromechanických celků a elektronických zařízení. (prosinec 2025)
Otec zakladatel

„Je to pro nás velká čest, překvapení a radost. Budeme hrdými držiteli tohoto titulu a těšíme se, že pomůžeme náš kraj rozvíjet. Nejde přece jen o ceny, ale hlavně o to sem přitáhnout mladé mozky, které nám z kraje zatím spíš utíkají,“ řekl Jakub Gabriel, který cenu přebíral se svým otcem Petrem.

Na výrobě obrněnců pro armádu se mohou podílet i české regionální firmy

Právě Petr Gabriel firmu, která vyrábí kabelové svazky a elektronická zařízení především pro vojenský a letecký průmysl, například pro společnosti Airbus nebo Boeing, založil v roce 1994 ve Starém Městě. Dnes ji řídí jeho synové Michal a Jakub.

Zatímco před deseti lety měl tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to bylo přes dvě miliardy. „Během dalších tří let máme opět v plánu se zdvojnásobit,“ dodal Gabriel.

Švédsko-český vojenský projekt

Hlavní závod se nachází ve Starém Městě, kde je necelých 500 zaměstnanců, skoro sto lidí pracuje na Slovensku a část v Rakousku.

Firmy potřebují odborníky. Vybudují kampus po vzoru světových univerzit

Ray Service se nyní podílí na velkém švédsko-českém vojenském projektu. Pro nové pásové obrněnce CV90 určené české armádě dodá kabelové svazky. První vozidlo by mělo z výrobní linky státního opravárenského podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína sjet letos na podzim.

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světovou soutěží osobností byznysu. Český vítěz reprezentuje zemi na mezinárodním finále v Monte Carlu.

Krajský podnikatel roku vyrábí kabely a elektroniku pro Boeing či Airbus

12. února 2026  9:38

Akční letáky
