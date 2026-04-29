Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Autor:
  15:43aktualizováno  16:01
Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra Albert ve zlínské části Prštné. Po úniku prozatím neznámé látky záchranáři na místě ošetřili několik z nich. Policie o události informovala na síti X.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Hasiči dostali oznámení před druhou hodinou, těm zlínským se nepodařilo zjistit, po jakou látku se jedná, proto byli přivolaní specialisti. Stále jsou na místě.

„Proběhla evakuace supermarketu, bylo evakuováno 150 lidí, došlo k úniku prozatím neznámé látky. Na místě bylo ošetřeno několik lidí. V první fázi jsme řešili především evakuaci,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.

„Došlo k úniku nějaké látky, šest osob skončilo v péči zdravotnické záchranné služby, dvě osoby byly odvezeny do nemocnice. Velitel zásahu si na místo povolal kolegy z laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm, kteří zjišťují o jakou látku se jedná,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Padesátník Kresta: Do auta už ke každému nesednu. Zdravotní problémy mám pořád

Premium
Bývalý závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Je běžné všední odpoledne v jednom nákupním centru na okraji Zlína. Najednou se na rozlehlé chodbě vytvoří lidský hlouček. A po jeho rozpuštění se o chvíli později opakuje to samé. Centrem pozornosti...

Jedna mrtvá, druhá vážně zraněná. Vyjížďka dvou dívek skončila tragicky

Spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli 26. dubna 2026 u Uherského...

Osmnáctiletá spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli večer u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku náraz do stromu. V autě cestovaly dvě mladé ženy. Dvacetiletá řidička vozu utrpěla vážné...

„Mysleli jsme si, že je to tornádo." Muž natočil u Kroměříže hejno rarášků

V Lutopecnech u Kroměříže se Martinu Doleželovi podařilo odpoledne zachytit...

Když se v pondělí odpoledne vypravil Martin Doležel do půjčovny stavebních strojů v Lutopecnech u Kroměříže, stal se svědkem zvláštního úkazu. Areálem stavebnin a jejich okolím se totiž v rychlém...

Spolky dál napadají dokončení dálnice D49. Odvolaly se i proti novému povolení

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Děti Země a spolek Egeria podaly odvolání proti novému stavebnímu povolení pro 11 objektů na dobudovávané části dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Povolení před nedávnem...

Děti Země neuspěly se žalobou. Přístav Slovácko na Baťově kanále dostal zelenou

Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát...

Ekologický spolek Děti Země loni napadl žalobami tři plánované přístavy na Baťově kanále. V Hodoníně, Veselí nad Moravou a ve Starém Městě. Tvrdil, že stát u všech nedostatečně prokázal veřejný...

Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Ilustrační snímek

Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra Albert ve zlínské části Prštné. Po úniku prozatím neznámé látky záchranáři na místě ošetřili několik z nich. Policie o události informovala...

29. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  16:01

Požár obří líhně kuřat Agrofertu. Z budovy vyhnal desítky zaměstnanců

Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo...

Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo být v úterý po poledni evakuováno kvůli požáru střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. K...

29. dubna 2026  9:37,  aktualizováno  15:41

Blíží se zahájení stavby kulturního domu v Rožnově. Kapacita bude dvojnásobná

Nové kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm vyroste na místě kina Panorama....

Výstavba Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm začne na přelomu května a června. Půjde o největší investiční akci města posledních let, radnice za stavbu zaplatí téměř 279 milionů korun.

29. dubna 2026  12:51

Národní liga? V žádném případě, má jasno Krakovič. Snad baráž povzbudí mladé

Zlínská lavička se raduje, uprostřed Jakub Krakovič.

Ceněný double double, suverénně nejvyšší index užitečnosti (40) ze všech aktérů. Jenže ani 19 bodů a 17 doskoků Jakuba Krakoviče neodvrátilo prohru basketbalistů Fastavu Zlín v úvodním zápase baráže...

29. dubna 2026  10:58

„Mysleli jsme si, že je to tornádo." Muž natočil u Kroměříže hejno rarášků

V Lutopecnech u Kroměříže se Martinu Doleželovi podařilo odpoledne zachytit...

Když se v pondělí odpoledne vypravil Martin Doležel do půjčovny stavebních strojů v Lutopecnech u Kroměříže, stal se svědkem zvláštního úkazu. Areálem stavebnin a jejich okolím se totiž v rychlém...

28. dubna 2026  14:48

Od projíždějícího vlaku chytla tráva, obří požár podél trati zaměstnal stovku hasičů

Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího...

Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího požáru travního porostu kolem hlavní železniční tratě mezi Přerovem a Břeclaví. Oheň se rozšířil na několika místech po téměř...

28. dubna 2026  11:43

Zlín vybírá více pokut za parkování. Nepoctivce odhalí auto s kamerami

Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen...

Vůz zlínských technických služeb má na střeše čtyři kamery, dvě na každé straně. Pomalu projíždí Hradskou ulicí, v níž jsou podélná i příčná parkovací stání. A taky automaty na placení. Kamery...

28. dubna 2026  9:19

Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně

Povedená smeč brněnského pivota Adama Kejvala v zápase play off s Děčínem.

Čtvrtfinálový program play off basketbalové NBL odstartoval pondělním vítězstvím Brna nad Děčínem 107:94. Třetí tým dlouhodobé části s šestým nasazeným týmem ani jednou neprohrával a průběžně vedl až...

27. dubna 2026  20:59,  aktualizováno  21:58

Policie na Vsetínsku zasahovala u muže, který vyhrožoval sebepoškozením

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...

Policie v pondělí večer zasahovala v Rožnově pod Radhoštěm u muže, který vyhrožoval sebepoškozením. Muž se uzamkl v bytě v ulici Valašská. Na místě zasahovaly také další složky IZS včetně hasičů,...

27. dubna 2026  20:02

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

27. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Divoké Bečvanské El Clásico. Po valašském derby fanynka knokautovala rozhodčího

Momentka z amatérského fotbalu.

Rána pěstí do obličeje, za kterou by se nemusel stydět ani profi boxer. Jenže nepadla v ringu, nýbrž po fotbalovém derby domácí Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Valašsku v 6. lize. Na svědomí ji...

27. dubna 2026  13:52

Požár střechy vyhnal lidi z rodinného domu a uzavřel dopravu na hlavním tahu

Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela střecha rodinného domku. S...

Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela v pondělí ráno střecha rodinného domku. S ohněm bojovalo osm jednotek hasičů. Jelikož se dům nachází hned u silnice, způsobil požár komplikace na...

27. dubna 2026  11:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.