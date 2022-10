Sklárny hledají, kudy vede cesta z krize. Jejich pece nesmí vyhasnout

Situace začíná být devastující především pro Glass Atelier ve Vizovicích. Podle jeho spolumajitele Bohuslava Krasňana se potíže stupňují v tu nejméně vhodnou dobu. Přichází v čase, kdy se skláři nadechovali k další prosperitě a posílení svých pozic na zahraničních trzích.

Malá firma se dvěma tavicími pecemi a šesti skláři vyváží své sklenice, poháry a kalichy na víno především do Německa a Skandinávie a zájem je tak velký, že export letos dosáhl devadesáti procent produkce. To se má nyní změnit. „Jednu z pecí odstavíme, rozhodnutí už padlo,“ říká k úsporným opatřením Krasňan.

Je přesvědčený, že pokud nedojde k rozšíření vládních opatření o zastropování cen energií také pro menší provozy, vizovickému ateliéru půjde v příštím roce o holé přežití. „Dosud jsme platili za plyn sedmdesát tisíc měsíčně, nyní nás čeká osminásobek, tedy 560 tisíc korun,“ vypočítává Krasňan a přidává k tomu účet za elektřinu.

Zatímco v první polovině roku za ni firma platila pětadvacet tisíc měsíčně, od října už je to rovných sto tisíc. „Energie nás budou stát 660 tisíc měsíčně za situace, kdy jsme už dávno začali šetřit a přiškrtili všechno na maximum,“ upozornil Krasňan. „Na technologiích ale neušetříme, v peci musí být tavicí teplota 1 400 stupňů pořád.“

Situace je podle něj o to smutnější, že firma by ráda přibrala k šesti sklářům nejméně dalších šest. „Pokud jde o výrobu a odbyt, prožíváme velmi dobré období. Při pohledu do faktur a na stále se zvyšující náklady je to ale nebývalá katastrofa,“ poznamenal manažer.

Krizi by mohl zmírnit nákup elektrické pece, jež se dá v případě nutnosti vypnout. „Uvažujeme o tom,“ připustil spolumajitel.

O pořízení elektrické pece rozhodli už loni na podzim v Květné. Kromě toho tady instalují na střeše skláren solární panely. Záměr je podle majitele továrny Lubora Cervy jasný, novou pec začne pohánět elektřina vyrobená přímo v továrně. „Očekávám, že všechno dokončíme v řádu několika málo týdnů,“ odhaduje Cerva.

Strání má ceny plynu garantované

Zatímco ve Vizovicích začínají převracet kvůli zdražování energií každou korunu, ve Strání by v případě nákladů za plyn neměli strádat. „Letos na jaře jsme nakoupili plyn za ceny, které by nám měly zůstat garantované až do roku 2025,“ uvedl ředitel skláren Marek Mikláš.

Pokud se vývoj válečného konfliktu na Ukrajině zdramatizuje a Rusko zcela přestane s dodávkami plynu, ve Strání se pokusí ztráty způsobené zvyšováním nákladů na elektřinu zmírnit zdražením produkce.

„Už v průběhu druhé poloviny minulého roku jsme navýšili ceny o 35 procent, čímž jsme se dostali hospodářsky na nulu,“ upozornil Cerva. „Fabrika ale potřebuje vydělávat, takto fungovat dlouhodobě nemůžeme.“

Zdražování se nevyhnuli ani ve Vizovicích. „Cena za naše ručně vyráběné skleničky šla letos nahoru už dvakrát, dohromady jsme se dostali už na třicetiprocentní nárůst,“ shrnul Krasňan. Další zdražení nastane v lednu 2023. „Pokud se nestane zázrak, nevyhneme se tomu,“ pronesl.

Zastavení dodávek plynu by ve Strání znamenalo odstavení pece se dvěma hořáky, jež udržují stálou teplotu pro osm vnitřních pánví. Ty umožňují barvení skla, což v republice dokážou už jen sklárny Jílek z Kamenického Šenova a Moser v Karlových Varech.

Ve hře je i propouštění

„Jestli o plyn přijdeme, což se dá očekávat, produkce nám spadne dolů o třetinu a zajišťovat ji bude pouze elektrická pec,“ naznačil Cerva. „To by se nutně odrazilo na zeštíhlení celé továrny včetně úpravy počtu zaměstnanců, kterých je dnes šedesát.“ V případě nepřerušených dodávek by ale plynová a elektrická pec dokázaly zvýšit denní produkci o 600 kilogramů skloviny.

„Samozřejmě si přejeme právě tuto variantu, neboť bychom posílili na obratu a získali další zakázky,“ řekl majitel. „Ať už se vývoj bude ubírat jakýmkoliv směrem, od našeho sortimentu, jímž je luxusní nápojové sklo, neuhneme.“

Energetická krize se zatím okrajově dotýká rovněž Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí. Její ateliérová huť je jediným zařízením na Moravě, jež vychovává budoucí skláře.

„Díky zajištění dodávek plynu za fixovanou cenu bude možné udržet provoz pece v běžném režimu až do konce školního roku,“ ujišťuje krajská radní pro školství Zuzana Fišerová. Co se týče vytápění, hejtmanství už řeší pomoc formou mimořádného příspěvku na provoz.

Archivní video ze Dne otevřených dveří ve sklárnách ve Strání-Květné