Všichni čtyři europoslanci ze Zlínského kraje chtějí do Bruselu znovu

Olga Sehnalová z ČSSD bude usilovat už o třetí volební období za sebou. Martina Dlabajová z ANO, Michaela Šojdrová z KDU-ČSL a Stanislav Polčák ze STAN o druhé.

„Chci obhájit svou práci v Evropském parlamentu, protože je reálná, není to nafouknutá mediální bublina. Myslím si, že sociální demokracie si důvěru lidí musí získat zpět,“ vysvětlila Sehnalová.

Je znovu dvojkou kandidátky ČSSD a v Bruselu se věnovala například dvojí kvalitě potravin.

„Druhým důvodem je, že zkušenosti s parlamentní prací a skutečný vliv se získávají časem,“ doplnila politička z Kroměříže, která se pro obhajobu rozhodla v posledním roce.

Otázkou však je, zda sociální demokracie uspěje natolik, aby Sehnalová ve funkci zůstala. Před pěti lety ČSSD získala necelých 15 procent hlasů, což znamenalo zvolení čtyř politiků.

Pokud se nestane nic nepředvídaného, svoji kancelář v sídle Evropské unie nebude vyklízet ani Dlabajová, která minule kandidovala ze čtvrtého místa. Její letošní pozici dvojky na listině ANO bude ještě muset posvětit vedení hnutí v půlce února. Nicméně jeho šéf Andrej Babiš je tomu nakloněný a Dlabajová má v ANO podporu nejen Zlínského kraje, ale i pěti dalších.

„Vše je stále otevřené, ale hnutí má velkou šanci ve volbách uspět,“ řekla Dlabajová, jež pochází ze Zlína a zabývá se mimo jiné učňovským vzděláváním.

„Netajila jsem se tím, že mě práce v Evropském parlamentu baví a naplňuje. Můžu zúročit zkušenosti, jež jsem za pět let načerpala,“ doplnila. ANO ve volbách v roce 2014 obdrželo kolem 19 procent hlasů a čtyři mandáty.

Polčák kandidátku nepovede

Hned dva zástupce ze Zlínského kraje na prvních pěti místech kandidátky nabízejí lidovci. Šanci na zvolení má ale nejspíše jen stávající europoslankyně Michaela Šojdrová z Kroměříže, poslanec Ondřej Benešík ze Strání jí z pátého místa spíše vyjadřuje podporu.

Nicméně to, že dva zdejší členové KDU-ČSL jsou mezi první pěticí, potvrzuje fakt, jak je strana v tomto regionu silná.

„Výsledek může být lepší než před pěti lety, kdy jsme měli tři poslance. Předtím jsme v evropském parlamentu nebyli a teď už jsme něco ukázali,“ myslí si Šojdrová.

Lidovci v minulých volbách dostali 10 procent hlasů, což znamenalo tři zvolené europoslance. Šojdrová v Bruselu odmítla uprchlické kvóty a prosazovala přijetí syrských sirotků.

„V dalším období chci zúročit zkušenosti, které jsem už načerpala,“ řekla bývalá poslankyně českého parlamentu.

„Má účast na kandidátce znamená, že ji podporuji. Uděláme vše pro to, abychom minimálně obhájili,“ dodal Benešík.

Na pozici lídra kandidátky Starostů a nezávislých, kteří se spojili se Zelenými a některými regionálními uskupeními (včetně Zlínského hnutí nezávislých), je Stanislav Polčák. Vzhledem k volební fúzi s TOP 09, kterou oznámili před pár dny, ho ale na pozici celkové jedničky vystřídá „topkař“ Jiří Pospíšil a Polčák tak bude dvojkou společné kandidátky.

„Na pozici lídra to neztroskotá, jsme schopni v některých věcech ustoupit. Potřebujeme ještě vyřešit i název projektu,“ zmínil už dříve Polčák, který je rodák z Vysokého Pole, kde býval i místostarostou. Nyní však žije v Praze.

Rád by se nadále zabýval kohezní politikou (týká se hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU – pozn. red.) a podporou obcí a měst. Je i předsedou Sdružení místních samospráv. O tom, jestli STAN půjde do eurovoleb i s TOP 09, by mělo být jasné do dvou týdnů.