Malý fiat ve vesnici nijak nespěchal, přesto po nehodě skončil na střeše

  11:34
K dopravní nehodě dvou osobních vozidel vyjížděli ve středu po sedmé hodině ranní hasiči do Pozlovic na Zlínsku. Zasahovaly tam profesionální jednotky z Luhačovic a Slavičína. Menší vozidlo, tříkolka značky Fiat, skončilo po nárazu na střeše.
Při nehodě v Pozlovicích na Zlínsku skončila tříkolka Fiat 500 Ellenator na střeše. (15. říjen 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

„V době příjezdu hasičů byly obě posádky mimo vozidlo a silnice byla obousměrně uzavřena. Řidička vozidla skončila v péči posádky zdravotnické záchranné služby. Druhý řidič vyvázl bez zranění a hasiči mu poskytli tepelný komfort ve svém zásahovém vozidle,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

VIDEO: Co se fiátkovi stalo? Podivné vozítko je pro teenagery od 16 let

U obou vozidel hasiči provedli protipožární opatření a odpojili autobaterie. Vozidlo, které se otočilo na střechu, zajistili proti pohybu. Také u něj položili sorpční hady a rohože k zachytávání unikajících provozních kapalin.

Příčinu a okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté. Kuriózní je, že přestože ke srážce zřejmě došlo v poměrně nízké rychlostí a druhé auto nebylo výrazněji poškozené, malý fiátek skončil na střeše.

„Tříkolka“ má ve skutečnosti čtyři kola

Tento Fiat 500 v úpravě Ellenator na první pohled vypadá jako tříkolka. Ale ve skutečnosti není. Jeho zadní kola ovšem mají rozvor jen 37 centimetrů. Proto se na silnici chová podobně jako tříkolový vůz.

Přestože jde o plnohodnotné auto, mohou ho díky této úpravě řídit i teenageři od 16 let. Mezera v legislativě to umožňuje. Má to ale háček.

Devatenáctiletá řidička ve Zlíně najela skrz sklo do domu, lehce se zranila

„Rizikem tříkolových vozidel, včetně upravených fiatů, je jejich nižší stabilita oproti běžným čtyřkolovým vozům, zejména v zatáčkách a při náhlých změnách směru. Tyto úpravy sice umožňují řídit vozidlo již od 16 let, ale zároveň ztěžují manévrovatelnost a zvyšují riziko převrácení,“ upozorňují experti.

