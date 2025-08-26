Zlín ještě nemůže koupit trolejbusy. Turci podali k antimonopolnímu úřadu rozklad

Milan Libiger
  9:09
Šlo o jednu z větších zakázek zlínského dopravního podniku. Poté, co nevybral dodavatele ve třech veřejných soutěžích, se letos dohodl v rámci jednacího řízení bez uveřejnění se Škodou Electric na dodávce až 60 bateriových trolejbusů za miliardu korun bez DPH. 25 má dostat přímo, další při uplatnění opce.

Jeden z nových trolejbusů, které nyní pořídila Dopravní společnost Zlín - Otrokovice. | foto: Vojtěch Cekota, DSZO

Uzavřenou smlouvu ale napadla turecká společnost Bozankaya u antimonopolního úřadu. S námitkami v první fázi neuspěla.

„Úřad nedovodil, že by podmínky stanovené v zadávacím řízení na původní veřejnou zakázku byly zadavatelem stanoveny v rozporu se zákonem,“ nastínil mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

„Tedy že by zadavatel sám měl přičinění na skutečnosti, že v zadávacím řízení na původní veřejnou zakázku nebyly podány žádné nabídky. Za takové situace zákon umožňuje použít jednací řízení bez uveřejnění tak, jak zadavatel učinil,“ upřesnil Švanda.

Nové trolejbusy ve Zlíně nebudou, problematickou zakázku dopravní podnik zrušil

Dopravní podnik přistoupil k jednacímu řízení bez uveřejnění poté, co se do poslední veřejné soutěže na trolejbusy nikdo nepřihlásil. Jde o druh výběrového řízení, jehož podmínky použití jsou velmi přísné a zadavatel ho nemusí vyhlašovat veřejně, protože oslovuje jen konkrétní dodavatele.

Proti rozhodnutí úřadu podala Bozankaya rozklad, jímž se bude zabývat jeho předseda. Totéž ale učinil i dopravní podnik.

Podle něho není Bozankaya oprávněná námitky podávat, protože má sídlo v zemi, která není součástí Evropské unie. Aktuální situaci dopravní podnik nijak nekomentoval.

„Dopravní společnost Zlín–Otrokovice je o správním řízení informována. Do doby jeho ukončení se nebude o předmětu řízení pro média nijak vyjadřovat,“ sdělil před časem mluvčí podniku Vojtěch Cekota.

V první etapě plánují pořídit 12 trolejbusů

Pokud podnik uspěje, v první etapě má dostat do 14 měsíců šest krátkých a šest dlouhých trolejbusů. Druhá etapa se týká šesti krátkých a tří dlouhých vozů, třetí čtyř krátkých. Využívané budou v celé síti městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích.

Dopravní podnik řeší také další potíž. V roce 2022 nedostal čtyři už nasmlouvané parciální trolejbusy od firmy SOR Libchavy, kvůli čemuž přišel o dotaci zhruba 34 milionů korun. V rámci mimosoudního vyrovnání se ale dohodl na tom, že jako náhradu dostane od dodavatele tři dieselové autobusy. A to do jednoho roku.

„Na dotace není právní nárok, takže by vymáhání škody bylo nadlouho a drahé, proto jsme šli na 50 procent. Upřednostnili jsme rychlé peníze před nejistým výsledkem. Jakákoliv dohoda je vždy kompromis,“ sdělil právník dopravní společnosti Radek Ondruš.

Dopravní podnik může do Zlína koupit až 60 trolejbusů za jednu miliardu

Podle dohody o narovnání je cena vozu 6,5 milionu korun bez DPH, celková náhrada škody byla stanovena na 17 milionů. Dopravní podnik tak firmě SOR Libchavy zaplatí rozdíl 2,5 milionu korun. Naopak od ní ale dostane zhruba dva miliony korun jako smluvní pokutu a za úroky z prodlení.

K mimosoudnímu vyrovnání došlo poté, co dopravní podnik uspěl u soudu v řízení o smluvní pokutě necelých 200 tisíc korun.

Zlínský dopravní podnik nakoupí také minimálně sedm nových elektrobusů, na které mu z velké části přispěje Evropská unie.

