Potvrzeno. Krajský soud zrušil zlínské dopravní společnosti nákup 25 trolejbusů

  10:31
Krajský soud v Brně potvrdil zrušení tendru na nákup 25 parciálních trolejbusů za 400 milionů korun, který vyhlásila Dopravní společnost Zlín-Otrokovice loni v únoru. Výběrové řízení zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v říjnu, soud dnes jeho rozhodnutí potvrdil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Dopravní společnost Zlín – Otrokovice si počká na písemné vyhotovení rozsudku, poté se s ním seznání a zveřejní k němu své stanovisko,“ sdělil iDNES.cz mluvčí DSZO Zdeněk Dvořák.

Tendr u úřadu napadla turecká společnost Bozankaya. ÚOHS tendr zrušil kvůli požadavkům na technickou kvalifikaci uchazečů. DS Zlín-Otrokovice požadovala, aby uchazeč předložil seznam minimálně čtyř významných dodávek krátkých i dlouhých trolejbusů za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení. Podle ÚOHS tím vytvořila bezdůvodnou překážku v hospodářské soutěži.

„Jde o velmi přísné kritérium. Pátrali jsme po tom, jak zadavatel toto kritérium odůvodnil, ale žádné objektivní ospravedlnitelné důvody jsme nenalezli,“ uvedl v odůvodnění předseda senátu David Raus.

Zlín nakupuje nové trolejbusy. Antimonopolní úřad odmítl námitky Turků

V tendru z loňského února šlo o dodávky parciálních 25 trolejbusů, které mohou část cesty jet bez trolejí. Vítěz zakázky je měl dodat ve třech etapách. Předpokládaná hodnota zakázky byla 400 milionů bez DPH.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice se rozhodnutí úřadu bránila podáním rozkladu k předsedovi úřadu, který ji dnes zamítl. Dopravní společnost může rozsudek napadnout podáním kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu.

15. září 2025  10:31

