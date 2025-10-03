„Potvrdil, že jsme postupovali plně v souladu se zákonem a dodrželi principy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,“ reagoval ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.
Společnost smlouvu uzavřela letos v dubnu v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, takže nevypsala klasickou veřejnou zakázku, ale oslovila napřímo výrobce trolejbusů. Přistoupila k tomu poté, co se do předchozího tendru, jejž vyhlásila na konci loňského roku, nikdo nepřihlásil.
Bozankaya napadla smlouvu uzavřenou se Škodou Electric a zpochybnila podmínky původní soutěže. Tvrdila, že dopravní podnik si situaci způsobil sám, aby mohl obchod uzavřít v rámci řízení bez uveřejnění. Podle ní byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.
Srozumitelné odůvodnění
Úřad však její námitky nejprve odmítl, načež proti jeho rozhodnutí firma podala rozklad, s nímž teď také neuspěla.
„Předmět plnění původní zakázky byl zadavatelem vymezen a popsán dostatečně a nastavení hodnoticích kritérií zadavatel logicky a srozumitelně odůvodnil,“ přiblížil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
Technické parametry byly podle úřadu vymezeny velmi široce a dopravní podnik nepožadoval ani prokázání splnění technické kvalifikace. Tím se vyvaroval diskriminace některých výrobců a své požadavky na kvalitu promítl do hodnocení zakázky.
„Za co nejlepší naplnění svých požadavků pouze umožnil získání vyššího počtu bodů při hodnocení, což je zcela legitimní a zároveň prosoutěžní přístup,“ vysvětlil Švanda.
Turci mohou verdikt úřadu napadnout u soudu
Proti prvoinstančnímu rozhodnutí úřadu podal rozklad také sám dopravní podnik, podle něhož Bozankaya nebyla oprávněná námitky podávat. Ani on však neuspěl.
Podle ředitele antimonopolního úřadu byla firma schopná realizovat přinejmenším část veřejné zakázky, takže by se na ní mohla podílet.
Dopravní podnik nákup nových trolejbusů řeší už třetím rokem. Vypsal dosud dvě veřejné soutěže a oběma se zabýval antimonopolní úřad. Teď by měly být spory snad u konce. Bozankaya může ještě verdikt úřadu napadnout žalobou u soudu.
Dopravní podnik má od Škody Electric dostat 25 bateriových trolejbusů přímo, další potom při uplatnění opce. Celkový objem zakázky může být až miliarda korun bez DPH s tím, že část zaplatí dotace z Evropské unie.
V první etapě má přijít šest krátkých a šest dlouhých trolejbusů. Druhá se týká šesti krátkých a tří dlouhých vozů, třetí čtyř krátkých. Využívané budou v celé síti městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích, první tam začnou jezdit v polovině příštího roku.