Zlín získal stavební povolení, ale na dostavbu radnice nemá dost peněz

Milan Libiger
  15:49
Pokud by šla příprava hladce, uvažovalo město Zlín, že by letos začalo s dostavbou radnice. Přesněji řečeno, že by z velké části zbouralo sousední budovu číslo popisné 10 a na jejím místě postavilo novou, v níž by byly hlavně kanceláře, jichž má magistrát nedostatek. Město sice získalo stavební povolení, ale nemá dost peněz.
Zlín otevřel nové turistické centrum v přízemí radnice. (listopad 2024)

Zlín otevřel nové turistické centrum v přízemí radnice. (listopad 2024) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
Budova číslo popisné 10 vedle zlínské radnice. (říjen 2024)
Demolice je plánovaná také u budovy číslo 10, která ke zlínské radnici přiléhá...
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
8 fotografií

Dostavba zlínské radnice se tak posouvá o rok, možná o víc. Důvodem je, že nemá dostatek peněz a plánuje další velké investice. „Získali jsme stavební povolení, za což jsme rádi,“ přiblížil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.

„Původní plán byl, že bychom letos mohli začít. Ale v rámci městské rady jsme se dohodli na tom, že větší význam pro občany má budova Velkého kina, takže dostala prioritu. Chceme jeho proměnu zahájit co nejrychleji,“ doplnil.

Budova číslo 10 a Velké kino mají společné to, že jsou devátým rokem zavřené kvůli špatnému technickému stavu. Jejich opravy limitují finanční možnosti města, které nemá dost vlastních ani externích zdrojů na to, aby oba projekty dělalo současně. „Je třeba plánovat cashflow a příjmy. Uvidíme, co nám umožní finanční situace,“ nastínil Brada.

Ruina vedle zlínské radnice zmizí. Nahradí ji dům s kancelářemi a bistrem

Přestavba kina na moderní víceúčelový sál vyjde na přibližně půl miliardy korun. Dostavba radnice na více než 200 milionů korun. Na začátku to bylo přes 100 milionů, ale projekt se doplňoval, zdražovaly se materiály a přidávaly demoliční práce.

Brada odhadl, že by se s budovou číslo 10 mohlo začít příští, případně až přespříští rok. „Spíše předpokládám, že se bude realizovat na začátku příštího volebního období. (to začíná příští rok na podzim, pozn. red.) Důležité je, že máme stavební povolení a můžeme stavbu operativně zahájit,“ poznamenal Brada.

Město by rádo opravu Velkého kina rozběhlo příští rok, stále ale čeká na stavební povolení. Proměna by trvala necelé tři roky. Budova by se vrátila do přibližně původní podoby a stala se víceúčelovým objektem, jenž bude mít svým využitím regionální přesah.

„Může sem přinést akce, za kterými by museli občané dojíždět do jiných krajů, například přednášky, výstavy, koncerty, školení,“ popsal primátor Jiří Korec. „Nejbližší tomu, co tady má vzniknout, je asi Forum Karlín v Praze.“

Z vedlejší budovy zůstane jen sklep

Dostavba radnice by mohla začít ještě před tím, než bude nové Velké kino hotové. Příští rok by město chtělo rozjet ještě další dvě větší akce za miliony korun: proměnu zámeckého parku a přestavbu bistra nad městským divadlem.

Pokud jde o budovu číslo 10, šla by téměř celá k zemi. Vzhledem k tomu, že je památkově chráněná, město musí zachovat její sklepy, které jsou historicky hodnotné. Základy budovy sahají zřejmě až do 16. století. Současný objekt pochází z roku 1924 a navrhl ho baťovský architekt František Lýdie Gahura.

Chráněná budova vedle zlínské radnice půjde k zemi, nahradí ji nová

Nová budova bude svým vzhledem navazovat na sousední radnici. V podzemí bude archiv, v přízemí vstupní hala a v části do dvora bistro. V patrech kanceláře a zasedací místnosti. Jedna reprezentativní bude ve třetím podlaží a bude se z ní vycházet na terasu s výhledem na náměstí.

Součástí projektu je i prosklená budova ve dvorním traktu a nový objekt místo domu číslo popisné 15, který přiléhá k radnici z druhé strany a je také ve špatném technickém stavu. Tyto etapy však přijdou na řadu později.

„Celý soubor by vyšel na 400 milionů korun, ale nemá největší prioritu,“ předestřel Brada. „Chceme postavit budovu číslo 10 a pak bude na rozhodnutí města, jestli se pustí do dalších etap. Bude to vycházet z jeho finanční situace.“

Náměstek Brada připustil, že by 15. budova mohla jít k zemi dříve, aby se snáze prováděly demolice ve dvoře radnice. Dostavba radnice je současně předpokladem pro to, aby se dalo kompletně zrekonstruovat náměstí Míru, což je další investice v řádech stovek milionů korun, která na město čeká.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Obětí středeční vážné nehody dvou osobních aut u Napajedel na Zlínsku je spolujezdkyně z jednoho z vozů. Další účastníci havárie utrpěli těžká zranění a byli ohroženi na životě. K čelní srážce...

