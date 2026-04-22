Zlínský kraj vypisuje obří soutěž na ekologické vlaky, vyjedou za tři roky

Milan Libiger
  9:05
Dosud kraj soutěžil regionální vlakový provoz podle oblastí, naposledy jich bylo pět. Čtyři pokrývaly České dráhy, jednu Arriva. Letos to dělá poprvé jinak. Rozdělil region jen na dvě části, ne však zeměpisné. V rámci jedné budou jezdit vlaky s dieselovým pohonem, ve druhé elektrické a bateriové. A právě na tu vypisuje soutěž.
Vsetín vybudoval za vlakovým nádražím v lokalitě Na Lapači nové komunikace, chodníky i parkovací plochy. Lidé teď mohou procházet do centra podchody pod železniční tratí. (únor 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Předpokládaná hodnota obří zakázky na deset let je 8,75 miliard korun. Kraji se přitom podařilo získat dotaci 1,7 miliardy, již bude moci vítěz soutěže využít na nákup nových vozů. A hejtmanství se tím sníží náklady.

„V rámci soutěžené zakázky chceme ve Zlínském kraji nasadit od roku 2029 celkem sedm vlakových jednotek s bateriovým pohonem a dvanáct vlakových jednotek s elektrickým pohonem,“ upřesnil náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO).

„Ty nahradí soupravy s dieselovým pohonem, oproti kterým budou ekologičtější a nabídnou i úspornější provoz,“ doplnil.

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Dotaci 1,7 miliardy z Modernizačního fondu financovaného Evropskou unií můžou dopravci využít na nákup sedmi bateriových a sedmi elektrických vlaků. Zbývajících pět elektrických nakoupí za vlastní peníze, ale nemusejí být nové. Na konci vysoutěženého období však nesmí být starší třiceti let.

Když kraj vypíše za deset let novou soutěž, tak dopravce přenechá za dotace nakoupené nové vlaky svému nástupci, pokud v následné soutěži neuspěje.

„U nových vlaků bude podmínka převoditelnosti na nového dopravce,“ poznamenal Doležel. „To je pro nás dobré. Vlaky jsou po deseti letech skoro jako nové.“

Trať do Vizovic čeká elektrifikace

Elektrické soupravy budou jezdit na elektrifikovaných tratích, bateriové i mimo ně. A když budou na elektrifikovaném úseku, baterie se bude dobíjet. Celkově mají ekologické soupravy ročně najezdit zhruba 2 miliony kilometrů, dieselové 3,5 milionu.

České dráhy představily první ze sedmi zmodernizovaných jednotek RegioShark přezdívaných Žralok. (30. března 2026)
Kraj je využije například na trati mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm, Frenštátem pod Radhoštěm i Kojetínem, mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi, Kroměříží a Zborovicemi, Přerovem a Břeclaví i Otrokovicemi a Vizovicemi, takže se to dotkne i Zlína.

Tato pro krajské město klíčová regionální trať se má začít elektrifikovat příští rok. Ze Zlína by pak měly moderní elektrické vlaky vozit cestující i do Přerova, Olomouce či Starého Města. Kraje mají podepsané smlouvy, na jejichž základě vlaky, ale i autobusy do jiných regionů zajíždí.

Cestující na Valašsku musejí počítat s výlukami. Místo vlaků jezdí autobusy

Zakázka bude otevřená do 9. června. Kraj ji dělá formou jednacího řízení s uveřejněním, takže během soutěže probíhají konzultace, jež se týkají technických parametrů i komfortu nových vlaků, který by měl být vyšší.

Teprve po skončení tržních konzultací vyzve dopravce k podání konečné nabídky. Ti už dříve sdělili, že by to pro ně mělo být zajímavé.

„Obecně platí, že České dráhy mají zájem účastnit se všech tendrů, které dávají ekonomický smysl,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Leo Express chce i regionální vlaky

„Jelikož Leo Express propojuje Zlínský kraj přímým spojem s Prahou a také se Slovenskem, bylo by ideální, kdybychom na tento spoj mohli navázat i regionálními vlaky,“ reagoval mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Zájem potvrdily rovněž Arriva a RegioJet. Všichni dopravci, kteří budou podávat nabídku, mohou počítat s dotací. Pokud uspějí, musejí oslovit výrobce s dotazem, zda je schopen v požadovaném termínu nové vlaky dodat.

„Pokud na cenu vlaku dostanou 70 procent dotaci, tak to má velký vliv na cenu, kterou nám nabídnou,“ poznamenal Doležel.

Rychlé vlaky pojedou ze Zlína do Brna. Stát chystá investici v roce 2030

Bývalý hejtman a současný opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL) nechce tento krok vedení kraje příliš komentovat, protože k němu nemá podrobnější informace. „Neznám ekonomické parametry, které tento krok podpoří, nebo ne. Bez toho se nemůžu rozhodnout a říci svůj názor,“ sdělil Čunek. „Záleží totiž hlavně na ekonomice.“

Kraj musí vybrat dopravce do konce roku, aby mohli využít dotaci a zadat si výrobu vlaků. Zakázku na vlaky s dieselovým pohonem hejtmanství vypíše později, podle Doležela ale může být komplikovanější.

