Eskalátor v podchodu u náměstí Práce už lidi trápit nebude. Zlín ho vymění

„V posledních třech letech se množily opravy a předpokládali jsme, že by byly stále častější, proto přistoupíme k výměně,“ vysvětlil radní Václav Kovář.

Výměna by se měla odehrát do začátku další zimy, ideálně během letních prázdnin, kdy je v podchodu menší pohyb lidí, protože jezdící schody bude muset odstranit velký jeřáb.

„Starý eskalátor se demontuje, zvedne velkým jeřábem a nový se tam jeřábem položí,“ přiblížil Kovář. „Mělo by to trvat jeden nebo dva týdny.“

Město vypsalo soutěž na dodavatele, přičemž po jeho vybrání může tři až čtyři měsíce trvat výroba nových jezdících schodů. Podle Kováře by ale měly být odolnější než původní. Zejména proto, že některé části budou z nerezových materiálů.

Eskalátor je venkovní, protože výstup z podchodu není krytý. Některé jeho části pak kvůli srážkám výrazně rychleji korodují. „Využijeme kvalitnější díly a technologie, aby byl odolnější vůči počasí,“ ujistil Kovář.

Výtah je podle radnice v dobrém stavu

Lidé si na nefunkční eskalátor často stěžovali a nastala i situace, kdy byl současně mimo provoz také výtah, což byl pro starší a imobilní občany problém.

„Určitě je dobře, když tam budou nové jezdící schody, protože by se neměly tolik kazit. Myslím si, že je využívá hodně lidí,“ míní jedna z mladších obyvatelek města, která podchodem často prochází.

Výtah radnice zatím vyměňovat nebude, protože je podle Kováře v dobrém technickém stavu.

Podchod, který prošel před deseti lety nákladnou přestavbou, čekají ještě další změny. Město se chystá na opravy obchodů, jež jsou v jeho útrobách. Podařilo se mu je loni získat od jejich majitelů. Nové by měly být barevnější a živější, aby podchod nebyl tak ponurým místem. Začít s pracemi by se mohlo do dvou let.