Nákup 60 trolejbusů pro MHD se komplikuje, tendr řeší antimonopolní úřad

Nákup prvních sedmi schválila v minulých dnech rada jednatelů dopravního podniku. Součástí smlouvy je opční právo na pořízení dalších až 12 vozů stejného typu. Podmínkou nákupu je, že podnik získá dotaci.

„Ucelená větší řada stejného typu vozidel nám umožní snížit náklady na školení řidičů, servis vozidel, pořizování náhradních dílů,“ poznamenal ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň.

Prvních sedm elektrobusů má výrobce dodat do jednoho roku. Dopravní podnik je koupí díky evropské dotaci, která zaplatí 85 procent nákladů. Vysoutěžená cena jednoho vozu je 15,5 milionu korun bez DPH.

Ve zlínské MHD platí už 40 procent cestujících elektronicky. Zájem roste

S ohledem na požadovaný minimální dojezd 250 kilometrů na jedno nabití je zajištěný jejich provoz bez nutnosti mezidobíjení během dne. Baterie mají kapacitu 416 kWh, přičemž jejich průměrná spotřeba je 110 kWh na 100 kilometrů.

Dopravní podnik nové elektrobusy vymění za vozy se spalovacími motory, čímž sníží spotřebu fosilních paliv. Elektrobusy neprodukují emise a jejich provoz je tišší. Jsou komfortnější i bezpečnější.

Ke konci loňského roku podnik provozoval 104 vozidel, konkrétně 58 trolejbusů a 46 autobusů včetně elektrobusu. Na konci roku 2023 to bylo 98 v

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne trvala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestovali proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

Unikátní objev. Barokní jeskyně zámku v Kroměříži zdobí stovky polodrahokamů

Objev v přízemí Arcibiskupského zámku má mezinárodní význam a v rámci Evropy je výjimečný. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci při uměleckohistorickém průzkumu zjistili, že podlahu, klenby i...

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

Trápení trvá. Slovácko dál čeká na první venkovní ligové vítězství tohoto roku

Ne, není to zdaleka jejich nejdelší šňůra prvoligových zápasů bez venkovního vítězství. Mezi lety 2006 až 2009, kdy na dvě sezony vypadli z nejvyšší soutěže, táhli fotbalisté Slovácka sérii 19...

26. srpna 2025  8:19

V centru Zlína vznikne nová cyklostezka. Cesta na Svahy se otevře na podzim

Ještě letos bude v centru Zlína další smíšená cyklostezka. A to v části Vodní ulice, v úseku od kruhové křižovatky po přechod, po němž se přechází do ulice Zarámí, včetně navazujícího chodníku.

25. srpna 2025  16:02

Útočníka zastavila až střelba policie. Za pobodání exmanželky a syna dostal 17 let

Za loňské pobodání exmanželky a syna ve Zlíně poslal dnes zlínský krajský soud jednašedesátiletého muže pravomocně na 17 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Schválil dohodu o vině a trestu, kterou...

25. srpna 2025

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne trvala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestovali proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené...

25. srpna 2025,  aktualizováno  10:55

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští...

24. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  19:49

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

24. srpna 2025  18:26

Jan Antonín Baťa po válce doplatil na to, že firma chtěla vyzrát na stát, říká badatel

Premium

Před šedesáti lety, 23. srpna 1965, zemřel v Brazílii Jan Antonín Baťa. Po tragické smrti zakladatele Tomáše Bati v roce 1932 převzal otěže průmyslového impéria a pokračoval v jeho rozvoji až do...

23. srpna 2025

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy...

22. srpna 2025  17:16

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

22. srpna 2025  15:45

Martinice bojují za otevření D49, k petici se připojí i Fryšták a Holešov

Zhruba týden visí na webových stránkách Martinic na Kroměřížsku petice za zprovoznění dálnice D49 od Holešova až do Fryštáku. Zatím ji podepsalo zhruba 900 lidí. Na pondělní ráno navíc chystají...

22. srpna 2025  13:03

Mezi městy na Vsetínsku nyní mohou cyklisté přejíždět na sdílených kolech

Ve Valašském Meziříčí začala fungovat sdílená kola. Do projektu se zapojila také další města na Vsetínsku, postupně se rozšíří do Vsetína, Zašové i Rožnova pod Radhoštěm. Společnost Nextbike nabídne...

22. srpna 2025  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.