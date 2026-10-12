Místo se nachází v Bílých Karpatech v těsné blízkosti hranice se Slovenskem. Na pozemcích na obou stranách hranice vznikl genofondový sad se starými odrůdami.
„Zmapovali jsme odrůdy v regionu a z nich vybrali ty vzácné, které jsme roubovali do genofondového sadu,“ řekl zakladatel ekoskanzenu a předseda spolku Janúšovja Marek Matějek. „Vysadili jsme padesát ovocných stromů.“
Vznikla také naučná stezka věnovaná tradičnímu ovocnářství, biodiverzitě a krajině Moravských Kopanic. Sady jsou na obou stranách hranic, na české straně v Žítkové, na Slovensku v obci Moravské Lieskové.
Ekoskanzen vznikal postupně v posledních zhruba deseti letech obnovou tradičních staveb. Srdcem areálu je Janúšova usedlost, soubor tradičních kopaničářských staveb, kterou spolek obnovil. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. Kořeny usedlosti sahají do 18. století.
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„Objevili jsme ji těsně před zánikem,“ upozornil Matějek. „Stavby byly nevyužívané, rozhodli jsme se je zachránit, dát jim šanci na obnovu. Používali jsme původní materiály i tradiční postupy. Chtěli jsme také prostor otevřít veřejnosti, aby sloužil.“
V areálu se konají prohlídky, exkurze, programy pro školy i veřejnost, vzdělávací i kulturní či například sušení ovoce nebo vaření povidel. „Jezdí k nám stále více škol, chceme nabízet programy i pro zájemce z větší vzdálenosti,“ uvedl Matějek.
Chystají se kurzy zaměřené na ovocnářství, řemesla a různé workshopy. Obnovu areálu, zmapování starých odrůd i vznik sadů podpořila evropská dotace přes 700 tisíc eur, tedy zhruba 17 milionů korun.
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