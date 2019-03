Máme bezbřehou demokracii, říká šéf silničářů po dalším úspěchu aktivistů

I když se po ní mělo dávno jezdit, ještě se pořádně nekoplo do země. Dálnice D49, která bude sloužit jako jedno z důležitých silničních spojení se Slovenskem, zůstává stále jenom na papíře.

A to i kvůli aktivitám ekologů ze spolku Egeria, který napadá u nejrůznějších soudů vše, co s touto důležitou silnicí souvisí.

Naposledy podal v úvodu letošního roku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně proti pokračování dálnice z Fryštáku do Lípy. Podle aktivistů v její trase žijí chránění živočichové, a čtyřproudová cesta by tedy tudy vést neměla.

Nedlouho předtím udělali aktivisté totéž ze stejného důvodu, mimo jiné i kvůli křečkovi polnímu, v souvislosti s úsekem z Hulína do Fryštáku (více v článku Příprava D49 stojí, soud přiřkl odkladný účinek další stížnosti aktivistů).

Nejvyšší správní soud všem stížnostem přiznal odkladný účinek, takže silničáři musejí přípravy zastavit na několik dalších měsíců.

„Jakékoliv rozhodnutí, které je na tuto stavbu vydáno, napadají občanské spolky čítající jen několik lidí. Proti všemu se odvolají, a když jim odvolací orgán nevyhoví, obrátí se na soud,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Vzhledem k naší bezbřehé demokracii na to mají právo, nemůžeme s tím nic dělat, nedokážeme je omezit,“ dodal.

Na zdržení navíc doplácí i Zlín, kde byla během této zimy vyhlášena smogová situace.

Podle Chudárka by až polovina nákladních aut nejezdila přes Zlín, ale po dálnici z Hulína na Fryšták, pokud by skutečně existovala.

„Zlín se musí dusit, protože spolky dělají vše pro to, aby dálnice D49 nevznikla,“ prohlásil Chudárek.

Rozhodnutí napadá spolek Egeria nebo hnutí Děti Země

Scénář, podle něhož ekologové postupují, je jasně čitelný. Přípravu nejprve napadli u brněnského krajského soudu, který třem žalobám přiznal odkladný účinek, ale po zhruba roce, co přípravy důležitých cest stály, je zamítl.

Ekologové na to zareagovali tak, že podali tři kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, který o nich zatím nerozhodl.

„Průměrná doba vyřízení je kolem 8 až 9 měsíců od chvíle, co věc přijde na soud,“ popsala mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová

Hlavní postavou Egerie je Miroslav Mach, který s MF DNES delší dobu nekomunikuje. K řízením se však připojují na podporu Egerie jiné spolky, například hnutí Děti Země.

„Vyhodnocení škodlivého vlivu stavby na chráněné živočichy neproběhlo řádným způsobem a kompenzační opatření nejsou dostatečná,“ řekl předseda hnutí Děti Země Miroslav Patrik.

Chudárek argumentuje tím, že žádní živočichové trpět nebudou.

Žalovanou stranou v těchto případech nejsou silničáři, ale ministerstvo životního prostředí, případně Zlínský kraj, které vydalo výjimky na to, aby cestáři mohli do ploch s chráněnými živočichy zasáhnout.

Nejvyšší správní soud vyhověl obavě ekologů z toho, že by silničáři mohli získat územní rozhodnutí a začít dělat archeologický průzkum.

„V případě přiznání odkladného účinku hrozí stavebníkovi jen ta újma, že bude nucen vyčkat s rozhodováním o stavbě či s realizací záměru. Poměřením újmy stavebníka s újmou stěžovatele lze dospět k závěru, že stěžovateli realizací výjimky hrozí újma nepoměrně větší,“ uvedl v rozhodnutí o přiznání odkladného účinku k úseku z Fryštáku do Lípy soudce Tomáš Foltas.

Čunek: Je to systémová chyba

Nejvyšší správní soud může předešlá rozhodnutí krajského soudu zrušit či potvrdit. Zrušit může i výjimku k zásahu do území chráněných živočichů. Pro motoristy to ale zatím znamená, že si budou muset na dálnici z Hulína ještě počkat.

„Jde o naprostou systémovou chybu. Demokracie se v zásadě zvrhla, protože tady každý může zastavit jakoukoliv stavbu a my se jenom díváme, jak ostatní státy jdou dopředu,“ myslí si hejtman Jiří Čunek.

Chudárek si netroufá odhadnout, kdy by se mohl další úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku začít stavět.

Bude to z velké části záležet na ekologických aktivistech, jejichž možnosti chce stát do budoucna omezit pomocí nově schválených zákonů. Ministr dopravy Dan Ťok přitom poukazuje právě na problémy s napadáním příprav D49.

„Byly to spíše šikanózní návrhy. Doufám, že se nám do dvou let podaří alespoň některé zákony upravit tak, aby to nebylo možné,“ naznačil před časem Ťok.

Uzákonit by se mohlo, že by podavatel návrhu na zrušení povolení zaplatil kauci až 50 tisíc korun. Pokud by se ukázalo, že je podání důvodné, peníze by se mu vrátily. Další ministerstva to ale kritizují (více čtěte v článku Ťokův bič na „ekoteroristy“ se rozpadá, dle ostatních resortů je protiústavní).

Vizualizace budoucí dálnice D49 v úseku Fryšták - Lípa