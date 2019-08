Mladí podnikatelé zkoušejí prorazit s rozvozem zboží přímo od farmářů

„Hledali jsme v obchodech kvalitní potraviny od českých výrobců, ale dostupnost byla velmi omezená. Proto jsme začali tvořit projekt, který by sjednotil nabídku lokálních farmářů,“ řekl Kovařík.

Ve Zlíně i okolních městech kamenných obchodů s regionálními výrobky přibývá, přesto si oba podnikatelé myslí, že dovozem až do domu ve Zlíně a blízkém okolí, za což si lidé připlatí 59 korun, nabízejí něco navíc.

„Chceme, aby byly kvalitní domácí potraviny lépe dostupné,“ naznačil Kovařík.

Nasmlouvaných mají zatím přes deset dodavatelů, kromě ekofarmářů i včelaře, pekaře či pražírnu kávy. Postupně by jich mělo přibývat. Internetový obchod je v provozu od července a lidé mají zájem hlavně o maso a pečivo.

„Masa máme zatím nedostatek a snažíme se najít nové dodavatele. Nabízíme pouze hovězí, lidé však mají zájem i o vepřové,“ řekl.

Rozvoz zatím pouze ve středu

Zboží, jež nabízejí, nemusí mít nutně certifikát na biopotravinu, ale provozovatelé Ekofood.cz si u každého dodavatele nejdříve prohlédnou způsob výroby, která by měla být navíc šetrná k okolí.

Lidé si mohou objednávat na internetu od pondělí do neděle, přičemž ve středu dostanou čerstvé zboží od výrobce.

„Když bude zákazníků přibývat, budeme počet rozvozových dnů rozšiřovat. Naším dlouhodobým cílem je rozvoz každý den, což ale nebude hned,“ zmínil Kovařík.

Se svým společníkem uvažují také o zřízení výdejny zboží ve Zlíně, aby omezili pojížďky autem. Založit kamenný obchod v plánu nemají.

„Nechceme sklady, v nichž by nám potraviny zůstávaly. Upřednostňujeme bezskladový systém, kterým zamezíme plýtvání potravin,“ upřesnil.

Jejich nový podnik jim ještě nezajišťuje ekonomickou soběstačnost. Kovařík studuje zlínskou univerzitu, Kraus má jiné zaměstnání. V budoucnu by se ovšem chtěli více profesionalizovat.

„Už teď tomu věnujeme hodně času, protože nemáme zaměstnance,“ řekl Kovařík.

Konkurence narazila na slabý zájem lidí

Rozvoz farmářských potravin rozjel už loni v říjnu také zlínský obchod Dary kraje, který se zabývá jejich prodejem. Po třech měsících se však ukázalo, že o tuto službu není příliš velký zájem.

„Je otázka, jestli to chtělo z naší strany lepší marketing, nebo je na tuto službu Zlín ještě malý. Vyhodnotili jsme si to tak, že lidé raději přijdou nakupit do našeho obchodu,“ uvažuje spolumajitel Darů kraje Dušan Lečbych.

Rozvoz potravin u nich stále funguje, ale teď se zaměřují více na zářijové otevření své další prodejny ve 13. budově baťovského areálu.