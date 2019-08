Vědci chtějí pomoct menším pěstitelům k vínu proti stresu a bez alkoholu

Do tří let by ho mohli koštovat první zájemci. Na chuti zřejmě nic nepoznají. Jisté ale je, že i po vypití celé láhve budou bez potíží řídit auto a k tomu do těla dostanou dávku zdraví prospěšných látek. Nové víno totiž bude mít jiné účinky, než jsou zákazníci po staletí zvyklí. Výrobu vína s nízkým obsahem alkoholu a zvýšeným obsahem antioxidantů začali testovat vědci a vinaři.