Šéfka hygieny stíhaná za sražení motorkáře po výzvě ministra Vojtěcha rezignuje

Vyvození osobní odpovědnosti po Sedláčkové požadoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Redakce iDNES.cz se v pátek snažila získat vyjádření ředitelky Sedláčkové, její mobilní telefon je ale nedostupný.
Vojtěch podle ministerstva odstoupení Sedláčkové z funkce respektuje. „Rozhodnutí považuje za odpovědný krok, který přispívá ke zklidnění situace a k zachování důvěry veřejnosti ve fungování státní správy,“ uvedl resort.
Obviněná šéfka hygieny říká, že o kontaktu s motorkou nevěděla. Ozvali se i podřízení
Za ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí Sedláčkové až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti. Ve čtvrtek k nehodě sdělila, že si kontaktu vozidla s motocyklem nebyla vědoma.
„Považuji za nutné především uvést, že z mé strany ve věci nešlo o sražení motorkáře, ale o kontakt vozidla s motocyklem, jehož jsem si nebyla vědoma. Proto byly i bezdůvodné závěry tisku a médií o tom, že jsem motorkáři neposkytla zdravotnickou pomoc,“ sdělila den před oznámením rezignace Sedláčková.
Poškozený motorkář popisoval, že začal na rovném úseku předjíždět vozidla, ale řidička před ním si ho nevšimla a začala předjíždět také. Přitom narazila do jeho řídítek a motorka skončila mimo silnici.
Činnost hygieny bude pokračovat bez omezení
Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze kolem dnes už bývalé poslankyně za ANO Margity Balaštíkové. Policie prověřuje, zda využila kontakty na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.
Na chování Sedláčkové si oficiálně a dlouhodobě stěžovali současní i bývalí zaměstnanci krajské hygienické stanice. Podle nich obchází zákon při výběrových řízeních, porušuje etický kodex a stěžují si i na šikanu.
Šéfka krajské hygieny ujela od nehody, tvrdí sražený motorkář. Selhání, míní Válek
„Vím to teprve dvě minuty a mám z toho smíšené pocity. Po všech těch letech našich stížností, kdy nepřicházela žádná změna, mne to překvapilo,“ prozradila Ivana Hába, která pracuje na protiepidemickém oddělení zlínské hygienické stanice.
„Uvědomujeme si, že teď nás čeká velký kus práce, abychom byli zase funkční a lidsky propojený tým. Protože za ty roky jsme rozdělení. Ale už to, že výzvu podepsaly přes tři desítky pracovníků, je velký posun. I to mohlo sehrát roli,“ doplnila.
Činnost KHS Zlínského kraje bude pokračovat bez omezení, ujistilo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě. „O dalším postupu ve vedení stanice bude rozhodnuto v nejbližší době tak, aby byla zajištěna kontinuita výkonu státní správy a ochrany veřejného zdraví v regionu,“ dodalo ministerstvo.