Soutěž EY Podnikatel roku odstartovala v regionech. Svého hledá i Zlínský kraj

Klání od titul EY Podnikatel roku 2025 započalo. Svého vítěze hledá také Zlínský kraj, kde se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Radimem Holišem. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025. Svého favorita může přihlásit také veřejnost nebo instituce.
„Podnikatelé jsou hybnou silou rozvoje našeho kraje. Vytvářejí pracovní místa, přicházejí s inovacemi, motivují ostatní. Soutěž EY Podnikatel roku je jedinečnou příležitostí ukázat jejich inspirativní příběhy, za nimiž stojí odvaha, vytrvalost a chuť měnit věci k lepšímu,“ uvádí hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Vítěz krajského kola se následně utká s ostatními krajskými EY Podnikateli roku o celorepublikový titul nejlepšího podnikatele roku. Slavnostní vyhlášení proběhne tradičně v březnu na galavečeru v Praze. Držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky také dostane příležitost reprezentovat Česko na mezinárodní úrovni a představit se na světovém finále, které se bude konat v květnu 2026 v Monaku.

Krajské vítěze i držitele titulu v jednotlivých finálových kategoriích soutěže EY Podnikatel roku 2025 České republiky, jež se koná pod záštitou prezidenta České republiky, opět vyberou odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku 2024 České republiky.

Nejdřív vydělat, pak investovat, říká podnikatel roku 2024 Zlínského kraje

Nominace a tipy lze podávat prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz do 19. října 2025. Pro účast v soutěži je pak rozhodující přihláška, kterou mohou podnikatelé vyplnit na stejné stránce.

Porotce při výběru zajímá nejen ekonomická kondice firmy, ale také její celospolečenský přínos. Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak start-upy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem.

„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy,“ dodala Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice, a připomněla nedávné setkání podnikatelů s prezidentem Petrem Pavlem.

„Osobním přijetím na Pražském hradě a poděkováním za kultivaci českého podnikatelského prostředí ocenil letos význam podnikatelských osobností i prezident Petr Pavel. Vnímám to jako potvrzení kvalit a prestiže laureátů i smyslu naší soutěže,“ uzavírá Martina Kneiflová.

