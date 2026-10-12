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Envirocentrum v Žítkové pomůže zachovat tradiční odrůdy ovocných stromů

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  8:51
Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd...

Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd ovocných stromů. (říjen 2026) | foto: ČTK

Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd...
Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd...
Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd...
Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd...
12 fotografií
V Žítkové na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum v Janúšově usedlosti. Jedním z jeho nejdůležitějších aktivit je projekt nazvaný Krajinou ovocných stromů: Příběhy tradičních odrůd. Je zaměřený na ochranu biodiverzity, záchranu starých odrůd ovocných stromů a vzdělávání.

Místo se nachází v Bílých Karpatech v těsné blízkosti hranice se Slovenskem. Na pozemcích na obou stranách hranice vznikl genofondový sad se starými odrůdami.

„Zmapovali jsme odrůdy v regionu a z nich vybrali ty vzácné, které jsme roubovali do genofondového sadu,“ řekl zakladatel ekoskanzenu a předseda spolku Janúšovja Marek Matějek. „Vysadili jsme padesát ovocných stromů.“

Původní stav před rekonstrukcí.

Opravená Janúšova usedlost.

Vznikla také naučná stezka věnovaná tradičnímu ovocnářství, biodiverzitě a krajině Moravských Kopanic. Sady jsou na obou stranách hranic, na české straně v Žítkové, na Slovensku v obci Moravské Lieskové.

Ekoskanzen vznikal postupně v posledních zhruba deseti letech obnovou tradičních staveb. Srdcem areálu je Janúšova usedlost, soubor tradičních kopaničářských staveb, kterou spolek obnovil. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. Kořeny usedlosti sahají do 18. století.

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„Objevili jsme ji těsně před zánikem,“ upozornil Matějek. „Stavby byly nevyužívané, rozhodli jsme se je zachránit, dát jim šanci na obnovu. Používali jsme původní materiály i tradiční postupy. Chtěli jsme také prostor otevřít veřejnosti, aby sloužil.“

Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd ovocných stromů. (říjen 2026)
Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd ovocných stromů.
Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd ovocných stromů. Původní stav před rekonstrukcí.
Nově otevřené envirocentrum v Žítkové má přispět k zachování tradičních odrůd ovocných stromů. (říjen 2026)
12 fotografií

V areálu se konají prohlídky, exkurze, programy pro školy i veřejnost, vzdělávací i kulturní či například sušení ovoce nebo vaření povidel. „Jezdí k nám stále více škol, chceme nabízet programy i pro zájemce z větší vzdálenosti,“ uvedl Matějek.

Chystají se kurzy zaměřené na ovocnářství, řemesla a různé workshopy. Obnovu areálu, zmapování starých odrůd i vznik sadů podpořila evropská dotace přes 700 tisíc eur, tedy zhruba 17 milionů korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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