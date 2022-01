Obce zezelenají za evropské peníze, energii ze slunce využijí i školy

„Je to určitě dobrá věc. Zvláště v době, kdy rostou ceny energií,“ uvedl starosta Vysokého Pole Josef Zicha. Z budovy chtějí udělat nízkoenergetický dům. Takže ji plánují zateplit, vyměnit okna, zdroje vytápění a přidat solární panely a akumulační baterie.

V Želechovicích nad Dřevnicí zase hodlají podobným způsobem získat finance na stavbu malé fotovoltaické elektrárny na střeše základní školy.

„Když se ve škole vaří, je tam velká spotřeba energie. Pomohlo by to zlepšit energetickou bilanci. Bylo by tam i bateriové úložiště,“ naznačil starosta Michal Špendlík. Obec má hotový projekt a v letošním roce by se chtěla do investice pustit.

„Ceny energií rostou a podpora energetické soběstačnosti obcí se stává stále důležitějším tématem. Podle mě pro ně budou nejvíce zajímavá právě udržitelná energetická řešení,“ poznamenal čestný předseda Sdružení místních samospráv (SMS) a europoslanec Stanislav Polčák.

Zmíněné sdružení usiluje o to, aby ze tří velkých fondů na evropské peníze, v nichž může být až bilion korun, mohly asi čtvrtinu čerpat právě i obce.

„Podporována by měla být udržitelná nízkoemisní řešení, což jsou záležitosti fotovoltaických elektráren. Ale ne na zelené louce, spíš by mělo jít o kombinované projekty,“ poznamenal Polčák.

Na modernizační fond spoléhají i větší města a také v souvislosti s ekologickými řešeními. Ve Zlíně uvažují o nákupu bezemisních vozidel do MHD i plnicích stanic.

Dopravní podnik už v tomto smyslu průběžně svůj vozový park obnovuje. Město by také chtělo upravit některé veřejné budovy tak, aby byly energeticky soběstačné.

Rozšíří se síť pro nabíjení elektromobilů

„Zejména se bude jednat o objekty základních škol. Opatření budou zahrnovat především pořízení fotovoltaických zdrojů energie a výměnu oken a dveří. Modernizační fond je jedním z vhodných dotačních titulů,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Uherské Hradiště připravuje například projekt fotovoltaické elektrárny na střeše akvaparku. „Do budoucna zvažujeme také přípravu projektů zaměřených na modernizaci soustavy veřejného osvětlení,“ sdělil mluvčí radnice Jan Pášma.

Na zelená řešení půjde z modernizačního fondu v následujících letech přes 200 miliard korun. Dotaci bude možné získat v devíti programech na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků.

Změnit se má i skutečnost, že Česko má zatím velmi řídkou síť pro nabíjení elektromobilů. Podle Polčáka se jejímu zahuštění s ohledem na požadavky Evropské unie nevyhneme. „Nabíjecí soustava je velmi slabá a na to budou muset reagovat rovněž obce,“ dodal.