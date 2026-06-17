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Dohodnuto. Vedení velmi vysokého napětí na Zlínsku se začne stavět v roce 2030

Petr Skácel
  9:05
Už za čtyři roky se má začít stavět vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem. Memorandum o její výstavbě podepsali zástupci Zlínského kraje, obcí a společnosti EG. D, která je investorem.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Když před dvěma roky sužovaly kraj povodně, stál u rozvodny v Uherském Brodě a s obavami pozoroval stoupající hladinu řeky Olšavy.

„Kdyby se zvedla ještě o pět šest centimetrů, museli bychom vypnout elektřinu pro velkou část kraje,“ vzpomíná Pavel Čada, jednatel firmy EG. D, která má v regionu na starosti energetickou infrastrukturu.

„Naštěstí se to nestalo. A věřím, že takovou situaci by se v budoucnu podařilo překlenout díky druhé lince, na niž by se dalo přepnout,“ dodal. Podle memoranda mezi firmou, krajem a obcemi se začne stavět v roce 2030.

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„Dohoda jasně vymezuje závazky všech účastníků a nastavuje koordinovaný postup při přípravě stavby i prověřování nového koridoru,“ uvedl krajský radní pro energetiku Miroslav Zemánek, který měl jednání na starosti.

„Energetická bezpečnost je důležitá a kraj se kvůli absenci vysokonapěťové linky nemohl dále rozvíjet,“ konstatoval.

Trasa zohlednila krajinu

Jde o důležitý posun po více než 30 letech, kdy se o této trase opakovaně mluvilo, ale zůstávala jen na papíře. Dokonce se kvůli ní vedly i soudní spory. Až nyní se projekt podařilo posunout dál.

Hlavně díky tomu, že se vyhne poutnímu místu Maleniska u obce Provodov, která je součástí navštěvované rekreační oblasti.

„Chtěli jsme zohlednit krásnou krajinu, kterou tady máme,“ řekl Pavel Coufalík, starosta Pozlovic, jichž se investice dotýkala nejvíce. Za touto obcí u luhačovické přehrady také vznikne nová rozvodna.

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Podle Coufalíka je výsledná dohoda kompromisem a pro katastrální území Pozlovice je nová varianta lepší než původní. „V rámci přípravy to bylo zdržení, ale vážím si, že se projednávaly i tyto detaily. Věřím, že se nyní všechno podaří,“ přeje si.

Stavba vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem je jedním z nejvýznamnějších energetických projektů ve Zlínském kraji. Pomůže stabilním dodávkám elektrické energie pro celou oblast Luhačovicka, Slavičínska, Uherskobrodska a Valašskokloboucka.

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Nejen tady totiž prudce roste spotřeba elektřiny a je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu distribuční soustavy pro domácnosti a firmy, ale i nové energetické zdroje.

„Ve středních Čechách, Španělsku nebo jinde už k blackoutu došlo. Je to reálná hrozba, před níž chceme občany zachránit. Proto jsem rád, že jsme spojili síly a každý ustoupil,“ poukázal náměstek hejtmana a starosta Slavičína Tomáš Chmela.

„Energetika prochází velkou transformací a distribuční síť se tady přitom stavěla před dvaceti třiceti lety. Kdo tehdy mohl vědět, že bude fotovoltaika na střechách, bateriová úložiště nebo že budeme nabíjet elektromobily,“ dodal jednatel EG. D Marian Rusko.

Investice za 400 milionů korun

Díky nové trase budou navíc části kraje „zokruhovány“ a půjde je napájet ze dvou směrů. „Dnes je řada míst v této oblasti závislá pouze na jednom směru dodávky elektřiny, zatímco po dokončení stavby bude možné v případě poruchy nebo výpadku zajistit zásobování i alternativní trasou,“ poznamenal Čada.

„Významně se tak zvýší spolehlivost dodávek elektřiny i odolnost distribuční soustavy při mimořádných situacích a projevech extrémního počasí,“ naznačil.

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Znění dohody už schválila zastupitelstva dvanácti dotčených obcí i krajské zastupitelstvo. Do konce roku bude zpracována územní studie, která prověří nové trasování vedení i napojení rozvodny v Pozlovicích. Řešit bude i dopady na krajinu a životní prostředí.

Začít stavět se má v letech 2030–2032. Celková délka nově navržené trasy činí 25 kilometrů, původně to mělo být o čtyři kilometry více. Investice vyjde společnost EG.D. na 400 milionů korun.

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