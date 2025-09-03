Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

  15:02
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Nově nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci tam ročně ošetří více než 5 000 pacientů s nemocemi trávicího traktu.
„Nové prostory umožní do budoucna vyšetřit výrazně více pacientů, celková kapacita by mohla být až dvojnásobná,“ řekl při dnešním otevření ředitel a předseda představenstva nemocnice Jan Hrdý. Stavební úpravy stály 47,5 milionu korun, přístroje a technologické zázemí dalších sedm milionů korun.

Jde o významný krok vpřed, který zlepší dostupnost i kvalitu péče. Kapacita pracoviště se zdvojnásobila, díky čemuž můžeme poskytovat špičkovou endoskopickou diagnostiku a léčbu nejen pacientům ze Zlína, ale i z dalších okresů kraje.

„Nově máme k dispozici i dospávací pokoj přímo v centru, takže pacienti po anestezii nemusí být převáženi jinam. Zcela nové je i přístrojové vybavení, které odpovídá nejmodernějším standardům,“ uvedl primář interního oddělení Vladimír Kojecký.

Záhady špatného trávení. Kdy už potíže signalizují nádor, vysvětluje lékař

Zdravotníci v centru provádějí vyšetření žaludku, dvanáctníku či tlustého střeva, odstraňují například polypy, a dělají také preventivní vyšetření na karcinom tlustého střeva.

„Nově nám přibude vyšetření části tenkého střeva, které se v kraji nedělalo. A kromě toho takzvané ultrasonografické vyšetření, což je ultrazvukový přístroj namontovaný na konci té ohebné hadice a umožňuje velmi detailně s milimetrovou přesností prohlédnout žlučové cesty, slinivku, což má význam třeba při hledání nádoru slinivky,“ uvedl primář.

Lidé už nemusí do fakultních nemocnic

Nově se za pomoci přístroje budou dělat výkony, kdy se zprůchodní žlučové cesty. „Máme možnost odstranit, vypustit nahromaděnou tekutinu, která vzniká třeba při zánětech slinivky. Do té doby za těmi výkony pacienti museli jezdit do fakultních nemocnic nebo se to muselo řešit chirurgicky,“ uvedl primář.

Na mamograf mohou ženy i do zlínské nemocnice, zkrátí se čekání na vyšetření

Díky novému vybavení mohou zdravotníci pracovat efektivněji a bezpečněji. „Vybudovali jsme také specializované prostory pro dekontaminaci a skladování přístrojů. Nové automatizované technologie umožňují důkladné čištění, dezinfekci a sušení endoskopů a nástrojů, čímž se dále zvyšuje úroveň péče,“ uvedl vedoucí lékař centra Michal Varga.

Ministerstvo zdravotnictví udělilo letos Centru digestivní endoskopie Krajské nemocnice Tomáše Bati jako jedinému zařízení ve Zlínském kraji statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii.

