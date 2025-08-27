Můj život v Ulitě. Průmyslový designér bydlí s rodinou v domě velkém 5 krát 5 metrů

Firma Egoe v Bílovicích se zabývá průmyslovým designem a má ve svém portfoliu městský mobiliář, stavby pro dopravní infrastrukturu, autovestavby, zastřešení nebo venkovní nábytek. Jedním z projektů je i Ulita - domek o půdorysu 5x5 metrů. Na snímku majitel firmy designér Radek Hegmon.(červenec 2025)

Jana Fuksová
  17:00
Představte si větší obývací pokoj a o metr vyšší strop než obvykle. Zhruba takový prostor je k dispozici v domku, kterému firma egoé říká Ulita. Je tady kuchyně, ložnice, jídelna, koupelna, toaleta, hodně úložného prostoru a veškeré potřebné spotřebiče. To vše tvoří vyzkoušený a propracovaný prostor k bydlení. Ovšem ne pro každého.

„Dvacet let jsem si pořád kreslil malý domek, protože jsem měl pocit, že dům, ve kterém bydlím, mě jen zatěžuje a přináší starosti. Pak jsem si pro sebe navrhl první ulitu,“ říká v rozhovoru pro MF Dnes Radek Hegmon, významný průmyslový a produktový designér. „Teď už osm let bydlíme ve třech lidech v 5x5 a je to v pohodě. Život se mi velmi zjednodušil. Už jsme Ulitu také dodali několika mladým rodinám,“ doplnil.

Právě to jsou zákazníci, kteří takové bydlení chtějí?
Jsou dvě kategorie, které to zajímá. Buď mladé rodiny, které chtějí bydlet na zahradě a nemají moc peněz, nebo lidé mezi 40 až 50 lety, kteří zůstali sami. V Praze jedna rodina prodala byt, koupili si pozemek a tam mají Ulitu. Jsou to tři roky. Čekal jsem, že nám po měsíci vynadají, ale nestalo se. Zájem mají většinou lidé, kteří se nedohadují kvůli ceně, ale kteří s bydlením nechtějí mít starosti. V jednom případě jsme ji postavili, rodina si přinesla jen peřiny a nádobí a večer měli večírek.

Firma Egoe v Bílovicích se zabývá průmyslovým designem a má ve svém portfoliu městský mobiliář, stavby pro dopravní infrastrukturu, autovestavby, zastřešení nebo venkovní nábytek. Jedním z projektů je i Ulita - domek o půdorysu 5x5 metrů.(červenec 2025)
Interiér úsporného domku nazvaného Ulita, který vyrábí firma Egoé v Bílovicích na Uherskohradišťsku.
Firma Egoe v Bílovicích se zabývá průmyslovým designem a má ve svém portfoliu městský mobiliář, stavby pro dopravní infrastrukturu, autovestavby, zastřešení nebo venkovní nábytek. (červenec 2025)
Firma Egoe v Bílovicích se zabývá průmyslovým designem a má ve svém portfoliu městský mobiliář, stavby pro dopravní infrastrukturu, autovestavby, zastřešení nebo venkovní nábytek. (červenec 2025)
