Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku

První nehoda se stala na silnici l/50 na Slovensko a zemřel při ní řidič vozidla. Další dvě oběti byly ráno nalezeny v havarovaném automobilu v potoce v obci Březová, uvedli policisté.
„První havárie na silnici I/50 byla havárií osobního automobilu, při které zemřel řidič a spolujezdec byl se zraněním převezen do nemocnice. U té druhé v Březové bylo nalezen osobní automobil v korytě potoka a v tom vozidle byli dva mrtví - řidič a spolujezdkyně,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz