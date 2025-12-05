Nebezpečná zábava na zasněženém Valašsku. Policie chytila dvanáct driftařů

Autor:
  11:51
Policejní hlídky v okolí Karolinky na Vsetínsku zkontrolovaly přes sto automobilů a zjistily několik přestupků. Především ale odhalily dvanáct řidičů podezřelých z nebezpečné zábavy, driftování na zasněžených silnicích. Do akce se zapojila i slovenská policie.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hned jak napadl první sníh, začala se na silnicích ve valašských kopcích rozmáhat nebezpečná zábava. Řidiči si v zatáčkách na klikatých úsecích cest, ale také na parkovištích nebo jiných větších veřejných plochách zkoušejí jízdu smykem na sněhu. Tedy driftování.

„Na zasněžené silnice čím dál tím častěji vyrážejí i driftující řidiči. Ti se chovají nezodpovědně, v mnohých případech dokonce až nebezpečně,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš.

Policisté na Vsetínsku se na ně zaměřili v rámci své dopravně bezpečnostní akce, která se uskutečnila v okolí Karolinky.

Policisté vyrážejí v Karolince ne Vsetínsku do akce zaměřené na odhalení driftujících řidičů. (prosinec 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Vzhledem k tomu, že v uplynulých dnech přibývalo oznámení na řidiče, kteří na zasněžených komunikacích a jiných veřejně přístupných místech testovali své jízdní schopnosti, přijali policisté v rámci územního odboru Vsetín adekvátní opatření,“ doplnil Jaroš.

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

Do akce se na přelomu listopadu a prosince zapojilo několik hlídek dopravní i pořádkové policie. A vzhledem k blízkosti státní hranice se připojili i jejich kolegové ze Slovenska z obvodního oddělení v Púchově.

Co je driftování

Driftování je styl jízdy, při kterém se řidič snaží vozidlo udržet v řízeném přetáčivém smyku. Při běžném provozu by ale ani ti nejzkušenější řidiči rozhodně záměrně driftovat neměli. Je to nebezpečné nejen pro ostatní účastníky provozu, ale i pro ně. Při smyku nikdy nemůžete mít jistotu, že máte vše pod kontrolou.

Policisté na různých místech v okolí Karolinky zkontrolovali více než sto aut a zjistili několik přestupků v dopravě. „Co se týká driftování, které bylo předmětem samotného opatření, odhalily hlídky celkem dvanáct řidičů podezřelých z této nebezpečné zábavy,“ podotkl mluvčí.

Prohřešky některých řidičů policisté na místě vyřešili pokutou, chování ostatních ještě prověřují, a to i na základě vyhodnocení kamerových záznamů. Další dva driftující řidiče si vyřešili policisté na Slovensku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

Řidička srazila na přechodu dívku. Jen se jí omluvila a hned odjela

Přechod pro chodce v Luhačovicích. (28. listopadu 2025)

Policisté pátrají po mladé řidičce osobního vozidla, která na přechodu pro chodce srazila ve čtvrtek v centru Luhačovic na Zlínsku nezletilou dívku. Po střetu sice zastavila, dívce se omluvila, ale...

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

Vlak na Zlínsku smetl kamion s mrtvými zvířaty, řidiče museli vyprostit hasiči

Osobní vlak smetl na přejezdu u Vizovic kamion s mrtvými zvířaty. (27. listopad...

Na železniční trati mezi Lípou u Zlína a Vizovicemi byl ve čtvrtek zastaven provoz kvůli srážce vlaku s kamionem, který převážel mrtvá zvířata. K nehodě došlo na přejezdu v části Razov na okraji...

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

Nebezpečná zábava na zasněženém Valašsku. Policie chytila dvanáct driftařů

Policisté si v kopcích na Vsetínsku posvítili na driftující řidiče

Policejní hlídky v okolí Karolinky na Vsetínsku zkontrolovaly přes sto automobilů a zjistily několik přestupků. Především ale odhalily dvanáct řidičů podezřelých z nebezpečné zábavy, driftování na...

5. prosince 2025  11:51

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

Po stoleté povodni má obec opravené říční břehy. Náklady přesáhly 2,5 milionu

Povodně v roce 2024 zasáhly i obec Nivnici, kde se rozvodnila řeka Nivnička....

Povodí Moravy dokončilo opravy na řece Nivničce v obci Nivnice na Uherskobrodsku. Náklady dosáhly 2,6 milionu korun. Škody způsobila povodeň v září loňského roku, která překročila třetí stupeň....

5. prosince 2025  9:19

Pod značkou Kluci ze Zlína přinášejí jiné pohledy na město, jejich videa bodují

Kluci ze Zlína: zleva Ondřej Hlad, Michal Prat a Ondřej Radovan Liščák,...

Tři kluci z Třebíče, Dubňan a Ústí nad Labem, kteří se potkali na internátě ve Zlíně, začali na sociálních sítích natáčet videa o městě, ze kterého nepocházejí. Ondřej Radovan Liščák (18 let), Michal...

4. prosince 2025  15:57

Kraj staví domovy pro seniory. V Liptále brzy otevřou jeden z nejmodernějších

V Liptále začne od ledna 2026 fungovat nový domov pro seniory, který je...

Má čtyřicet jednolůžkových a devět dvoulůžkových pokojů, velkou společenskou místnost či zahradu a klientům nabídne také terapeutické služby. Nový domov pro seniory ve valašské obci Liptál vyšel na...

4. prosince 2025  12:41

Více zeleně a stejný počet parkovacích míst. Náměstí čeká proměna za 100 milionů

Náklady na opravu Masarykova náměstí ve Valašských Kloboukách mají činit sto...

Masarykovo náměstí ve Valašských Kloboukách se může dočkat proměny. Radnice má hotovou studii rekonstrukce od architekta Josefa Hlavatého, kterou představila veřejnosti. Nově má náměstí zahrnovat...

4. prosince 2025  9:13

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli podezřelé látce

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla podezřelá látka a podle prvotních odhadů mohl hrozit...

3. prosince 2025  13:21,  aktualizováno  16:11

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

3. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  12:54

Zemřel ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Pavel Hrubec. Stál u proměny Ploštiny

Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec

Smutnou zprávu oznámilo krajské Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V pondělí nečekaně zemřel ředitel Pavel Hrubec. Během jeho vedení se podařilo zásadně proměnit národní kulturní památník na...

3. prosince 2025  12:33

Města a obce řeší, jak zabránit povodním. Studie přinesou návrhy opatření

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

Loňské podzimní povodně způsobily v Kroměříži škody za desítky milionů korun, a aby se to neopakovalo, potřebuje město další opatření, která tomu zabrání. Například poldry, valy, hráze, rozlivy....

3. prosince 2025  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak vznikali Všichni dobří rodáci. Mohl jsem v nich říct pravdu, vzpomínal režisér Jasný

Premium
Režisér Vojtěch Jasný

Dodnes je řazen k vrcholům československé kinematografie a filmům, které nejen vyprávějí, ale hlavně vystihují ducha doby. Pod vznikem snímku Všichni dobří rodáci je podepsána cesta, jež byla téměř...

2. prosince 2025

Na most ve Valašském Meziříčí už vyjela auta, chodci si ještě musí počkat

Opravený hlavní silniční most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí na...

Po mostě přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí, který existoval na hranici životnosti a od letošního května byl kvůli kompletní rekonstrukci uzavřený, už projíždějí osobní i nákladní auta. Po...

2. prosince 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.