Když před dvěma roky sužovaly kraj povodně, stál u rozvodny v Uherském Brodě a s obavami pozoroval stoupající hladinu řeky Olšavy.
„Kdyby se zvedla ještě o pět šest centimetrů, museli bychom vypnout elektřinu pro velkou část kraje,“ vzpomíná Pavel Čada, jednatel firmy EG. D, která má v regionu na starosti energetickou infrastrukturu.
„Naštěstí se to nestalo. A věřím, že takovou situaci by se v budoucnu podařilo překlenout díky druhé lince, na niž by se dalo přepnout,“ dodal. Podle memoranda mezi firmou, krajem a obcemi se začne stavět v roce 2030.
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„Dohoda jasně vymezuje závazky všech účastníků a nastavuje koordinovaný postup při přípravě stavby i prověřování nového koridoru,“ uvedl krajský radní pro energetiku Miroslav Zemánek, který měl jednání na starosti.
„Energetická bezpečnost je důležitá a kraj se kvůli absenci vysokonapěťové linky nemohl dále rozvíjet,“ konstatoval.
Trasa zohlednila krajinu
Jde o důležitý posun po více než 30 letech, kdy se o této trase opakovaně mluvilo, ale zůstávala jen na papíře. Dokonce se kvůli ní vedly i soudní spory. Až nyní se projekt podařilo posunout dál.
Hlavně díky tomu, že se vyhne poutnímu místu Maleniska u obce Provodov, která je součástí navštěvované rekreační oblasti.
„Chtěli jsme zohlednit krásnou krajinu, kterou tady máme,“ řekl Pavel Coufalík, starosta Pozlovic, jichž se investice dotýkala nejvíce. Za touto obcí u luhačovické přehrady také vznikne nová rozvodna.
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Podle Coufalíka je výsledná dohoda kompromisem a pro katastrální území Pozlovice je nová varianta lepší než původní. „V rámci přípravy to bylo zdržení, ale vážím si, že se projednávaly i tyto detaily. Věřím, že se nyní všechno podaří,“ přeje si.
Stavba vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem je jedním z nejvýznamnějších energetických projektů ve Zlínském kraji. Pomůže stabilním dodávkám elektrické energie pro celou oblast Luhačovicka, Slavičínska, Uherskobrodska a Valašskokloboucka.
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Nejen tady totiž prudce roste spotřeba elektřiny a je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu distribuční soustavy pro domácnosti a firmy, ale i nové energetické zdroje.
„Ve středních Čechách, Španělsku nebo jinde už k blackoutu došlo. Je to reálná hrozba, před níž chceme občany zachránit. Proto jsem rád, že jsme spojili síly a každý ustoupil,“ poukázal náměstek hejtmana a starosta Slavičína Tomáš Chmela.
„Energetika prochází velkou transformací a distribuční síť se tady přitom stavěla před dvaceti třiceti lety. Kdo tehdy mohl vědět, že bude fotovoltaika na střechách, bateriová úložiště nebo že budeme nabíjet elektromobily,“ dodal jednatel EG. D Marian Rusko.
Investice za 400 milionů korun
Díky nové trase budou navíc části kraje „zokruhovány“ a půjde je napájet ze dvou směrů. „Dnes je řada míst v této oblasti závislá pouze na jednom směru dodávky elektřiny, zatímco po dokončení stavby bude možné v případě poruchy nebo výpadku zajistit zásobování i alternativní trasou,“ poznamenal Čada.
„Významně se tak zvýší spolehlivost dodávek elektřiny i odolnost distribuční soustavy při mimořádných situacích a projevech extrémního počasí,“ naznačil.
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Znění dohody už schválila zastupitelstva dvanácti dotčených obcí i krajské zastupitelstvo. Do konce roku bude zpracována územní studie, která prověří nové trasování vedení i napojení rozvodny v Pozlovicích. Řešit bude i dopady na krajinu a životní prostředí.
Začít stavět se má v letech 2030–2032. Celková délka nově navržené trasy činí 25 kilometrů, původně to mělo být o čtyři kilometry více. Investice vyjde společnost EG.D. na 400 milionů korun.