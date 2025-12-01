Nová trasa pro stožáry zajistí elektřinu pro Zlínský kraj. Vyhne se poutnímu místu

Mluví se o nich už od roku 1987, ale pořád zůstávaly jen na papíře. Stožáry, které povedou velmi vysoké napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem, totiž zasáhnou do podoby tamější krajiny. A obce i spolky se ozývaly s nesouhlasnými námitkami.
Až nyní se rýsuje historický kompromis v podobě nové trasy. Má měřit 25 kilometrů, je kratší než předcházející varianta, a co především, vyhýbá se významnému poutnímu místu Maleniska u obce Provodov. Jeho ochrana byla jedním z klíčových požadavků samospráv.

„Připravena je písemná dohoda, která má stvrdit společný postup při prověřování nového koridoru i souvisejícího budoucího napojení rozvodny v Pozlovicích. Má jasně vymezit závazky všech účastníků – tedy Zlínského kraje, obcí, přes které trasa povede, a společnosti EG. D,“ uvedl krajský radní pro energetiku Miroslav Zemánek, jenž byl iniciátorem jednání.

Elektrické dráty dejte pod povrch, žádají obce od Slušovic po Slavičín

Pro kraj jde o klíčový energetický projekt. „Vstupujeme do období s historicky největším nárůstem spotřeby elektrické energie. Stavba vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem je zásadní pro budoucí kapacitní napojení a stabilní dodávky elektřiny pro území Luhačovicka, Slavičínska, Uherskobrodska a Valašskokloboucka,“ uvedl náměstek hejtmana Tomáš Chmela, který je také starostou Slavičína.

„V tomto regionu již dnes není kapacita pro povolování nových fotovoltaik, bateriových úložišť, nabíječek pro elektromobily a podobně. Je to pro nás doslova existenční záležitost,“ dodal.

Stavba začne nejdřív za pět let

O nutnosti zavést na jižní Valašsko nové vedení nebyl spor ani dříve. Otázkou bylo kudy. Energetici tvrdí, že jediný možný směr je přes Provodov, Pozlovice a Petrůvku. Zástupci obcí namítali, že půjde o necitlivý zásah do Vizovických vrchů, Luhačovického zálesí a chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Obávali se, že tamější krajinu znehodnotí stožáry, stejně jako se to stalo třeba v Českém ráji.

„Nový návrh kvitujeme a jsme ochotni dojít ke kompromisu, pokud bude respektována ochrana poutního místa Maleniska,“ řekl starosta Provodova Jan Talaš. „To znamená, že trasa nepovede v jeho blízkosti a nebude viditelná v horizontu. Jinak by byl narušen genius loci místa.“

Kostelík na Malenisku může být zastávkou při zimní procházce z Provodova do Luhačovic.

Podobný problém řešili v Pozlovicích, kde se nachází vyhlídkové místo Dvořiska. „V původním plánu bylo, že právě tam měl stát stožár velmi vysokého napětí, což pro nás bylo nepřijatelné. Nová trasa ochrání Maleniska i Dvořiska a zároveň zabrání tomu, aby vedení přepůlilo Řetechov a Pozlovice,“ ocenil pozlovický starosta Pavel Coufalík.

Dříve plánovaný koridor přes Pozlovice a Podhradí byl podle něj příliš blízko přehrady a znamenal by zásadní negativní dopad na lázeňský region.

Spokojený je i starosta Luhačovic Marian Ležák. „Co se táhlo třicet let, jsme si vyříkali během hodiny,“ konstatoval. „Jsem rád, že se podařilo najít shodu se Zlínským krajem i energetiky a že se trasa upravila podle našich návrhů, tedy mimo poutní místa i horizonty. Dosáhli jsme dohody, se kterou prakticky všichni souhlasíme.“

Stožár vztyčí nad novou cyklostezkou

Ne v každé obci však jásají. Trasa stožárů nově povede po hranici katastru Pozlovic a Horní a Dolní Lhoty. V její polovině vznikne rozvodna umístěná mezi Luhačovickou přehradou a obcí Dolní Lhota, bude to zhruba půl kilometru mimo hlavní koridor.

„U nás tak bude stát stožár, od kterého půjde vedení do země směrem k trafostanici,“ sdělil Jaroslav Masař, starosta Dolní Lhoty. „Nevýhodou je, že stožár bude mít jinou, robustnější konstrukci. Stát by měl nad novou cyklostezkou,“ dodal Masař s tím, že pro obec je to nová informace. „Vizualizaci jsem zatím neviděl, čekáme na podklady, které má dodat EG.D.“

Luhačovice se bouří proti stožárům, nechtějí nechat zničit malebnou krajinu

Dohodu mají schválit zastupitelstva dotčených obcí, potřebují totiž změnit své územní plány. Stejně tak o ní bude jednat krajské zastupitelstvo kvůli budoucí změně Zásad územního rozvoje. Do konce roku 2026 se počítá s pořízením územní studie, která prověří nové trasování či napojení rozvodny v Pozlovicích. Zahrne i posouzení dopadu na krajinný ráz a životní prostředí.

Se stavbou by se tak mohlo začít nejdříve v roce 2030. Náklady jsou vyčísleny na 385 milionů korun, investorem bude společnost

