Pán Dronů. Jednou budou vozit lidi z letiště do města, říká vizionář z DroneTechu

Ondřej Staněk, jednatel firmy DroneTech. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Petr Skácel
  18:00
S kamarádem už před více než šesti lety chtěl koupit dron a pomáhat hasičům při lokalizaci požáru a ohledávání míst, které je třeba prozkoumat. Tehdy ještě Ondřej Staněk neuspěl, záliba v dronech mu však zůstala. Před dvěma lety pak založil zlínskou firmu DroneTech, která se specializuje na letecké inspekce fotovoltaických elektráren s pomocí umělé inteligence.

Dnes má už desítky klientů a jeho byznys rychle roste. „Dronům patří budoucnost. Jsme teprve na začátku,“ říká Staněk. „Stejně jako si dnes lidé dělají řidičák na auto, brzy přijde doba, kdy si budou v určitém věku skoro automaticky vyřizovat papíry na ovládání dronů,“ je přesvědčený.

Co je na dronech tak fascinující?
Hlavně kluci odmala milují autíčka na dálkové ovládání, ani já nebyl výjimkou. A drony jsou dnes díky obrovskému pokroku technologií běžně dostupné a hlavně stabilní. Pokud dojde k havárii, je to z 99,99 procenta lidská chyba. Drony mají v sobě od výrobce zabudované pojistky, a pokud v nich nevypnete senzory, skoro nemůžete havarovat.

Armádní drony jsou zásadně odlišné od těch, jaké lidi znají ze svého okolí. Jsou to stroje o velikosti letadel a už vůbec neodstartují z ruky.