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného muže...

Ornitologové objevili vlaštovky, které si nepostavily hnízdo, ale obsadily ptačí budku

Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově přinesl informaci o tom, že se vlaštovky na východní Moravě začaly flákat a místo tradičního stavění hnízda obsadily ptačí budku....

Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

Skvělá úroda švestek sice potěšila sadaře, ovšem v některých místech Zlínského kraje z ovoce nevypálí slivovici. Pálenice jsou tam zavřené. Důvodem je nedostatek personálu. Platí to pro Bojkovice a...

V „nedělu“ do kostela. Každý rok ubývá věřících, kteří chodí na bohoslužby

Pro celou rodinu je to velká událost. Dítě potřebuje sváteční kroj, i s rodiči se předem několikrát setká s farářem v kostele nebo na faře, musí všechno společně nacvičit, sehnat kytičky na věneček,...

Zlín získal stavební povolení, ale na dostavbu radnice nemá dost peněz

Pokud by šla příprava hladce, uvažovalo město Zlín, že by letos začalo s dostavbou radnice. Přesněji řečeno, že by z velké části zbouralo sousední budovu číslo popisné 10 a na jejím místě postavilo...

30. října 2025  15:49

Provokovali nás, bránili jsme se, tvrdí Ukrajinci souzení za tragickou rvačku

Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začal projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v Luhačovicích, po které zemřel čtyřicetiletý Slovák. Ve věci jsou obžalovaní dva občané Ukrajiny a...

30. října 2025  8:37,  aktualizováno  14:19

Vsetín staví lávku přes Bečvu pro pěší a cyklisty, odolá i stoleté povodni

Ve Vsetíně startuje budování lávky přes Vsetínskou Bečvu u Střední průmyslové školy strojnické. Stavební firma minulý týden převzala místo, hotovo by mělo být v příštím roce. Konstrukce bude sloužit...

30. října 2025  12:49

Registr dárců kostní dřeně rozšířila o 30 tisíc lidí, dostala medaili Za zásluhy

Před čtyřmi měsíci oslavila pětaosmdesáté narozeniny a k nim dodatečně dostala nečekaný dárek – pozvánku do Vladislavského sálu Pražského hradu na předávání státních vyznamenání. Domů do Otrokovic si...

29. října 2025  15:51

Výbuch v Uherském Brodě vyšetřují jako nedbalost, stav popáleného je kritický

Výbuch a následný požár v rodinném domě v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku, který se stal v noci na úterý, prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Právní kvalifikace se však může...

29. října 2025  12:53,  aktualizováno 

Kriminalisté navrhli obžalovat žháře, který kanystrem zapálil bar ve Zlíně

Kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. V případě prokázáni viny a odsouzení mu za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a...

29. října 2025  12:38,  aktualizováno  12:58

Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?

Jedenáct dnů poté, co jako první tým po více než třech a půl letech udrželi v Edenu v ligovém zápase čisté konto (0:0), se fotbalisté Zlína střetnou znovu s mistrovskou Slavií Praha. Tentokrát doma a...

29. října 2025  11:11

Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení

Jsou to dvě velké plochy, které stojí kousek od sebe na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Zatímco demolice bývalého Šmoulího města, kde bývalé bary a provozovny nahradí moderní objekt nazvaný...

29. října 2025  9:25

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného muže...

28. října 2025  8:07,  aktualizováno  11:51

Památník Tomáše Bati chystá na příští rok novou expozici k dvojímu výročí

Památník Tomáše Bati ve Zlíně připravuje na rok 2026 novou expozici, která vznikne u příležitosti dvou významných výročí. Připomene 150 let od narození podnikatele a starosty Zlína Tomáše Bati a 135...

28. října 2025  10:33

Zchátralá Pionýrská louka v Kroměříži se změní, vzniknou nová sportoviště

Její areál je prohlášen za kulturní památku, která je součástí památky UNESCO a nachází se v bezprostřední blízkosti Podzámecké zahrady. Stav Pionýrské louky v Kroměříži je ale dlouhodobě velmi...

27. října 2025  15:17

Řidiče přemohl mikrospánek a narazil do náspu trati, hodinu nejezdily vlaky

Krátce po půl desáté došlo v obci Zašová u Valašského Meziříčí k dopravní nehodě. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla zřejmě kvůli mikrospánku vyjel ze silnice a narazil do železničního náspu....

27. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.