Plul na voru přes oceán, radil Hemingwayovi. Ingriš prožil mnoho životů

Jeho život měl trochu cimrmanovský nádech. Ve 30. letech byl Eduard Ingriš, rodák ze Zlonic u Slaného, obdivovaným hudebním skladatelem.

Pak ale jeho hvězda slávy v rodné zemi zhasla a desítky let o jeho neuvěřitelných dobrodružstvích a slávě v Jižní Americe a USA věděli jen jeho nejbližší. Do vlasti už se nikdy nevrátil. Přitom právě tento muž mnoha tváří patří mezi slavné světové dobrodruhy a jeho příběh by vydal na hollywoodský film.