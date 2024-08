Doprava mezi Zlínem a Otrokovicemi se zlepší, pojede víc rychlejších autobusů

Dopravní podnik zavádí k současným spojům ve všedních dnech šest párů zrychlených spojů linky 70, do níž budou převedeny i vybrané spoje 2t.

„Na lince 70 se nově nebude zastavovat na zastávkách Zahradnická a Sklady, naopak se bude zastavovat v Otrokovicích na zastávce Trávníky,“ přiblížil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota.

Například linka 6 urazí cestu z náměstí Práce ve Zlíně na vlakové nádraží v Otrokovicích za zhruba 25 minut. Zrychlené spoje 70 to mohou zvládnout za 19 minut.

„Domníváme se, že to má smysl zejména pro ty naše občany, kteří pravidelně dojíždějí za prací a do školy do Zlína. Spoje jezdí v ranních a odpoledních časech, kdy mají zjednodušit a zlepšit dopravu,“ zmínila starostka Otrokovic Hana Večerková.

„Rychlejší spoje dávají logiku, když si dáte na misku vah čas, po který pojedete autem a zrychleným autobusem. To už může být pro někoho zajímavé. Zrychlené spojení by se možná mohlo blížit i vlaku,“ poznamenal náměstek zlínského primátora Michal Čížek, který má v kompetenci oblast dopravy. „Uvidíme, co to přinese a jak se to osvědčí. Možná se můžeme dočkat více takových spojů,“ odhadl.

K dalšímu zrychlení přispěje nový systém

Ještě větší zrychlení podle Čížka může nastat ve chvíli, až bude provoz na zlínských silnicích řídit moderní inteligentní systém, díky němuž budou moci auta komunikovat mezi sebou i s křižovatkami. Trolejbusům a autobusům umožní, aby měly na křižovatce, k níž se blíží, přednostně zelenou a nemusely čekat na červenou. Tak by to mohlo fungovat asi za dva roky, pokud vše půjde dobře. Projekt za více než dvě stě milionů korun připravuje město.

Autobusový „rychlík“ mezi Zlínem a Otrokovicemi je aktuálně jedinou lokální možností, jak lze dopravu mezi sousedními městy zrychlit.

„Dokud nebude zelektrifikovaná trať mezi Otrokovicemi a Zlínem, tak to určitě smysl dává,“ nepochybuje jednatel společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář.

Ve chvíli, kdy se trať zelektrifikuje a zdvoukolejní, nebudou už vlaky čekat v Malenovicích, aby se na trase mezi městy mohly vyhnut. Tím se cestování po kolejích ještě více zrychlí. Vlaky mají navíc v dopravních špičkách jezdit v patnáctiminutových intervalech. Pak můžou být pro cestující atraktivnější.

„Praxe ukáže, jak se budou časy upravovat. Ale je to jediná cesta pro obě města: masy lidí budou jezdit po železnici, která nebude křižovat silnici,“ nastínil Štětkář.

„Bude to další posun. Jde i o spojení dál, takže cestující nebude muset přesedat a pojede přímým vlakem ze Zlína třeba do Prahy,“ podotkl Čížek.

Jízdní řády podle připomínek cestujících

Investici za 12 miliard korun připravuje stát a aktuálně počítá s tím, že by začal stavět v roce 2026 a skončil o čtyři roky později. Zatím to ale není jisté, neboť nemá stavební povolení. V souvislosti s modernizací trati vznikne ve Zlíně dopravní terminál, který cestování ještě více zjednoduší.

Pokud jde o aktuální změny jízdních řádů v hromadné dopravě, vycházejí z poptávky.

„Přistupujeme spíše k drobnějším úpravám. Snažíme se v nich reagovat na připomínky cestujících, škol, velkých zaměstnavatelů i úřadoven městských částí,“ předestřel ředitel dopravního podniku Josef Kocháň.

K dalším změnám patří například to, že víkendový třicetiminutový interval mezi spoji číslo 13 na Lesní čtvrť se zkracuje na dvacet minut. Dopravní podnik pěti spoji posiluje linku 3 do Louk. Na základě požadavků občanů rovněž zavádí více spojů 51M, které pojedou ze zastávky Tyršova přímo na zastávku Sklady a na konečnou Malenovice-točna.

Cestující na sídliště Jižní Svahy musejí počítat s tím, že od zastávky u Zámku budou jen dva jízdní řády. Jeden pro linky 6, 7, 8, které směřují na točnu Kocanda, druhý pro linky 9, 10, 14 na točnu Středová. Na základě požadavku zlínské radnice se ruší všechny víkendové spoje linky 53 do místní části Salaš a drobné úpravy jsou také o pracovních dnech.