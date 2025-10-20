„Bavili jsme se o tom, že případně otevřeme jednání s potenciálními investory, kteří by mohli dostavbu vyprojektovat, zaplatit a nějakou dobu ji potom i provozovat. Myslím si, že to nikomu nebude ekonomicky vycházet, ale možná to zkusíme,“ řekl primátor Jiří Korec.
Dostavbu by měla tvořit přízemní pravoúhlá budova, která by byla zapuštěná do stávajícího objektu. Uvnitř by byl otevřený prostor vhodný například k výstavám, jež jsou dnes ve foyer centra po obvodu sálů.
Dostavba centra od Jiřičné je prioritou, vedle chce mít Zlín tělocvičnu
Přístavba by navíc zpřístupnila restauraci tak, že by ji šlo otevřít nezávisle na provozu Kongresového centra, a zároveň pomohla úsporám s energiemi. Pak by radnice mohla snáze najít dlouhodobého nájemce. Ti o objekt nemají zájem, protože musí platit vysoké provozní náklady.
V případě nedostatku peněz by se budova mohla udělat v úspornější variantě. Přesnější náklady by měly vyplynout z projektu. „Na výstavbu to dnes nevidíme, aspoň v podobě, v jaké je navržená,“ uvedl Korec.
Už začátkem roku primátor naznačil, že pravděpodobnější je začátek výstavby až v příštím volebním období, které začne na podzim 2026.
Město chtělo záměr spojit se stavbou nové tělocvičny u sousední Základní školy Emila Zátopka. Mělo v ní být více hracích ploch, které by využívaly i základní školy v okolí.
Její výstavba by se případného jednání s investory už netýkala. Návrh tělocvičny i dostavby Kongresového centra vypracoval ateliér architektky Evy Jiřičné, která je zlínskou rodačkou.
Restaurace Kongresového centra je dál zavřená, zájem brzdí podmínky dotace
Městu by pomohly změny v rozpočtovém určení daní, které by mu přinesly více peněz. Téma může otevřít nově zvolená Poslanecká sněmovna.