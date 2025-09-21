Dnes má už desítky klientů a jeho byznys rychle roste. „Dronům patří budoucnost. Jsme teprve na začátku,“ říká Staněk. „Stejně jako si dnes lidé dělají řidičák na auto, brzy přijde doba, kdy si budou v určitém věku skoro automaticky vyřizovat papíry na ovládání dronů,“ je přesvědčený.
Co je na dronech tak fascinující?
Hlavně kluci odmala milují autíčka na dálkové ovládání, ani já nebyl výjimkou. A drony jsou dnes díky obrovskému pokroku technologií běžně dostupné a hlavně stabilní. Pokud dojde k havárii, je to z 99,99 procenta lidská chyba. Drony mají v sobě od výrobce zabudované pojistky, a pokud v nich nevypnete senzory, skoro nemůžete havarovat.
Armádní drony jsou zásadně odlišné od těch, jaké lidi znají ze svého okolí. Jsou to stroje o velikosti letadel a už vůbec neodstartují z ruky.