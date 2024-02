Nové trolejbusy ve Zlíně nebudou, problematickou zakázku dopravní podnik zrušil

Díky dodávce nových trolejbusů do Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice (DSZO) měla být MHD ekologičtější a komfortnější. Nové hybridní trolejbusy měly nahradit autobusy jezdící do čtvrtí Filmové ateliéry či U Majáku.

Plán se ale odkládá. Dopravní podnik totiž zrušil jednu z největších zakázek ve své historii za 350 milionů korun bez DPH. Týkala se nákupu 25 trolejbusů na bateriový pohon. Napadla ji totiž firma Cegelec a případ řešil antimonopolní úřad. DSZO tak soutěž raději zrušila, aby mohla vypsat novou. Kdy to bude, zatím není jisté.

„Pracujeme na tom, ale termín vám neřeknu. Bude to v nejkratší možné době,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. „Zrušili jsme zakázku, protože potřebujeme koupit trolejbusy, a ne soudit se s ÚHOS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), jestli máme, nebo nemáme pravdu. Nemáme na to čas, potřebujeme trolejbusy,“ doplnil.

Úřad se zabýval možnou diskriminací

Pro dopravní podnik je to v poslední době druhá velká komplikace při nákupu ekologických vozů. Před koncem roku vypověděl smlouvu na dodávku čtyř hybridních trolejbusů za 40 milionů korun od společnosti SOR Libchavy, která nedodržela termín dodávky. Jako důvod uváděla, že jí nedodal potřebnou elektrovýzbroj subdodavatel, kterým byla právě firma Cegelec. Ta následně napadla soutěž na 25 trolejbusů.

Antimonopolní úřad řízení nakonec zrušil, protože byla zrušena i soutěž. „To je zákonem předpokládaný důvod pro zastavení řízení,“ konstatoval mluvčí ÚHOS Martin Švanda. „Veřejná soutěž byla prověřována kvůli možným diskriminačním podmínkám,“ naznačil.

Dopravní podnik si totiž dal do podmínek soutěže mimo jiné to, že dodávku a montáž elektrovýzbroje si bude řešit přímo vybraný dodavatel. Cegelec by tak jako subdodavatel zřejmě zůstal mimo hru.

MF DNES se obrátila s dotazy i přímo na firmu, její ředitel Miroslav Opa se nechtěl blíže vyjadřovat. „Podmínky veřejných soutěží veřejně ze zásady nekomentuju. Brání mi v tom kodex průmyslové skupiny, jíž jsme členem,“ sdělil Opa.

Antimonopolní úřad dal v prvním stupni firmě Cegelec za pravdu, když rozhodl, že byla zakázka vypsána v rozporu se zásadami diskriminace. DSZO s tím nesouhlasila a podala rozklad. O něm měl rozhodnout předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Po zrušení soutěže ale bylo i toto řízení zastaveno.

„Pravomocně tak nemáme potvrzeno, že by došlo k pochybení. Nevíme, jak by meritorně rozhodl předseda úřadu,“ řekl Švanda.

Dopravní podnik přišel o miliony z dotace

Na nákup za 350 milionů korun měl dopravní podnik možnost získat evropské dotace, které by pokryly až 85 procent nákladů. Bez nich taková investice možná nebyla. „S ohledem na obvyklé lhůty, které jsou spojeny s procesem zpracování, vyhlášení a realizace veřejné zakázky, nepředpokládáme, že bychom získali nějaké nové trolejbusy v roce 2024, ale spíše až v letech následujících,“ uvedl Kocháň.

Díky hybridním trolejbusům může dopravní podnik využívat ekologickou dopravu i v okrajových částech města bez toho, že by tam bylo nutné vybudovat trolejové vedení. Děje se to tak třeba v Kostelci a ve Štípě. „Díky bateriím můžeme s výrazně nižší mírou hlučnosti a bez výfukových plynů nahradit starší trolejbusy s dieselagregáty,“ zdůraznil Kocháň.

Kvůli dvěma zdárně neskončeným zakázkám ale jejich dodávky váznou. V případě čtyř vozů od firmy SOR Libchavy se dopravní podnik bude soudit o náhradu škody, kterou vyčísluje. Přišel o dotaci 36 milionů korun. Zlínský okresní soud už podle Kocháně rozhodl o tom, že mu náleží smluvní pokuta pět milionů korun, SOR se ale proti rozsudku odvolal. Případ tak bude řešit odvolací soud.

Dopravní podnik musí investovat do oprav starších a vyřazených vozů, což ho stojí nemalé peníze. Zvažuje také, že se obrátí na policii i orgány EU. SOR podle něho upřednostnil některé zákazníky na Slovensku i v zahraničí. „Je to jedna z možností. Budeme dělat všechno pro to, abychom se dostali k penězům a právům, která nám byla pošlapána,“ dodal Kocháň.