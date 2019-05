Zlín do čtyř let postaví nové družstevní byty, mají pomoct mladým

„Chceme udržet mladé lidi ve městě a zájemce odjinud motivovat, aby se do Zlína přestěhovali a našli si tady práci,“ vysvětlila náměstkyně primátora Kateřina Francová, do jejíchž kompetencí patří bytová problematika.

Byty vzniknou na třech místech. Město už má hotovou studii proveditelnosti pro bytový dům v ulici Na Slanici na Podhoří, další lokalita se bude nacházet U Majáku.

„Tam má město bytový dům, který je v nevyhovujícím stavu, a jsme před rozhodnutím, zda se pustit do velké opravy,“ podotkla Francová. Další místa se podle ní řeší společně s architektem.

Magistrát hodlá pro financování využít nový dotačně-úvěrový program Výstavba, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj. Stát také avizoval, že výrazně podpoří právě výhodnou kombinaci vlastnického a nájemního bydlení.

„Družstevní bydlení je pro středně příjmové skupiny. Ve formě nájmu si budou své bydlení splácet, což je motivace i pro ně. Udusili jsme družstevní bydlení, není to úplně správně. Mělo by se oživovat,“ poznamenala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zlín se inspiroval postupem Brna, kde by do čtyř let měli postavit kolem 1 500 nových bytů. Stanovili si tam i konkrétní kritéria: žadatel například musí být občanem České republiky nebo Evropské unie mladším 36 let, nesmí vlastnit jinou nemovitost nebo mít dluhy a společný čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů má být od 35 do 50 tisíc korun.

„Zaujal mě modelový příklad, kdy kauce za třípokojový byt činí 400 tisíc korun, což je částka, na niž lze využít stavební spoření nebo hypotéku. Měsíční splátka za byt pak je 14 tisíc korun, což je podle mě velmi slušná cena. Dnes jde o běžnou výši nájmu,“ konstatovala Francová.

Některé parametry se však mohou ve Zlíně mírně lišit. „Můžeme diskutovat třeba o tom, zda žadatel musí být obyvatelem města, či ne. Mohli bychom k nám takto nalákat mladé lidi odjinud,“ plánuje zlínská náměstkyně.

Plán města je po vzoru Brna následující: založit družstvo, které si na výstavbu vezme úvěr od banky, a záruku poskytne právě město. Tím se nezadluží radniční rozpočet a garance přitom bude velmi silná. „Využijeme toho, že Zlín je nyní ve výborné finanční kondici,“ dodala Francová.

Družstevník si poté byt od družstva v podstatě pronajme, a to až do doby celkového splacení, kdy bude převeden do jeho osobního vlastnictví.

Byty by mohly vzniknout do čtyř let, projekty pro zmíněné lokality se zřejmě budou řešit individuálně. „Kdybychom se do nich pustili dohromady, všechno by se časově neúměrně protáhlo,“ naznačila náměstkyně primátora.