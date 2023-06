Nehoda se zvěří hrozí v kraji každé čtyři kilometry, nejvíc na Zlínsku

„Havárie tohoto typu se na Zlínsku podílejí na celkovém počtu nehod motorových vozidel hodnotou 60 procent,“ přiblížil Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.

Instituce se společně s Generali pojišťovnou podílí na zpracování takzvaného Srna indexu. Dvakrát do roka do něj zobrazí údaje o nehodách, které šetřila policie a pojišťovny. Aktuálně jsou k dispozici údaje za období od loňského října do letošního března, kdy se řešilo 543 střetů vozidel se zvěří.

I když má Zlínsko nejvyšší počet nehod se zvěří, nijak zvlášť se dalším okresům nevzdaluje. Více než polovinu jich hlásí také řidiči na Kroměřížsku (58 procent) a Uherskohradišťsku (54 procent).

Zatímco čísla zůstávají, nejrizikovější úseky se postupně mění. Od roku 2019 už byly například mezi Bystřicí pod Hostýnem a Bílavskem, u Choryňského mokřadu v katastru obce Lešná nebo v Pozlovicích. Teď je nejrizikovějším místem v kraji cesta mezi Fryštákem a Lukovem.

Na části silnice dlouhé tři a půl kilometru došlo k 17 srážkám vozidel se zvěří. Dvanáct se jich odehrálo na úseku dlouhém pouhých 348 metrů.

I to ukazuje na skutečnost, že nebezpečí v podobě zvěře na vozovce číhá všude tam, kde silnice vedou polem nebo lesními úseky.

Když se počet nehod přepočítá na kilometry silniční sítě, vychází statistikům varovný údaj. Ve Zlínském kraji vychází jedna nehoda se zvěří na každého 3,9 kilometru. Průměr republiky je každého 6,3 kilometru.