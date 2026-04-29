Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Hasiči dostali oznámení před druhou hodinou, těm zlínským se nepodařilo zjistit, po jakou látku se jedná, proto byli přivolaní specialisti. Stále jsou na místě.
„Proběhla evakuace supermarketu, bylo evakuováno 150 lidí, došlo k úniku prozatím neznámé látky. Na místě bylo ošetřeno několik lidí. V první fázi jsme řešili především evakuaci,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.
„Došlo k úniku nějaké látky, šest osob skončilo v péči zdravotnické záchranné služby, dvě osoby byly odvezeny do nemocnice. Velitel zásahu si na místo povolal kolegy z laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm, kteří zjišťují o jakou látku se jedná,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.