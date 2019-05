Ruinu, která poškodila dům sousední rodině, bourá bagr na obecní náklady

Starý, neobydlený dům ve Zborovicích se částečně zřítil v pátek večer. Přivolaný statik okamžitě zakázal do obou objektů vstup, a to až do doby demolice.

Prostory proto hasiči zabezpečili páskou a po odpojení od plynu a elektřiny místo v noci předali starostovi obce. Ten zajišťuje další nutné úkony.

Okamžitě poté, co v pondělí dopoledne vydal stavební úřad na zřícený dům demoliční výměr, začaly práce.

„Bagr se probořil dovnitř a vytahal trámy, které tlačily na společnou zeď. Nebezpečí, že se něco stane, je u demolice vždycky, ale nic moc víc se udělat nedá, než použít bagr s demoličním drapákem. Menší stroj by nedosáhl tak daleko a hrozilo by zasypání strojníka a stroje,“ sdělil iDNES.cz Lukáš Foltýn, zástupce zlínské firmy Dalibor Kovář, jež demolici zajišťuje.

„Je to havarijní stav. Dokud nebude zřícený dům odstraněný a nebude vystavěná nová, stabilní štítová zeď, kterou měly obě nemovitosti společnou, se sousední rodina nesmí nastěhovat,“ upozornil starosta Vítězslav Hanák.

Do chvíle, než bude dům bezpečně obyvatelný, obec rodině s tříletým a dvěma staršími dětmi nabídla dočasné útočiště ve školním pavilonu, kde jsou ubytovací prostory, kuchyňka i sociální zařízení.

„Nakonec využili jiné nabídky na ubytování v rodinném domě v naší obci,“ poznamenal starosta.

Majitel částečně zhrouceného domu se ke své nemovitosti podle starosty nehlásí.

„Dohledali jsme jej, zajímalo jej pouze to, jak dům vypadal, když spadl, nic víc. Požádal nás, abychom to dořešili,“ popsal starosta, podle něhož má majitel z Čech nemovitost v exekuci.

Obec se tak smiřuje s tím, že z něj výdaje zřejmě nevymůže. Pravděpodobné náklady demoličních prací nechtěli starosta ani zástupce firmy odhadovat.

