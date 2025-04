Vážným zraněním skončila v sobotu jízda třiapadesátileté cyklistky na Kohútce v Beskydech. Žena při sjezdu havarovala a upadla do bezvědomí. S poraněním hlavy ji následně záchranáři transportovali do...

Na Slovácku se zrodily jedny z nejpestřejších i nejnáročnějších technik zdobení kraslic. K těm méně obvyklým patří drátkované kraslice, které už 20 let vyrábí Lenka Durďáková z Uherského Hradiště.

Ačkoliv mistry ještě oficiálně nejsou, tisková konference po posledním zápase základní části se Slováckem (2:0) tak působila. Slávističtí fotbalisté potřebují k jistotě dva body, a to za předpokladu,...

Šéfové hokejového Zlína hodnotí sezonu: Zklamání, v baráž jsme věřili

Pevně věřili, že teď budou v baráži s Olomoucí zápolit o návrat do hokejové extraligy. Místo toho šéfové RI Okna Zlín dumají, co udělat příště lépe, aby to klaplo, a chystají tým na čtvrtou sezonu ve...