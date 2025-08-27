„Dvacet let jsem si pořád kreslil malý domek, protože jsem měl pocit, že dům, ve kterém bydlím, mě jen zatěžuje a přináší starosti. Pak jsem si pro sebe navrhl první ulitu,“ říká v rozhovoru pro MF Dnes Radek Hegmon, významný průmyslový a produktový designér. „Teď už osm let bydlíme ve třech lidech v 5x5 a je to v pohodě. Život se mi velmi zjednodušil. Už jsme Ulitu také dodali několika mladým rodinám,“ doplnil.
Právě to jsou zákazníci, kteří takové bydlení chtějí?
Jsou dvě kategorie, které to zajímá. Buď mladé rodiny, které chtějí bydlet na zahradě a nemají moc peněz, nebo lidé mezi 40 až 50 lety, kteří zůstali sami. V Praze jedna rodina prodala byt, koupili si pozemek a tam mají Ulitu. Jsou to tři roky. Čekal jsem, že nám po měsíci vynadají, ale nestalo se. Zájem mají většinou lidé, kteří se nedohadují kvůli ceně, ale kteří s bydlením nechtějí mít starosti. V jednom případě jsme ji postavili, rodina si přinesla jen peřiny a nádobí a večer měli večírek.