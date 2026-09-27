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Nezvládl zatáčku, auto narazilo do stromu. Jeden ze spolucestujících je po smrti

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  16:19

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Vrak auta, který kolem půl třetí hodiny ranní sjel z vozovky. Z pěti cestujících jeden nepřežil. (27. září 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Na cestě mezi Malenovicemi a Lhotou na Zlínsku kolem 2:30 v neděli ráno narazil osobní vůz s pěti cestujícími do stromu, jeden ze spolujezdců na následky zranění zemřel. Podle policie řidič pravděpodobně nezvládl průjezd zatáčkou, příčinou nehody se v tuto chvíli policisté zabývají.
Vrak auta, který kolem půl třetí hodiny ranní sjel z vozovky. Z pěti cestujících jeden nepřežil. (27. září 2026)
Vrak auta, který kolem půl třetí hodiny ranní sjel z vozovky a narazil do stromu. Z pěti cestujících jeden nepřežil. (27. září 2026)
Vrak auta, který kolem půl třetí hodiny ranní sjel z vozovky a narazil do stromu. Z pěti cestujících jeden nepřežil. (27. září 2026)
Vrak auta, který kolem půl třetí hodiny ranní sjel z vozovky a narazil do stromu. Z pěti cestujících jeden nepřežil. (27. září 2026)
4 fotografie

„V neděli asi dvě a půl hodiny po půlnoci jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo na silnici třetí třídy v katastru zlínské místní části Malenovice,“ sdělil na webu mluvčí Policie ČR Petr Jaroš.

Podle šetření policistů vjel řidič příliš rychle do zatáčky, nevybral ji a v silné rychlosti narazil do stromu. V autě cestovalo pět lidí a každý z nich utržil zranění. Jeden ze spolujezdců na místě zahynul.

„Zasahující hasiči na místě provedli nezbytná protipožární opatření, odpojili autobaterii a pomocí stabilizační tyče zajistili havarovaný automobil proti nežádoucímu pohybu. Po ukončení záchranných a dalších potřebných činností provedli úklid vozovky,“ informovala na Facebooku mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková. Dodala, že příčinou nehody a jejími okolnostmi se nyní zabývá policie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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