Noční linky MHD ve Zlíně změnily označení. Nahradil je samostatný spoj N

  8:56
Velkou změnou prošla s koncem prázdnin noční trolejbusová doprava ve Zlíně a Otrokovicích v rámci změn jízdních řádů. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) zavádí samostatnou linku N, která bude v provozu každý den od 22:00 do 4:30. Nahradí současné noční spoje vedené na linkách 1, 2, 8 a 55.
Na lince N budou jezdit trolejbusy zpravidla ve čtyřicetiminutovém intervalu mezi Baťovou nemocnicí, konečnou Jižní Svahy-Kocanda a železniční stanicí v Otrokovicích. Každý druhý spoj pojede v Otrokovicích až na Štěrkoviště. Ve Zlíně na zastávkách Školní a Náměstí Míru bude možno přestupovat.

Ohlasy mezi cestujícími jsou různé. „Zrušit po 22. hodině přímou linku od Otrokovic na Jižní Svahy nebyl nejlepší nápad. Odpolední směna bude nucena vystoupit na náměstí Práce a doufat, že od zámku na Jižní Svahy něco pojede. Pokud ne, pěšky na kopec,“ napsal na sociální síti Petr Křižan.

Podle DSZO však budou noční spoje jezdit v podobném rozsahu jako dosud, jen budou pro přehlednost uvedeny na samostatném jízdním řádu. Podobné řešení platí i v jiných městech. Nově také ve večerním čase pojede linka číslo 7 mezi poliklinikou a Jižními Svahy.

„V centru Zlína vznikne více garantovaných přestupů mezi spoji různých linek na zastávkách Školní a Náměstí Míru, zejména po 22. hodině. V Otrokovicích přibude přímých spojů ze Zlína přes železniční stanici až na konečnou Štěrkoviště, zejména brzy ráno do 5 hodin a v noci od 22 hodin,“ uvedl Vojtěch Cekota, mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice.

Posílená bude i doprava na autobusové lince 32 po trase z Kudlova přes zastávku Kudlov-tiskárna směrem na Filmové ateliéry a opačně, což navrhli tamější obyvatelé.

Pokračujeme, zní odhodlaně z vyhořelých pil. S obnovou pomáhají i zaměstnanci

Celý měsíc zvažovali, co dál - jestli se zpracováním dřeva úplně skončit nebo provoz naopak obnovit. Po rozsáhlém červnovém požáru nebylo rozhodování pro majitele pily ve Velkých Karlovicích na...

28. srpna 2025  14:52

VIDEO: Policie ukázala noční zadržení uprchlého vězně, ukrýval se v kufru auta

Po několikadenním pátrání zadrželi policisté ze Zlína trestance, který nepozorovaně uprchl z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice v Jihomoravském kraji. Policisté nyní zveřejnili záznam z noční...

28. srpna 2025  10:40

