Motivace ke zřízení nových ordinací: lékaři dostanou na vybavení až půl milionu

Z domova to má zhruba patnáct minut cesty a kartotéka se jí velmi rychle plní. Na poliklinice v Holešově začala od února přijímat pacienty nová praktická lékařka Gabriela Haderková z Fryštáku.

„V posledním půlroce skončili v okolí tři praktici bez náhrady, ostatní kolegové mají plné stavy a nové pacienty nepřijímají. Do Holešova hledala zdravotní pojišťovna jeden celý úvazek, tak jsem se rozhodla otevřít vlastní ambulanci právě tady,“ vysvětlila sedmatřicetiletá lékařka.

Předtím pracovala v Baťově nemocnici na gerontologickém oddělení a zkušenosti potřebné pro všeobecné lékařství nabírala i v ordinacích praktiků jako rezident.

„Vlastní ordinace mi ale vyhovuje víc v mnoha ohledech,“ přiblížila Haderková. „Mohu si věci dělat podle sebe, jsem v tomto směru svobodná, mohu si zvolit vlastní ordinační dobu a podobně.“

Atestované lékařce navíc s otevřením praxe pomohl Zlínský kraj, který na konci loňského roku odstartoval dotační program Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů. Na vybavení jí díky tomu přispěl částkou 250 tisíc korun.

„Jsem ráda, že jsme se po tak krátké době domluvili s prvními žadateli,“ poukázala náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová. „Oblast Kroměřížska, Holešovska, Bystřice pod Hostýnem nebo Valašských Klobouk je z hlediska pokrytí praktiky a pediatry nejkritičtější,“ upozornila.

Až 60 procent praktiků má přes 50 let

Zájem ze strany pacientů se potvrdil okamžitě po otevření ordinace. Během prvních tří dnů přišlo k nové lékařce 74 pacientů, kteří aktuálně nemají praktického lékaře nebo za ním musejí dojíždět mimo své bydliště.

„Na únor a březen mám objednaných dalších 560 pacientů k registraci,“ upřesnila lékařka. „Ale ordinaci bych si otevřela i bez pomoci kraje. Je to určitě velká pomoc, ale pro mne nebyla zásadní. Otevření vlastní praxe jsem začala vyřizovat už před půl rokem, kdy žádný krajský program ještě neexistoval.“

Kraj tímto způsobem podporuje lékaře hlavně proto, že podle predikcí to vypadá, že v horizontu patnácti let kvůli důchodovému věku zavře svou ordinaci velká část lékařů v regionu, především v okrajových a odlehlých částech. Zhruba 65 procent praktiků je starších padesáti let.

Hejtmanství pošle peníze z programu tam, kde se ordinace uzavřela bez náhrady nebo kde lékař její uzavření nahlásil. Částka může tvořit maximálně 70 procent uznatelných nákladů. Peníze mohou lékaři použít na nové přístroje, počítač, tiskárnu, technické vybavení nebo terapeutické pomůcky. Nejsou určené na nájem, energie, zdravotnický materiál nebo stavební úpravy. Ordinaci pak musí udržet minimálně 15 let a také musí sloužit na pohotovosti.

Kromě nové holešovské lékařky aktuálně kraj pomohl také otevření nové zubní ordinace v Kroměříži. Stomatoložka získala 500 tisíc korun. Program je pro zájemce otevřený do srpna 2026.