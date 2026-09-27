„V neděli asi dvě a půl hodiny po půlnoci jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo na silnici třetí třídy v katastru zlínské místní části Malenovice,“ sdělil na webu mluvčí Policie ČR Petr Jaroš.
Podle šetření policistů vjel řidič příliš rychle do zatáčky, nevybral ji a v silné rychlosti narazil do stromu. V autě cestovalo pět lidí a každý z nich utržil zranění. Jeden ze spolujezdců na místě zahynul.
„Zasahující hasiči na místě provedli nezbytná protipožární opatření, odpojili autobaterii a pomocí stabilizační tyče zajistili havarovaný automobil proti nežádoucímu pohybu. Po ukončení záchranných a dalších potřebných činností provedli úklid vozovky,“ informovala na Facebooku mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková. Dodala, že příčinou nehody a jejími okolnostmi se nyní zabývá policie.
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