Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum. Chce to dělat po etapách

Milan Libiger
  9:33
Město Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum od světoznámé architektky Evy Jiřičné, ačkoliv na to ve svém rozpočtu aktuálně nemá dostatek peněz. Oslovilo architektonický ateliér Jiřičné s tím, zda je možné záměr udělat po etapách, tedy postupně.
Pohled na Zlín s Kongresovým centrem a částí Gahurova prospektu (červenec 2021)

Pohled na Zlín s Kongresovým centrem a částí Gahurova prospektu (červenec 2021) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Návrh dostavby Kongresového centra. Jde o ukázku z objemové studie, která se...
Kongresové centrum ve Zlíně (červenec 2021)
Restaurace vznikla podle projektu architekty Evy Jiřičné, která je autorkou...
8 fotografií

„Realizace po jednotlivých částech pro nás může být zajímavější. Až budeme návrh etapizace mít, tak budeme řešit, co dál,“ zmínil primátor Jiří Korec. „Z pozice města na to ale teď nemáme prostředky,“ potvrdil.

Na město letos čekají nákladné projekty, především přestavba Velkého kina za půl miliardy korun nebo revitalizace sadu Svobody. A jeho finanční možnosti jsou omezené, na některé projekty si proto už vzalo úvěr.

„Pokud se nám podaří na jaře vysoutěžit zhotovitele na Velké kino, půjde velký balík peněz do kultury. Pak by měl jít jiný velký balík spíše do jiných oblastí,“ nastínil Korec.

Na dostavbu Kongresového centra chybí peníze. Pomohou soukromí investoři?

Město proto bude hledat na dostavbu Kongresového centra dotace. Podle primátora by se také mohlo podařit prosadit změnu v rozpočtovém určení daní, která by pro Zlín byla výhodnější.

Město už zaslalo ateliéru Evy Jiřičné návrh, jak by si rozdělení na etapy představovalo. Odborníci řeknou, jestli je to technicky a funkčně možné.

Radnice pak může ještě oslovit soukromé investory, kteří by mohli dostavbu vyprojektovat, zaplatit a nějakou dobu ji potom případně i provozovat. „Myslím si, že to nikomu nebude ekonomicky vycházet, ale možná to zkusíme,“ připustil Korec.

Dostavba centra od Jiřičné je prioritou, vedle chce mít Zlín tělocvičnu

Dostavbu, již také vytvořil ateliér architektky Jiřičné, by měla tvořit přízemní pravoúhlá budova, která by byla zapuštěná do stávajícího objektu. Uvnitř by byl prostor vhodný například pro pořádání výstav, jež jsou dnes ve foyer centra po obvodu sálů.

Plánovaná přístavba by zpřístupnila restauraci, již by tak bylo možné otevřít nezávisle na provozu Kongresového centra. Zároveň by pomohla snížit náklady na energie, které její provoz prodražují, kvůli čemuž město hledá hůře nájemce.

Město původně chtělo záměr spojit se stavbou nové tělocvičny u sousední Základní školy Emila Zátopka. Mělo v ní být více hracích ploch, které by využívaly i základní školy v okolí. Tím by však náklady výrazně vzrostly.