„Dieselové vlaky už téměř nikdo nevyrábí, protože se nepočítá s tím, že budou dál fungovat. Musíme proto zakázku vypsat šikovně,“upozornil. „Možná prodloužíme životnost souprav tak, aby na konci zakázky mohly mít životnost ještě čtyřicet let,“ naznačil.

Nejčtenější

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

Nový areál skanzenu ukáže tvrdý život v horách, hotový bude do konce roku

Kurlok, roubený domek, v němž pobývali pastevci v horách, je jednou ze staveb v...

Dovedete si představit, jak se žilo na valašských horách, než tam dorazila moderní doba a turisté? Tvrdý život pasekářů z beskydských salaší přiblíží nový areál Kolibiska, který buduje Valašské...

Bez nové haly nemá zlínský hokej budoucnost, varuje klub. Peníze města nestačí

Premium
Plánovaná podoba zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně

Sezona na ledě jim skončila v úterý a až fanoušci hokejistů Zlína v září vyrazí na utkání nové sezony, čeká je opět „jen“ první liga, kterou Berani hrají už čtyři roky. A dál se bude hrát na zimním...

Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto

Žena vběhla dodávce přímo pod kola

Mladá žena vběhla v pondělí odpoledne na čtyřproudou silnici v centru Zlína, přestože měla podle policie poblíž přechod i podchod. Řidič přijíždějící zprava ji kvůli koloně vozidel nemohl včas...

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na...

Reklama na házenou. Semifinále extraligy vygraduje pátým zápasem Zubří v Karviné

Čtvrtý zápas semifinále extraligy házené mezi domácím Zubří a Karvinou...

Bude mít finále extraligy házenkářů poosmé v řadě stejné obsazení, nebo se v něm poprvé v historii střetnou Zubří s Plzní? Soupeře Západočechů určí až závěrečný pátý zápas ve středu v Karviné. „To je...

21. dubna 2026  19:31

Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja si dnes vyslechl přísnější trest za loňské napadení v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Místo deseti let, které mu uložil krajský soud ve Zlíně, stráví ve...

21. dubna 2026  14:45

Ve Zlíně funguje základní škola bez tříd a lavic, místo učitelů jsou tu průvodci

Zlínská ScioŠkola teď našla nový domov v budově Přerovanky na Jižních Svazích....

Dosud sídlila v prostorách školy Mostní ve čtvrti Letná, kde ale měla nájemní smlouvu vždy na rok. Zlínská ScioŠkola teď našla nový domov v budově Přerovanky na Jižních Svazích, kde dříve byly...

21. dubna 2026  12:16

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na...

21. dubna 2026  9:15

Mladší sestru bodl přímo do srdce. Kéž by šel vrátit čas, litoval u soudu

Budova pobočky brněnského krajského soudu ve Zlíně

Za letošní lednovou vraždu ženy ve Zlíně uložila v pondělí zlínská pobočka brněnského krajského soudu jejímu čtyřiapadesátiletému bratrovi pravomocně jedenáct let vězení. V bytě, kde společně žili,...

20. dubna 2026  13:28

Urážky i bodání nůžkami a nožem. Žárlivá žena roky surově týrala druha, ten to trpěl

Premium
Dvaapadesátiletou ženu odsoudil krajský soud ve Zlíně ke dvanácti letům vězení...

Dvaapadesátiletou ženu odsoudil Krajský soud ve Zlíně k vězení a ochranné psychiatrické léčbě. Od roku 2018 až do loňského září psychicky i fyzicky opakovaně týrala svého partnera. Nakonec jej...

20. dubna 2026  11:57

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

Nový model výuky: ve škole i ve fabrice. Kraj otestuje duální vzdělávání

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší...

Jako první škola v kraji spustí od letošního září novinku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší jinou formu výuky v podobě duálního vzdělávání. Jde o model...

20. dubna 2026  9:09

Hapal poprvé jako olomoucký trenér: Kluci ukázali charakter, ale hra skřípala

Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem.

První zápas po nástupu Pavla Hapala do manažerské funkce fotbalová Olomouc v listopadu vyhrála. To samé se povedlo i po přesunu Hapala na střídačku. Sigma první zápas pod novým dočasným trenérem...

20. dubna 2026  7:17

Zuberští házenkáři porazili Karvinou doma i podruhé a vynutili si páté semifinále

Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice.

Zuberští házenkáři porazili mistrovskou Karvinou i v druhém domácím utkání a po výhře 32:24 vyrovnali stav semifinálové série extraligy na 2:2. Rozhodující pátý duel se bude hrát ve středu na hřišti...

19. dubna 2026  21:43

Zápas Sigmy se Slováckem v režii VAR. Ty prostoje jsou hrozné, reagoval Skuhravý

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Videoblázinec v Olomouci. Pětkrát šel v neděli odpoledne do akce VAR a až na poslední případ, který skončil nerozhodně, vždy v neprospěch Slovácka. To ve dvojnásobném oslabení statečně vzdorovalo,...

19. dubna 2026  18:33

