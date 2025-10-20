Na dostavbu Kongresového centra chybí peníze. Pomohou soukromí investoři?

Město Zlín už sice má studii na dostavbu Kongresového centra od architektky Evy Jiřičné, ale stále netuší, jestli se pustí i do projektu. Důvodem je fakt, že nemá dostatek peněz. Proto zvažuje možnost, že by se obrátilo na soukromé investory.
Kongresové centrum ve Zlíně (červenec 2021).

Kongresové centrum ve Zlíně (červenec 2021).

Kongresové centrum ve Zlíně
Návrh dostavby Kongresového centra. Jde o ukázku z objemové studie, která se...
Návrh dostavby Kongresového centra. Jde o ukázku z objemové studie, která se...
Známá architektka Eva Jiřičná oslavila 85. narozeniny. Ve zlínském kongresovém...
„Bavili jsme se o tom, že případně otevřeme jednání s potenciálními investory, kteří by mohli dostavbu vyprojektovat, zaplatit a nějakou dobu ji potom i provozovat. Myslím si, že to nikomu nebude ekonomicky vycházet, ale možná to zkusíme,“ řekl primátor Jiří Korec.

Dostavbu by měla tvořit přízemní pravoúhlá budova, která by byla zapuštěná do stávajícího objektu. Uvnitř by byl otevřený prostor vhodný například k výstavám, jež jsou dnes ve foyer centra po obvodu sálů.

Dostavba centra od Jiřičné je prioritou, vedle chce mít Zlín tělocvičnu

Přístavba by navíc zpřístupnila restauraci tak, že by ji šlo otevřít nezávisle na provozu Kongresového centra, a zároveň pomohla úsporám s energiemi. Pak by radnice mohla snáze najít dlouhodobého nájemce. Ti o objekt nemají zájem, protože musí platit vysoké provozní náklady.

V případě nedostatku peněz by se budova mohla udělat v úspornější variantě. Přesnější náklady by měly vyplynout z projektu. „Na výstavbu to dnes nevidíme, aspoň v podobě, v jaké je navržená,“ uvedl Korec.

Už začátkem roku primátor naznačil, že pravděpodobnější je začátek výstavby až v příštím volebním období, které začne na podzim 2026.

Kongresové centrum ve Zlíně (červenec 2021).
Návrh dostavby Kongresového centra. Jde o ukázku z objemové studie, která se může měnit. Obdélníková část vpravo je budova tělocvičny. (březen 2024)
Návrh dostavby Kongresového centra. Jde o ukázku z objemové studie, která se může měnit. (březen 2024)
Známá architektka Eva Jiřičná oslavila 85. narozeniny. Ve zlínském kongresovém centru po ní pojmenovali sál. (březen 2024)
Město chtělo záměr spojit se stavbou nové tělocvičny u sousední Základní školy Emila Zátopka. Mělo v ní být více hracích ploch, které by využívaly i základní školy v okolí.

Její výstavba by se případného jednání s investory už netýkala. Návrh tělocvičny i dostavby Kongresového centra vypracoval ateliér architektky Evy Jiřičné, která je zlínskou rodačkou.

Restaurace Kongresového centra je dál zavřená, zájem brzdí podmínky dotace

Městu by pomohly změny v rozpočtovém určení daní, které by mu přinesly více peněz. Téma může otevřít nově zvolená Poslanecká sněmovna.

