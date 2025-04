Nový dopravní terminál má stavební povolení. Modernizace trati se blíží

Během dubna se ještě někdo může proti rozhodnutí odvolat. Jde o jedno z jedenácti povolení, která jsou potřeba k tomu, aby se konečně zmodernizovala a částečně zelektrifikovala železniční trať z Otrokovic do Zlína a Vizovic a aby v krajském městě začal vznikat moderní a uživatelsky vstřícný dopravní terminál.

„Je to další důležitý krok, bez kterého bychom se neobešli,“ upozornil Martin Hryzbil, který na Správě železnic (SŽ) modernizaci trati připravuje. Na přelomu loňského a letošního roku stát získal pravomocné povolení na první úsek trati ze Zlína do Otrokovic, který se zdvoukolejní a zelektrifikuje. To bylo klíčové.

Povolení na novou sedmipatrovou výpravní budovu je však také podstatné. Objekt vyroste nedaleko stávající nádražní budovy, která půjde k zemi.

Čtyři horní patra bude mít vyhrazena pro parkování 170 aut. Ve dvou spodních bude technické zázemí, vestibul, čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny. V posledním budou kanceláře holdingu Z-Group.

„Bude to dopravní uzel v centru Zlína, který bude spojovat městskou hromadnou dopravu, linkovou autobusovou dopravu a vlakovou dopravu,“ zdůraznil v souvislosti s celým dopravním terminálem mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

V sousedství vlakového nádraží je autobusové, které také patří firmě Z-Group. Opodál pak zastávka hromadné dopravy. Podle Slaného by lidé měli ocenit také možnost parkování ve výpravní budově.

„I architektonicky je výpravní budova dobře zpracovaná, tedy také z hlediska estetického bude působit velmi dobře. Ale především bude sloužit veřejnosti tak, aby se zpříjemnilo cestování,“ přislíbil Slaný.

Pokud povolení na budovu nabude právní moci a SŽ se podaří získat všechny potřebné pozemky, mohla by už na začátku příštího roku začít stavět. Přesněji řečeno by si dodavatelská firma převzala staveniště a dělala první přípravné práce s tím, že ty hlavní by se rozběhly během roku. Začalo by se v Otrokovicích.

Správa železnic už získala většinu pozemků

Ve Zlíně by se mohla výpravní budova začít budovat v roce 2027, ovšem s tím, že příprava by se rozběhla už příští rok.

„Právě zpracováváme časový harmonogram,“ nastínil Hryzbil. „Práce začneme v Otrokovicích, kde se postaví nová výpravní budova, pak budeme pokračovat k tunelu pod křižovatkou v Kvítkovicích. Ale podél celé trati se budou průběžně dělat práce, které nebudou mít vliv na uzavírky a výluky, například přeložky inženýrských sítí,“ upřesnil.

SŽ zatím získala tři čtvrtiny pozemků v tomto úseku. Dva případy řeší ve vyvlastňovacím řízení, další dva zřejmě budou následovat. „S vlastníky ještě jednáme, takže další případy mohou nastat. Zatím jsme vyvlastňovat nemuseli,“ poznamenal Hryzbil.

Stát lidem nabízí 1,5násobek ceny v místě obvyklé. Více to být nemůže. Dalším důležitým faktorem budou peníze. V roce 2017 byla celá investice naceněna na zhruba 12 miliard korun, dnes to bude s ohledem na inflaci a cenu materiálů výrazně více. A otázka je, jestli je stát najde a pošle do Zlína a okolí. „Řešíme to s ministerstvem dopravy,“ naznačil Hryzbil.

SŽ také musí získat povolení na druhou část trati ze Zlína do Vizovic, která se už nebude rozšiřovat o další kolej, ale pouze elektrifikovat. Zatím se mu podařilo vyřídit územní rozhodnutí, proti němuž se však odvolali někteří obyvatelé Želechovic. O odvolání ještě rozhodnuto nebylo, mělo by být v polovině letošního roku.

Pokud územní rozhodnutí potvrzené nebude, SŽ o něj zažádá i se stavebním povolením v jednom řízení. „Realizace stavby by probíhala po etapách, stejně jako její příprava,“ shrnul Hryzbil. „První tři roky se bude stavět do Zlína a další dva do Vizovic.“

V jedenácti povoleních, které SŽ potřebuje, jsou i povolení na chodníky či cesty u trati, například Prštenskou příčku ve Zlíně, a demoliční výměry na některé stavby, například staré výpravní budovy ve Zlíně či Otrokovicích.