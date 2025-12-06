Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku

Tři lidé zahynuli v sobotu ráno při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku. Na síti X to uvedla policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

První nehoda se stala na silnici l/50 na Slovensko a zemřel při ní řidič vozidla. Další dvě oběti byly ráno nalezeny v havarovaném automobilu v potoce v obci Březová, uvedli policisté.

„První havárie na silnici I/50 byla havárií osobního automobilu, při které zemřel řidič a spolujezdec byl se zraněním převezen do nemocnice. U té druhé v Březové bylo nalezen osobní automobil v korytě potoka a v tom vozidle byli dva mrtví - řidič a spolujezdkyně,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

Řidička srazila na přechodu dívku. Jen se jí omluvila a hned odjela

Přechod pro chodce v Luhačovicích. (28. listopadu 2025)

Policisté pátrají po mladé řidičce osobního vozidla, která na přechodu pro chodce srazila ve čtvrtek v centru Luhačovic na Zlínsku nezletilou dívku. Po střetu sice zastavila, dívce se omluvila, ale...

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

Ornitologická senzace na Hané. Poprvé v Česku tam pozorovali raritního opeřence

Na Choryňských rybnících v Olomouckém kraji byl vůbec poprvé v Česku zaznamenán...

Unikátní pozorování si připsal na konto ornitolog Lukáš Brezniak z Přerovska. Na Choryňských rybnících na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje totiž zdokumentoval velmi exotickou návštěvu – pisíka...

Zažijte Mikulášský jarmek, Zámecké adventní kouzlení nebo útulkové Vánoce

Valašský mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách na Zlínsku (4. prosince...

Druhý adventní víkend nabízí spoustu akcí, na které se vyplatí vypravit. V některých městech Zlínského kraje jsou už vánoční trhy v plném proudu, jinde teprve začínají. Do ulic vyrážejí mikulášské...

5. prosince 2025

Nebezpečná zábava na zasněženém Valašsku. Policie chytila dvanáct driftařů

Policisté si v kopcích na Vsetínsku posvítili na driftující řidiče

Policejní hlídky v okolí Karolinky na Vsetínsku zkontrolovaly přes sto automobilů a zjistily několik přestupků. Především ale odhalily dvanáct řidičů podezřelých z nebezpečné zábavy, driftování na...

5. prosince 2025  11:51

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

Po stoleté povodni má obec opravené říční břehy. Náklady přesáhly 2,5 milionu

Povodně v roce 2024 zasáhly i obec Nivnici, kde se rozvodnila řeka Nivnička....

Povodí Moravy dokončilo opravy na řece Nivničce v obci Nivnice na Uherskobrodsku. Náklady dosáhly 2,6 milionu korun. Škody způsobila povodeň v září loňského roku, která překročila třetí stupeň....

5. prosince 2025  9:19

Pod značkou Kluci ze Zlína přinášejí jiné pohledy na město, jejich videa bodují

Kluci ze Zlína: zleva Ondřej Hlad, Michal Prat a Ondřej Radovan Liščák,...

Tři kluci z Třebíče, Dubňan a Ústí nad Labem, kteří se potkali na internátě ve Zlíně, začali na sociálních sítích natáčet videa o městě, ze kterého nepocházejí. Ondřej Radovan Liščák (18 let), Michal...

4. prosince 2025  15:57

Kraj staví domovy pro seniory. V Liptále brzy otevřou jeden z nejmodernějších

V Liptále začne od ledna 2026 fungovat nový domov pro seniory, který je...

Má čtyřicet jednolůžkových a devět dvoulůžkových pokojů, velkou společenskou místnost či zahradu a klientům nabídne také terapeutické služby. Nový domov pro seniory ve valašské obci Liptál vyšel na...

4. prosince 2025  12:41

Více zeleně a stejný počet parkovacích míst. Náměstí čeká proměna za 100 milionů

Náklady na opravu Masarykova náměstí ve Valašských Kloboukách mají činit sto...

Masarykovo náměstí ve Valašských Kloboukách se může dočkat proměny. Radnice má hotovou studii rekonstrukce od architekta Josefa Hlavatého, kterou představila veřejnosti. Nově má náměstí zahrnovat...

4. prosince 2025  9:13

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli podezřelé látce

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla podezřelá látka a podle prvotních odhadů mohl hrozit...

3. prosince 2025  13:21,  aktualizováno  16:11

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

3. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  12:54

Zemřel ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Pavel Hrubec. Stál u proměny Ploštiny

Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec

Smutnou zprávu oznámilo krajské Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V pondělí nečekaně zemřel ředitel Pavel Hrubec. Během jeho vedení se podařilo zásadně proměnit národní kulturní památník na...

3. prosince 2025  12:33

Města a obce řeší, jak zabránit povodním. Studie přinesou návrhy opatření

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

Loňské podzimní povodně způsobily v Kroměříži škody za desítky milionů korun, a aby se to neopakovalo, potřebuje město další opatření, která tomu zabrání. Například poldry, valy, hráze, rozlivy....

3. prosince 2025  9:20

