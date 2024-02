Stát žádá povolení na stavbu moderní železnice do Zlína a řeší pozemky

Zlín by se tak konečně stal součástí moderní železniční sítě. Vlaky by sem jezdily častěji i rychleji a mířily by odsud dál než do sousedních Otrokovic. Současně by zde vznikl nový dopravní terminál.

K tomu všemu se SŽ přiblížila, když na Drážním úřadu požádala o zmíněné stavební povolení. „A to na celou stavbu z Otrokovic do Vizovic, včetně výpravní budovy Zlín střed,“ upřesnil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Ve fázi územního řízení rozdělil stát trať na dva úseky: na ten z Otrokovic do Zlína má pravomocné územní rozhodnutí od předloňského března. Na navazující do Vizovic ho získal v polovině loňského prosince, ale čtyři účastníci řízení podali odvolání. Všichni jsou z Želechovic nad Dřevnicí a namítají mimo jiné to, že u trati budou před jejich domy vysoké protihlukové stěny a že se úroveň kolejí po jejich modernizaci zvýší. Tyto výhrady některých lidí z obce se opakují už delší dobu.

„Zatím tedy musíme vyčkat, jaký bude další postup krajského úřadu, respektive ministerstva pro místní rozvoj,“ nastínil Gavenda. K získání stavebního povolení musí mít SŽ i toto územní rozhodnutí v právní moci. Jasněji bude zřejmě během pár měsíců.

Před státem stojí také další zásadní úkol: dohodnout se se všemi majiteli pozemků, které bude potřebovat. Mezi Otrokovicemi a Zlínem se trať rozšíří o jedny koleje, takže zábor nových ploch bude větší. „V současné době pokračuje příprava majetkoprávního vypořádání s vlastníky potřebných pozemků. Dohodu je ještě potřeba uzavřít s přibližně pětinou vlastníků,“ upřesnil Gavenda.

Při výkupech mohou nastat spory, ale stát má právo v krajním případě vyvlastňovat, protože jde o stavbu ve veřejném zájmu. Větší plochy rozdělí a odkoupí jen jejich část, kterou potřebuje. Někteří majitelé zatím nejsou ochotní prodat. Dohromady musí SŽ získat podél trati plochy od 650 majitelů.

„Celkové náklady činí podle dokumentací pro územní rozhodnutí 12 miliard korun. Budou se ještě aktualizovat a zpřesňovat,“ podotkl Gavenda. Stavební práce by se mohly rozjet na začátku roku 2026 a skončit v roce 2030. Termíny jsou ale závislé na získávání potřebných povolení, pozemků i peněz. Ani jedno z toho dnes není úplně jisté.

Nový dopravní terminál

Původně se přitom mělo začít stavět už v roce 2021, pak byl termín přeložen na rok 2024. Vázlo totiž například vyřizování územního rozhodnutí na úsek mezi Zlínem a Vizovicemi, protože se SŽ nedařilo vyřídit zrušení nebezpečného železničního přejezdu v Přílukách.

Po modernizaci trati budou vlaky mezi Zlínem a Otrokovicemi jezdit každých patnáct minut, mezi Zlínem a Vizovicemi každou půlhodinu. Jejich maximální rychlost se zvýší z dnešních 60 na 100 kilometrů za hodinu. Současně se zruší vlakové zastávky Otrokovice-Trávníky, Zlín-U Mlýna, Zlín-Malenovice a Zlín-Louky. Naopak vznikne zastávka Zlín-Malenovice obec.

S modernizací trati úzce souvisí výstavba dopravního terminálu na místě nevzhledného vlakového i autobusového nádraží. Nejdříve vyroste nová výpravní budova, která bude mít sedm pater a posune se blíže směrem k centru města. Stejně jako další objekty ji postaví firma Z-Group miliardáře Zdeňka Zemka.

„Výstavba výpravní budovy je závislá na výstavbě kolejiště ve Zlíně střed. Tím pádem jsme časově vázaní na Správu železnic. Podle velmi hrubých odhadů, a pokud vše půjde velmi hladce, by se výpravní budova mohla stavět v letech 2028 až 2030,“ sdělil mluvčí společnosti Z-Group Miroslav Slaný.

Čtyři horní patra budou vyhrazena pro parkování 170 aut. Ve dvou spodních bude technické zázemí, vestibul, čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny. V posledním budou kanceláře holdingu Z-Group, který chystá i výstavbu nového autobusového nádraží.

To se oproti stávajícímu posune blíž k nedalekému nadjezdu. Opodál má vyrůst ještě jedna budova s obchody, restaurací i ubytovacími kapacitami. Její přesnou náplň investor řeší. Postavit by ji chtěl v letech 2029 až 2030. Vznikne ale až poté, kdy bude funkční autobusové nádraží.

16. června 2022