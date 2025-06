„Snad nebude bouřka a zase to neukončí,“ dívala se starostlivě na zamračené nebe Karla Fojtíková, která přijela v sobotu na dostihy ze Vsetína.

Ve Slušovicích bývá pravidelnou návštěvnicí, sama jezdila za mlada parkur. Tentokrát se ale nemusela – stejně jako ostatní fanoušci – obávat, že by dostihová komise závody zrušila.

Ne že by v sobotu odpoledne ve Slušovicích nezapršelo. Pár kapek spadlo, přeháňky ale neměly fatální následky jako před třemi týdny. Zatímco teď dopadaly na dráhu, kterou několik dnů po sobě smáčel vydatný déšť, v květnu panovalo sucho, a když se přehnal před druhým dostihem liják, dráha začala klouzat, dva koně spadli a dostihová komise z obavy o bezpečnost zbývající program zrušila.

„Voda se do tvrdé dráhy nevsákla a udělala na povrchu nebezpečný klouzavý film,“ stálo v oficiální zprávě komisařů.

Jejich rozhodnutí vyvolalo kontroverze. Řada majitelů stájí a trenérů chtěla pokračovat, několik jezdců ale z obav o bezpečnost odmítlo závodit a pořadatelé naznačovali, že ovlivnili komisaře, kteří se však proti tomu ohradili.

Zrušení mítinku vyvolalo kontroverze

Každopádně nejen u slušovických organizátorů vyvolalo zrušení dostihů zlou krev, proslýchalo se, že za takových okolností s dostihy ve Slušovicích dříve nebo později seknou.

„Bylo to spíše v emocích,“ přiznal s odstupem tří týdnů Jiří Drag, který za zapsaný spolek Dostihy Slušovice s Jockey Clubem komunikoval.

„Naštvalo nás to ale hodně. Tolik práce, kolik se na dráze udělalo letos, několik let nebylo. Byla v dobrém stavu. Nakonec to uznala i dostihová komise, že byla v nejlepším stavu za posledních pět let. Přesto mítink zrušila,“ prohodil Drag.

Tři dny před sobotním mítinkem proběhla prohlídka rovinové dráhy a zástupci Jockey Clubu konstatovali, že je v lepším stavu, než tomu bylo při inspekcích dráhy v předchozích letech.

„Je jasně znatelný výsledek průběžné údržby, na druhou stranu je třeba dále pokračovat v konání kroků vedoucích ke zlepšení stavu travního porostu. Tyto kroky zástupci pořadatele potvrdili, výrazné výsledky lze očekávat v příští sezoně,“ píše se ve zprávě.

„Teď jsme měli štěstí, že počasí pomohlo. Během týdne pršelo, závlahy fungovaly, dráha se propíchala, propískovala, zmulčovala,“ podotkl správce dráhy Jan Demele. „Velký dík patří Zdeňku Bořutíkovi, který na ní nechává duši.“

Problémy dělá jílový podklad dráhy

Faktem ale je, že ve Slušovicích nemůže být dráha nikdy špičková. „Leží na jílovém podkladu. Když je sucho a tropy, není šance ji zavlažit. A když sprchne, klouže to,“ říká dostihový trenér Radek Holčák z velkokarlovické stáje Valencio.

„Dráha mi připadala minule i teď v pohodě. Je konstantně stejná,“ přidal se Marcel Novák mladší, který se ve Slušovicích zúčastnil obou letošních mítinků a v sobotu vyhrál čtvrtý dostih dne – crosscountry.

Pro něj i další mladé jezdce jsou přitom provinční dráhy jako ve Slušovicích důležité. „Díky nim se můžeme vypracovat a dostat se na větší závodiště. Byla by škoda, kdyby tady dostihy skončily,“ uvedl Novák.

To teď nehrozí, rozvoji slušovického areálu ale brání komplikované majetkové poměry. Část vlastní město, které dostihy spolu s krajem a regionálními stájemi podporují, zbytek soukromníci. „Před pár lety jsem se snažil to dát dohromady, jenže není vůle,“ doplnil Drag.

Pozitivní je, že za zrušené závody z 18. května uspořádají ve Slušovicích náhradní den 30. srpna, Jockey Club přislíbil, že finančně podpoří jeden z dostihů.