Města cílí na vlastní energii. Společenství budou otevřená lidem i firmám

Vsetín by chtěl v první polovině příštího roku založit energetické společenství, v němž by kromě města byli také obyvatelé a soukromé firmy. Z alternativních zdrojů bude vyrábět a distribuovat energii svým členům, pro něž to může být levnější výpomoc k běžným dodávkám.