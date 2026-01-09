Šéfka hygieny stíhaná za sražení motorkáře po výzvě ministra Vojtěcha rezignuje

  15:58aktualizováno  16:37
Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková se rozhodla k 31. lednu rezignovat. Informaci odpoledne přinesla Česká televize. Sedláčková čelí trestnímu stíhání kvůli dopravní nehodě z loňského března. Podle policie na silnici mezi Zlínem a Fryštákem srazila služebním vozem motocyklistu a od nehody ujela. Ona sama tvrdí, že si střetu s motorkou není vědoma.
Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě...
Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě...
Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k...
Vyvození osobní odpovědnosti po Sedláčkové požadoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Redakce iDNES.cz se v pátek snažila získat vyjádření ředitelky Sedláčkové, její mobilní telefon je ale nedostupný.

Vojtěch podle ministerstva odstoupení Sedláčkové z funkce respektuje. „Rozhodnutí považuje za odpovědný krok, který přispívá ke zklidnění situace a k zachování důvěry veřejnosti ve fungování státní správy,“ uvedl resort.

Obviněná šéfka hygieny říká, že o kontaktu s motorkou nevěděla. Ozvali se i podřízení

Za ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí Sedláčkové až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti. Ve čtvrtek k nehodě sdělila, že si kontaktu vozidla s motocyklem nebyla vědoma.

„Považuji za nutné především uvést, že z mé strany ve věci nešlo o sražení motorkáře, ale o kontakt vozidla s motocyklem, jehož jsem si nebyla vědoma. Proto byly i bezdůvodné závěry tisku a médií o tom, že jsem motorkáři neposkytla zdravotnickou pomoc,“ sdělila den před oznámením rezignace Sedláčková.

Poškozený motorkář popisoval, že začal na rovném úseku předjíždět vozidla, ale řidička před ním si ho nevšimla a začala předjíždět také. Přitom narazila do jeho řídítek a motorka skončila mimo silnici.

Činnost hygieny bude pokračovat bez omezení

Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze kolem dnes už bývalé poslankyně za ANO Margity Balaštíkové. Policie prověřuje, zda využila kontakty na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.

Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k rezignaci. Na snímku právník zlínské hygieny Martin Hába. (10. října 2025)
Na chování Sedláčkové si oficiálně a dlouhodobě stěžovali současní i bývalí zaměstnanci krajské hygienické stanice. Podle nich obchází zákon při výběrových řízeních, porušuje etický kodex a stěžují si i na šikanu.

Šéfka krajské hygieny ujela od nehody, tvrdí sražený motorkář. Selhání, míní Válek

„Vím to teprve dvě minuty a mám z toho smíšené pocity. Po všech těch letech našich stížností, kdy nepřicházela žádná změna, mne to překvapilo,“ prozradila Ivana Hába, která pracuje na protiepidemickém oddělení zlínské hygienické stanice.

„Uvědomujeme si, že teď nás čeká velký kus práce, abychom byli zase funkční a lidsky propojený tým. Protože za ty roky jsme rozdělení. Ale už to, že výzvu podepsaly přes tři desítky pracovníků, je velký posun. I to mohlo sehrát roli,“ doplnila.

Činnost KHS Zlínského kraje bude pokračovat bez omezení, ujistilo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě. „O dalším postupu ve vedení stanice bude rozhodnuto v nejbližší době tak, aby byla zajištěna kontinuita výkonu státní správy a ochrany veřejného zdraví v regionu,“ dodalo ministerstvo.

