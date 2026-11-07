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Vlaky na trati mezi Hulínem a Holešovem nahradí autobusy. Výluka potrvá pět dnů

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  9:43
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Nádraží v Hulíně je důležitým vlakovým uzlem ve Zlínském kraji. | foto: MAFRA

Mezi Hulínem a Holešovem na Kroměřížsku nepojedou příští týden pět dní vlaky. Nepřetržitá výluka na jednokolejné trati 303 začne v pondělí ráno a skončí v pátek odpoledne. České dráhy, které v úseku zajišťují regionálními spoji přepravu cestujících, nasadí namísto vlaků náhradní autobusy.

Plánovaná výluka na trati spojující Kojetín na Přerovsku s Valašským Meziříčím na Vsetínsku začne v úseku mezi Hulínem a Holešovem platit 9. listopadu v sedm hodin ráno a skončí 13. listopadu v šest hodin večer. Omezení je zapříčiněno údržbou a opravou kolejí, opravou přejezdu a pracemi na udržení technického stavu trati.

Cestující na Valašsku musejí počítat s výlukami. Místo vlaků jezdí autobusy

„Po dobu výluky jsou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,“ zmínil dopravce.

Omezení se dotkne také vlaků, které končí ve stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku, případně z ní vyjíždějí. Také namísto nich pojedou v úseku mezi Hulínem a Bystřicí pod Hostýnem náhradní autobusy.

V Hulíně, Holešově a Bystřici pod Hostýnem budou autobusy zastavovat u staniční budovy, v Třeběticích, Dobroticích, Jankovicích a Hlinsku pod Hostýnem na autobusových zastávkách. Přeprava jízdních kol je mezi Hulínem a Holešovem zajištěna denně zhruba od 7:15 do 20:00 nákladním automobilem či nosičem kol. „Nakládku a vykládku si cestující zajišťuje sám,“ doplnily České dráhy.

Po železnici se lidé do Prahy dostanou snadněji, přibylo vlakových spojů

S omezeními musejí lidé počítat i na dalších železničních tratích ve Zlínském kraji. Od února nejezdí vlaky na mezinárodní dvoukolejné železniční trati mezi Vsetínem, Horní Lidčí a Střelnou na Vsetínsku a slovenským Púchovem. Omezení související s modernizací trati potrvá do poloviny prosince. Dopravu v dotčených městech a obcích obstarávají autobusy integrované dopravy.

Od léta nelze využívat vlaky ani mezi stanicemi Horní Lideč na Vsetínsku a Valašské Klobouky na Zlínsku. Společnost Arriva vlaky, která v dotčeném úseku jednokolejné regionální trati zajišťuje přepravu cestujících, nasadila náhradní autobusy. Výluka by měla skončit 12. prosince.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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